Celades: "Sabíamos que nos iba a costar mucho y estábamos alerta"

FOTO: SEFutbol.

No pilló de improvisto la garra nórdica y el carácter aguerrido de los islandeses a Celades que tuvo que sufrir hasta el último instante y ver como pusieron en jaque a una subcampeona de Europa como España. Dejando a un lado la fluidez o la vistosidad del juego, el catalán ha querido rescatar los tres puntos como lo más importante del encuentro:

"Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que nos iba a costar mucho. Quizá el desconocimiento de la gente de Islandia hace que pase lo que decís, pero sabíamos que nos iba a costar mucho y estábamos alerta. Ante un equipo como Islandia, con muy buen balón parado, si no cierras el partido te puedes encontrar en estas situaciones. Nos ha tocado sufrir. Nos pudimos ir al descanso con más goles pero no fue así y después pasan estas cosas. Estamos contentos de tener tres puntos más y seguir en esta línea", manifestó a la conclusión del encuentro donde destacó, además, haber finalizado el choque sin encajar gol.

El seleccionador parecía tener claro por donde iban a ir los derroteros del partido con un rival defendiendo en bloque bajo y sin preocupaciones por tener la posesión del balón. En su lectura del choque, añadió:

"Era difícil generar superioridad con la circulación de balón. Lo hemos conseguido y hemos podido acabar con algún gol más. La segunda parte nos costó más, perdimos la intensidad del juego y más previsibles. Eso nos ha hecho que no tengamos tanta fluidez. Entendíamos que iba a pasar lo que ha pasado, jugar ante un equipo muy replegado y sin espacios para combinar. Por eso incidimos en el tiro desde fuera del área".

Por último, tuvo palabras para tres nombres propios: Soler, Fabián y Borja Mayoral. De Soler afirmó haberse beneficiado del trabajo de Marcelino en el Valencia que le ha descubierto como un jugador versátil, capaz de jugar tanto por fuera como por zonas interiores. "Intentamos que los jugadores actúen en las demarcaciones donde lo hacen en sus clubes" .

Respecto al goleador de la noche, Fabián, ha asegurado que es un jugador del gusto del cuerpo técnico que puede ayudar a mejorar en la medular. Respecto a Borja Mayoral, Celades ha afirmado que pese a no tener ritmo de competición por falta de minutos en su club, le ha visto a buen nivel: "El ritmo de competición se nota, seguro que Borja lo nota. El hecho de no jugar es un hándicap. Pero ha tenido ocasiones, ha trabajado muy bien y estamos satisfechos. No tenemos dudas de él, por supuesto", ha concluido.