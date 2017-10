Previa Mérida AD - Lorca Deportiva: El Lorca buscará su primera victoria donde nadie ha rascado un punto

El delantero lorquinista Mawi en un lance del juego en el partido ante el Villanovense. Foto: CF Lorca Deportiva

Los 18 jugadores que Manuel Palomeque ha llevado a Mérida tienen la difícil papeleta de salir a por los más que necesarios tres puntos en un campo donde su rival. El Mérida, cuenta sus partidos por victorias.

No es la mejor aliada la urgencia cuando sólo se han jugado 9 partidos, pero 4 puntos de 27 posibles no son bagaje suficiente para no mirar cada partido como una final. Tampoco es el Estadio Romano el mejor escenario para romper la racha pero las excusas hace tiempo que en Lorca ya no valen.

Manuel Palomeque ha tenido que que dejar en casa a Juanjo, Víctor Fenoll y Pedro por lesión y al recién recuperado Cañadas por un inoportuno virus estomacal. La expedición de 18 está encabeza por su capitán, Carrasco, que frente al Villanovense sumó sus primeros minutos de la temporada, tras su lesión ante el Elche en el Trofeo “Manny Pelegrín”. Aún es pronto para dejar todo el peso de la responsabilidad goleadora en el delantero murciano, que según el propio míster lorquinista comentó en la rueda de prensa previa al partido, aún no está para jugar 90 minutos, por lo que solo será un peligro para los emeritenses algunos minutos al final del encuentro.

El ataque lorquinista volverá a recaer en Gleyson o Juan Arcas, los jóvenes delanteros apenas han visto puerta, (el lorquino consiguió el gol del honor en El Ejido) por lo que esa seguirá siendo la asignatura a superar para los blanquiazules.

El Mérida llega con las bajas de Chema Mato y Juanlu Hens por lesión. Y llegan tocados y por lo tanto son duda para ser del once inicial Hugo Díaz, Santi Villa, Jokin Esparza y Paco Aguza, aunque han entrado en la convocatoria. Puede debutar el nuevo fichaje Javi Hervás.

Los de Mehdi Nafti han superado con nota los partidos caseros, pero la falta de una victoria visitante les ha hurtado de tocar puestos de playoff de ascenso hasta el momento. Aunque tres puntos contra el colista de la clasificación puede hacer que lo consiga esta jornada.

Esta será una jornada especial en el Estadio Romano, donde el club ha preparado alguna iniciativa para llevar más público al campo y se reconocerá la labor de la Asociación Española contra el Cáncer coincidiendo con la celebración el pasado día 19 del Día Internacional contra el Cáncer de Mama.