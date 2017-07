Previa Austria - España: recuperar las sensaciones y luchar por el podio

Google Plus

Obligadas a reaccionar. Que no está siendo la Eurocopa deseada y esperada por la selección española femenina no es una incógnita para nadie. Pese a ello, gracias al favor de Inglaterra en la última jornada de la competición, el cuadro nacional consiguió colarse en los Cuartos de Final, donde se verá las caras ante una Austria invicta hasta el momento. El duelo llegará a partir de las 18:00 horas de la tarde con un enfrentamiento que colocará a uno de los dos combinados en la lucha por las primeras plazas. Recuperar las sensaciones es el principal objetivo para un equipo que en los dos últimos envites no ha mostrado su mejor versión.

La situación en la que llegan los dos equipos a este duelo es totalmente diferente con un combinado lanzado y otro que ha sido capaz de superar la fase de grupos pese a encajar dos derrotas. Hace cuatro años, España no fue capaz de acceder a las semifinales tras caer en las mismas con Noruega; en esta ocasión esperan conseguir tal honor ante un equipo al que no se han medido antes en la Eurocopa. En los últimos precedentes entre ambas contendientes, el combinado que ahora dirige Jorge Vilda se ha llevado el triunfo en tres oportunidades, mientras que sumaron unas tablas más.

Austria, grata sorpresa

Un debut inigualable. Su estreno en una Eurocopa está siendo inimaginable para el combinado de Austria, que quedó encuadrada tras el sorteo en un grupo realmente complicado. La presencia de Francia, que junto a Inglaterra y Alemania son las principales favoritas, indicaba que el resto de selecciones deberían luchar por la segunda plaza. Nada más lejos de la realidad, en una competición tan igualada, el cuadro austriaco emergió para superar a Suiza e Islandia y obtener un meritorio empate frente al combinado galo. Ésta circunstancia propició que España se tenga que ver las caras con Austria y se quite de un plumazo a las principales candidatas al entorchado continental.

El buen hacer de Austria no invita al optimismo con una selección que plantó cara a Francia, un combinado plagado de las mejores jugadoras del panorama europeo y que están llamadas a luchar por el título de esta Eurocopa de Holanda 2017. Las pupilas de Jorge Vilda se encontrarán un equipo que está haciendo historia en su primera participación en una competición de estas características y que les ha convertido en la sorpresa grata del torneo. El cuadro austriaco destaca por su solidez defensiva que le ha llevado a encajar un único gol durante toda la fase de grupos, además de conseguir perforar la meta rival en un total de cinco ocasiones.

España, obligadas a reaccionar

El inicio de la Eurocopa de Holanda 2017 invitaba al optimismo para el combinado español tras superar con comodidad a Portugal en una primera jornada que dejaba en bandeja luchar de tú a tú con Inglaterra por la primera posición de grupo. Pero de un plumazo todas las ilusiones se fueron al traste ante la enorme efectividad de la selección inglesa que dejaron muy tocadas a las pupilas de Jorge Vilda pese a mostrarse confiadas en sus posibilidades. Una última jornada de infarto permitió a 'La Roja' acceder a los cuartos de final de la competición gracias al favor de Inglaterra, aunque ahora la obligación es volver a mostrar las sensaciones de antaño.

Jorge Vilda y su cuerpo técnico han tenido varios días para recuperar a sus jugadoras después del enorme susto vivido frente a Escocia y que a punto estuvo de mandar las ilusiones del combinado nacional a casa antes de lo esperado. Por este motivo, el preparador español podría preparar varios cambios con el objetivo de mejorar la imagen de un equipo que ante Escocia estuvo desconocido pese a formar con su esquema habitual. La principal novedad en el once inicial podría llegar con la entrada en el mismo de Mari Paz Vilas por una centrocampista, lo que daría mayor verticalidad a la selección española ante Austria.

Posibles alineaciones: Austria vs. España

XI Austria: Manuela Zinsberger; Katharina Schiechtl, Carina Wenniger, Virginia Kirchberger; Laura Feiersinger, Viktoria Schnaderbeck, Sarah Puntigam, Verena Aschauer; Nicole Billa; Nina Burger, Lisa Makas.

XI España: Sandra Paños; Marta Torrejón, Andrea Pereira, Irene Paredes, Leila Ouahabi; Silvia Meseguer, Vicky Losada; Mariona Caldentey, Amanda Sampedro, Mari Paz Vilas; Jenni Hermoso.