Gimnástic de Tarragona – Girona FC: el cielo, a tocar

Previa Nástic - GIrona FC (fotomontaje: VAVEL)

El Girona depende de conseguir un solo punto en el Nou Estadi para ser equipo de Primera División de manera matemática tras conocer la derrota del Getafe en el José Zorrilla ante el Valladolid en su partido correspondiente a la jornada actual.

El Girona llega a este partido con un claro objetivo: puntuar. Los hombres de Machín estuvieron la tarde del sábado con la mirada puesta en el Valladolid-Getafe, ya que un pinchazo del conjunto azulón les daría la oportunidad matemática de subir esta jornada. El Getafe perdió su partido por 1-0 con un gol de Álex López para dejar los tres puntos en el José Zorrilla y meter al conjunto de Paco Herrera en zona de playoff. Este marcador era el deseado para el conjunto catalán, el Girona no sólo depende de sí mismo, sino que tan solo con un empate superaría al Getafe en 6 puntos a falta de dos jornadas para el final, pero con el golaveraje ganado gracias al 5-1 que le endosó el conjunto de Machín al Getafe en Montilivi. Pero por otra parte estará enfrente el conjunto de Nano Rivas, ​tras la destitución de Juan Merino, que no está en una situación como para regalar nada, ahora mismo serían equipo de Segunda B y aun con tres partidos por delante (contando el del Girona) no dependen de sí mismos para mantener la categoría y además el calendario es complicado, ya que tienen que visitar un Heliodoro Rodríguez con el Tenerife jugándose tener el factor campo en playoff y acabar la temporada en casa frente a UCAM que a priori no se jugaría nada.

Estado de forma

El Girona llega con la moral mermada tras no ver portería la pasada jornada en Montilivi ante el Alcorcón en su empate a cero después de haber sido muy superior, pero por otra parte lo tiene todo de cara para ser equipo de Primera División tras la derrota ya comentada del Getafe. Un empate sería suficiente para que los más de 1500 aficionados gerundenses se inundaran entre lágrimas de emoción al ver a sus jugadores hacer historia y meterse en la categoría de oro del futbol español por primera vez en los más de 86 años de historia del club.

El Nástic por su parte, llega metido en puestos de descenso y a un punto de la salvación, así que necesita la victoria como el comer si no quiere llegar a las dos últimas dependiendo de terceros para mantener la categoría. El Nástic viene de perder en Vallecas 2-0 frente a un Rayo que cada vez va a más y que ya tiene prácticamente sellada la salvación. El conjunto de Juan Merino lleva cinco jornadas sin ganar, su último triunfo fue el 15 de abril frente al Mirandés por 4-1 en el Nou Estadi, principal causa del cambio de entrenador.

Antecedentes entre ambos

Girona y Nástic se han enfrentado en catorce ocasiones, con seis victorias gerundenses, tres empates y cinco victorias para el conjunto tarraconense. El último partido disputado entre ambos equipos fue el de la primera vuelta en Montilivi donde el Girona ganó por 4-2, con goles de Longo, Juanpe, Sandaza y Cristian Herrera para el Girona; y de Uche y Tejera para el Nástic. El último enfrentamiento en el Nou Estadi fue el de la pasada temporada donde el Nástic se impuso con un solitario gol de Gbayara.

Convocatoria

Pablo Machín viajará a Tarragona con sus habituales, a excepción de las bajas de: Richy, Alcaraz y Sebas Coris, baja por lesión.

El Nástic llega al partido con las bajas de: Djetei, Cordero y Madinda por lesión y la de Sergio Tejera por acumulación de amonestaciones.

Posibles onces

A raíz de las bajas ya comentadas para este partido, podemos empezar a dibujar los onces de ambos entrenadores y presentamos los siguientes posibles onces: