El Extremadura presenta a Renzo López y Gabriel Benítez

Renzo López (izquierda) y Gabriel Benítez (derecha) esta mañana en el Francisco de la Hera. | Foto: Carlos Gómez (VAVEL)

Continúa el mercado de invierno y con él, la revolución en la plantilla del Extremadura. En la últimas horas, el club hacía oficial la baja del delantero cordobés José Manuel, lo que hacía suponer la llegada inminente de más fichajes. Pues bien, éstos no se han hecho esperar y los de Almendralejo cuentan con dos nuevos futbolistas que han sido presentados en la mañana del jueves: el delantero Renzo López y el lateral Gabriel Benítez.

Versatilidad para la zaga

Gabriel Benítez junto al presidente Manuel Franganillo. | Foto: Carlos Gómez

Gabriel Benítez (Caracas, Venezuela 30 de septiembre de 1993 ) también conocido como "Gabo", ha desarrollado su carrera futbolística en Venezuela. Comenzó su andadura en equipos como el Caracas FC y Real Esppor Club, club de la Primera División venezolana donde llegó a debutar en 2011.

Desde el Real Esppor y aún como juvenil, ficha por el Deportivo Petare, también de la Primera División del país en diciembre del mismo año. Tras dos años en el club, es cedido en 2014 al Portuguesa FC. Posteriormente, regresa al Deportivo Petare y firma en 2016 por el Deportivo Anzoátegui.

El venezolano, que ya entrenaba ayer a las órdenes de Juan Sabas, se muestra ilusionado con el proyecto "estoy muy contento de estar aquí. "Mi familia es hincha de Boca Juniors, sé que Navarro Montoya jugó aquí" Tuve ayer el primer entrenamiento y mis compañeros me recibieron muy bien. Tenía propuestas en mi país, pero salió el reto de venir a Europa y al Extremadura. El "sólo para valientes" me gustó y preferí venir aquí. Me llamó la atención el club y estoy contentísimo de llegar."

Pese a que puede ocupar distintas posiciones en la zaga, es en la banda izquierda donde mejor se desenvuelve "soy lateral izquierdo, pero también lo puedo hacer de central. En mi última campaña jugué en esa posición, pero soy lateral izquierdo".

La del Extremadura será su primera experiencia en el continente y el venezolano tiene pocas, pero buenas referencias "es otro fútbol, otras costumbres. De la Segunda B he escuchado poco, la verdad, pero he seguido los últimos partidos del equipo. Hemos venido ascendiendo en lo deportivo y ojalá esto siga así y pueda ayudar".

Pólvora para el ataque

Renzo López junto a Manuel Franganillo. | Foto: Carlos Gómez

Renzo López Patrón (Montevideo, Uruguay, 16 de abril de 1994) también ha desarrollado su carrera futbolística al otro lado del charco. Se formó y creció en las categorías inferiores del Nacional de Football de Montevideo, uno de los clubes más importantes del país y con el que debutó en 2012.

Posteriormente y aunque no ha dejado de pertenecer a la disciplina de Nacional, ha sido cedido durante las últimas campañas a diversos equipos de la Primera División del país, como es el caso de Atlético Rentistas, Racing de Montevideo o Institución Atlética Sud América, último club en el que ha estado a préstamo.

Apodado "metralleta", Renzo es un delantero muy joven de 1,91 cm que se define como "delantero centro de área y aunque la gente que me ve alto piensa que mi principal característica es el juego aéreo, también soy un jugador veloz pese a mi estatura. Estoy muy feliz de estar aquí, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir, me sedujo mucho y espero poder ayudar como de mí se espera".

El uruguayo viene con la importante misión de reforzar una de las delanteras que menos goles ha conseguido en el campeonato. Un reto, el de anotar, que Renzo prefiere afrontar de manera práctica "lo tomo como un trabajo, no como una responsabilidad. Como todo el mundo sabe hay rachas, pero estoy muy confiado y espero poder cumplir las expectativas que han puesto en mí".

Pese a tener varias ofertas, la propuesta azulgrana fue la que más le convenció "me llamaron a través de unos empresarios uruguayos. Tenía varias propuestas de Uruguay y de fuera, pero me gustó mucho la propuesta, que el club se mostró interesado y valoró eso. "Me considero una persona valiente y me siento muy identificado con el eslogan del proyecto, me motiva mucho" La propuesta del club es para permanecer en 2B y tiene un proyecto para seguir creciendo que me gusta. Europa para un jugador es lo más alto y me gustaría poder crecer junto al club".

Al contrario que "Gabo", Renzo realizará su primer entrenamiento esta tarde y podrá tener una primera toma de contacto con su nuevo club, del que comenta que posee muy buenas referencias "me han hablado muy bien de la división, de una categoría que dicen es muy competitiva y me gusta mucho la idea de estar aquí. No he venido por el aspecto económico. Me gustaría poder crecer aquí como jugador y como persona. Uno desde pequeño espera la oportunidad de jugar en Europa y hay que estar preparado".

El club extremeño suma ya siete fichajes de invierno. Foto: Carlos Gómez

Tanto Renzo como Gabo tienen muy difícil debutar el domingo, ya que aún hay términos burocráticos pendientes para que se pueda producir su estreno como azulgranas.

Con la incorporación de ambos, ya son siete los fichajes del club en este intenso período invernal. Sin embargo, la pelea por hacer la plantilla lo más competitiva posible continúa, aún hay alguna posición que reforzar y el club espera anunciar nuevas incorporaciones en próximas fechas.