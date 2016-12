Anuario VAVEL selección española 2016: Thiago, otro mago de La Roja

Fotomontaje: Anxo Rei - VAVEL

Lesiones, falta de continuidad y no terminar de afianzarse era la tónica de las últimas campañas de Thiago Alcántara tanto en la selección española como en el Bayern de Múnich. Sin embargo en el 2016 con la llegada a mitad de año de Julen Lopetegui al banquillo de La Roja y gracias a la mano de Guardiola y luego de Carlo Ancelotti al cuadro bávaro, el jugador nacido en San Pietro Vertonico logró demostrar toda su capacidad para lograr un lugar.

El año del hermano mayor de los Alcántara tiene un antes y un después en la llegada del nuevo seleccionador de España, Julen Lopetegui, pues a partir de ahí su papel dentro del combinado ibérico cambió y se convirtió en un hombre importante dentro de la media cancha, encargado de cumplir el exigente papel de dar juego a un equipo plagado de grandes mediocampistas, gran reflejo del cambio que vivió Thiago.

El año del hijo de Mazinho con la Selección Española de Fútbol inició siendo titular ante Italia en marzo, un partido amistoso en el que los dirigidos por Del Bosque sacaron un empate en suelo italiano tras un partido en el que fueron superados en todo sentido por los de Antonio Conte, y Thiago en sus 62 minutos jugados no logró imponer su juego sobre los rivales, un partido un poco gris para el ex del Barcelona que terminó por no ser de la partida en el siguiente amistoso de La Roja tres días después ante Rumanía.

Eurocopa sin mucha suerte

Llegó el mes de junio y con ella la preparación de España para la Eurocopa de Francia. En esta preparación, Thiago tuvo la oportunidad de hacerse con un puesto en el equipo, primero ante Corea del Sur y luego ante Georgia, dos amistosos en los que Del Bosque le dio cabida en la alineación titular para darle galones al jugador del Bayern pensando en el primer partido de la Euro ante Chequia.

Ante el cuadro asiático ingresó al campo para la segunda mitad y lo hizo de gran modo, siendo colaborador inmediato de la goleada 6-1 de España con asistencia incluida y un gran fútbol demostrado, una prueba superada aunque el rival no era el más exigente. Siguió el encuentro ante Georgia en el que La Roja se atascó, Thiago no fue el más claro del mediocampo y terminaron perdiendo 1-0 en el último compromiso ante de la gran cita continental.

En la cita internacional, el futbolista ex del Barcelona no contó para los planes del seleccionador y sólo jugó 26 minutos en todo el campeonato, siempre entrando de suplente y se despidió temprano de la competición, siendo España eliminada por Italia en los octavos de final, con un Thiago que no logró hacer nada para evitarlo y un Del Bosque que no le dio mucha oportunidad.

Cambio de entrenador y más oportunidad

Tras el fracaso español en Francia, le llegó el turno de tomar el mando de la selección nacional a Julen Lopetegui para tomar el testigo de Vicente del Bosque. Apenas se sentó en el banquillo de España, Lopetegui dejó claro que habría cambios en el equipo con respecto a la alineación y Thiago fue uno de esos cambios, pues a partir de su llegada se convirtió en uno de los hombres claves del mediocampo.

Thiago puede dar fe de esta pequeña revolución que montó Lopetegui en la selección dando oportunidad a los jugadores de la nueva generación que antes no habían contado mucho, pues en el primer encuentro del nuevo entrenador fue titular, jugó completo y fue pieza clave para que La Roja venciera 2-0 a Bélgica en un partido amistoso.

En la misma fecha FIFA, España inició su andar en la eliminatoria para Rusia 2018 y Thiago volvió a responder a la confianza con un majestuoso partido ante Liechtenstein, encuentro que aplastaron 8-0 al rival y en el que el hermano de Rafinha jugó 45’ minutos tras ser sustituido por Nolito, pero fue un primer tiempo de gran nivel.

Gracias a su alto rendimiento, Lopetegui le dio más galones para los siguientes encuentros de España ante Albania y Macedonia, en los que disputó los 90 minutos y se convirtió en uno de los hombres claves en ambas victorias de la selección. Para culminar el año Thiago fue titular en el encuentro amistoso que disputó la campeona del mundo en 2010 ante Inglaterra en el mítico Wembley.

El 2016 fue un año de consolidación para Thiago Alcántara, tanto en su club como en La Roja, y gracias a su rendimiento logró cuajar un año individualmente muy completo, que incluyó la consecución de la Bundesliga con el Bayern, pero que además le permite ir al 2017 con un gran camino trazado y con mucho qué hacer.