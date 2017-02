Jorge Vilda: "Islanda es una selección en auge"

Google Plus

FOTO: VAVEL.COM (@DanielNieto)

Tras finalizar una dura sesión de entrenamiento, el seleccionador nacional al tercer rival de España en la Copa del Algarve 2017, nada más y nada menos que la selección de Islandia, un país en el que el fútbol masculino está en auge y buscan lo mismo en la parte femenina.

El país nórdico será el tercer rival de la Selección española femenina en la Copa Algarve. Así analiza Jorge Vilda, seleccionador nacional, al combinado europeo:

"Islanda es una selección con un gran físico que intenta jugar con velocidad" asegura el seleccionador, advirtiendo a sus jugadoras que tendrán que darlo todo, incluso de más para poder competir ante una gran selección como la islandesa.

Jorge Vilda también destacaba, pero no solo de las islandesas, la evolución que está experimentando el fútbol femenino escandinavo, de los países más del norte de Europa: "Los países nórdicos han estado apretando por su forma física pero cada vez están ganando más en condición táctica y técnica", declaraba un Vilda consciente de la dureza del rival a batir.

"Es la 3ª eurocopa que van a disputar este verano, tienen bastante experiencia en estos grandes torneos, en lo que nosotros todavía pues no tenemos" sobre la experiencia de ambas selecciones, algo que el míster no ve como un problema, siempre que después por parte del equipo haya entrega y sacrificio, para almenos poder competir a este tipo de equipos si las chicas de la absoluta quieren lograr cosas grandes en el futuro, "pero vamos a llegar a ese partido con la misma ilusión o más que el primero, sabemos que son 3 puntos igualmente, que va a ser un equipo físico, un equipo que le gustan las transiciones rápidas, que a balón parado van a ser difícil de batir" redundaba el técnico madrileño, quitando presión a sus jugadoras y animándolas a estar atentas y que no se pongan nerviosas, ya que si demuestran el nivel que tienen, se puede competir contra cualquiera.

"Un partido que seguramente sea de tu a tu, y que nos lo van a poner muy complicado", así es cómo preveé el encuentro el seleccionador, un partido seguro que interesante a la par que igualado, en el que estaremos atentos al papel que disputa la selección absoluta femenina en esta Copa Algarve 2017, en Portugal.