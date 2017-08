La primera Balona del año

Jugadores y cuerpo técnico desplazados a Badajoz. Imagen: Departamento Gráfico Real Balompédica Linense.

Los de Julio Cobos partían con una convocatoria de 18 jugadores, de la que se ausentaron los defensores Joe, Mario Gómez y Juanmi Carrión. Mientras que el canterano linense sufrió una microrrotura que le mantendrá apartado de los terrenos de juego aproximadamente un par de semanas, Gómez y Carrión aún no se encuentran al 100% para poder formar parte del once inicial. Así pues, fueron convocados Javi Montoya, Jesús Godino, Olmo, Dennis Nieblas, Luis Madrigal, Gonzalo Almenara, Sergio Rodríguez, Ismael Chico, Dani Espinar, Mario Abenza, Sana Ndiaye, Sergio Molina, Juampe, José Ramón, Gato, Zamorano, Estoico y Wilson Cuero. 18 jugadores que se subirían al autobús en busca de un buen resultado para dar comienzo a la temporada.

El de Valdehornillos compondría un once titular muy reconocible, con cuatro caras nuevas: Javi Montoya, Sergio Rodríguez, Sana y Dennis Nieblas. Todos estaban advertidos por el propio entrenador de que al contrario también le gusta comenzar fuerte y con ambición, imprimiéndole un alto nivel al choque. Los linenses debían estar a la altura para no ser sorprendidos y rendir al nivel esperado.

Comenzando fuerte, y con gol incluido

Y no fueron sorprendidos, sino todo lo contrario. Los hombres de ataque no tardaron en hacer de las suyas, y en el minuto 3 llegó el primer tanto, obra de Sergio Molina. El malagueño no perdonó, y aprovechó un pase medido de Gato para fusilar a Néstor. Los albinegros no podían empezar de mejor manera: con 0-1 a favor, y fuera de casa. A priori, la temperatura pareció no afectar demasiado a los futbolistas. Se veía un encuentro disputado y vistoso, con dos equipos que pretendían agradar y ser fieles a su estilo.

A pesar de que el dominio del balón era alterno, eran los visitantes los que estaban mejor situados en el campo. Con Sana en el centro del campo se ganó en altura, complementando a la perfección las cualidades del capitán Ismael 'Chico'. El grueso del juego ofensivo se fue desarrollando por la banda del lojeño Gato, que iba y venía a placer. Sergio Molina se aliaba con todos para darle al encuentro lo que requería, y el meta Montoya no tuvo que intervenir demasiado en este tramo del partido. El central Dennis comenzó su debut de forma correcta, luchando y yendo al corte en cada disputa, al igual que Sergio Rodríguez. El talaverano dio muestras de sus cualidades y de su espíritu batallador, cubriendo a la perfección el lateral derecho y cumpliendo con profesionalidad.

Partido de altas temperaturas

A pesar de las acometidas locales los linenses se mantenían sólidos, aunque con algunos fallos puntuales. Conforme fueron pasando los minutos el equipo comenzó a tomárselo con un poco de calma, en parte por las condiciones climatológicas. Ésto lo aprovechó el Badajoz, que comenzó a transmitir cierto peligro a través de hombres como Ruano o Joaqui Flores, siempre incansables y demostrando calidad. La temperatura fue en aumento, y no sólo en el terreno de juego. La pelea era constante en cada balón, y se producían numerosas faltas en ambos bandos. Fruto de esa tensión llegó la jugada polémica del partido. El central Dennis fue a cortar un balón en campo propio y cometió una falta sin más, pero el colegiado entendió que debía ser motivo de expulsión inmediata. Roja directa, y la Balona con diez jugadores. Cierto que es que la actuación del colegiado nunca debe ser una excusa, pero estropeó innecesariamente un partido bonito y atractivo. Los de Cobos debían remar a contracorriente más de una hora, con un jugador menos en el campo. Estaban haciendo un partido correcto en líneas generales, con pérdidas puntuales pero sin perder los nervios en exceso.

Remando contracorriente

Ya en la segunda mitad, el partido cambió totalmente. El calor hizo mella en los visitantes y el cansancio fue en aumento, pero el Badajoz no dejó de buscar el empate en todo el segundo tiempo. Además, los de Juan Marrero se encontraron con una Balona metida en su campo, fruto de las circunstancias, pero teniendo también alguna que otra ocasión para poner el 0-2 en el marcador. Por activa y por pasiva lo intentaron los pacenses, y acabaron por marcar el gol que puso las tablas en el marcador.

Los gaditanos dejaron que el Badajoz tuviera la posesión de balón para robar y salir al contragolpe pero las ideas se agotaban y el mecanismo recurrente para sacar la pelota era el balón en largo. La precipitación incrementaba por momentos, y la entrada al campo de Wilson Cuero de poco sirvió, ya que se encontraba demasiado retrasado para explotar sus características. Además, la demarcación circunstancial de Sana como central fue clave en las disputas por alto debido a que, sin él en el medio campo, el equipo salió perjudicado respecto al juego aéreo. La entrada de Mario Abenza y Zamorano de poco sirvió, ya que el míster no varió el sistema táctico y no se observaron cambios sustanciales en el planteamiento de los albinegros.

La balanza pudo decantarse por cualquiera de los dos equipos, pero la falta de definición y las cruciales intervenciones de Javi Montoya hicieron que el marcador definitivo fuera el empate a uno.