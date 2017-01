Resumen Tercera División Grupo IV, jornada 21: reenganchados

Google Plus

El Bermeo se reengancha a la pelea por los play-offs; Imagen: Flickr Bermeo FT

El Bermeo FT ha recuperado la calma. Tras dos partidos a domicilio en los que ha encajado ocho goles (5-3 en Deusto y 3-3 ante Basconia) y ha sumado un punto, el conjunto de Toño Vadillo ha retornado a la senda del triunfo. Los txos se imponían al Santutxu por 2-0 y una vez más, demostraban la fiabilidad que tiene Itxasgane, un fortín donde nadie ha ganado. Los tantos de Ukerdi, en los primeros compases del partido y Carlos Uriarte, en el tiempo de descuento, reenganchan a los costeros a la lucha por los puestos de ascenso. Y es que, el Bermeo se queda a dos puntos de la cuarta plaza. Posición que ocupa el Portugalete a pesar de empatar a 1 ante el Deusto. Nacho Neira ponía por delante a los jarrilleros en los primeros minutos de juego. A pesar de ello, Jon Martín era el encargado de rescatar un punto para los tomateros.

Jon Martín celebra el gol en La Florida; Imagen: Club Portugalete

Por encima de estos dos equipos, siguen Alavés B, CD Vitoria y Cultural de Durango. El miniglorias sigue en lo más alto de la tabla tras imponerse, no sin sufrimiento, al Aurrera KE por 2-0. Los visitantes se defendieron bien en Ibaia, aunque en los últimos diez minutos del partido encajaron los tantos. Asier Benito y Paulino fueron los encargados de dar los puntos a su equipo. Otro que sufría, era el Vitoria, ya que se imponía en Getxo sobre la bocina, 1-2. Julen Azkue adelantaba al filial armero en la segunda mitad. A pesar de que los locales igualaban la contienda de la mano de Lozano, de nuevo aparecía Azkue, en este caso en el tiempo de descuento, para dar tres puntos de oro a los suyos. Por último, la Cultu pierde comba con los dos de arriba. Los durangarras caían en Amurrio y sufrían en sus carnes lo complicado de visitar Basarte. El solitario tanto de Ioritz antes de llegar al descanso, hacía que los puntos se los quedaran los ayaleses.

A esas posiciones que ocupan estos tres conjuntos y el Portu, aspiran, además del Bermeo, el Beasain y un Santurtzi que no descarta nada. Los morados se imponían en Tolosa gracias a un gol de Kepa del Olmo sobre la bocina y encadenaban su sexta fecha sin conocer la derrota. Los de San Jorge se encuentran a cinco puntos de sus vecinos de Portugalete. Justo encima del conjunto de Aketza González se encuentra el Beasain. Los vagoneros caían en Loinaz ante el Pasaia 1-2, quien daba la sorpresa. A pesar de que Agirre adelantaba a los visitantes, Bereziartu nivelaba la contienda antes del descanso. Ya en la segunda mitad, Artola lograba el gol que daba la victoria a los de Don Bosco.

Tras sumar esa importante victoria, el Pasaia toma moral. A pesar de seguir en los puestos de descenso, los rojiblancos se acercan a tres puntos de la salvación. Junto a ellos, Real Sociedad C y Zalla ocupan estas plazas. El filial no pasaba del empate a 1 ante el Balmaseda. Aunque Cárdenas adelantaba a los txuri-urdin, Lambarri se encargaba de propiciar el reparto de puntos. Quien no levanta cabeza es el Zalla, quien sigue colista y sin ganar. Esta fecha, los de Eder Maestre caían ante el Basconia, 1-2. Iñigo Vicente y Dopi dejaban sin valor el gol de Romero, logrado desde el punto de penalty. Por último, el Lagun Onak también lograba imponerse en Enkarterri, en este caso en Sodupe, 0-2. Los tantos de Otamendi y Ansoalde hacían que su equipo se recuperara de las dos derrotas cosechadas en casa de forma consecutiva.

El dato

En total, la vigésima primera jornada dejó tres victorias locales, dos empates y cinco triunfos a domicilio con 21 goles anotados.

Resultados

Alavés B 2-0 Aurrera KE (Asier Benito y Paulino)

Tolosa 0-1 Santurtzi (Kepa del Olmo)

Beasain 1-2 Pasaia (Bereziartu/Agirre y Artola)

Bermeo 2-0 Santutxu (Ukerdi y Carlos Uriarte)

Getxo 1-2 Vitoria (Lozano/Azkue X2)

Zalla 1-2 Basconia (Romero pen./Iñigo Vicente y Dopi)

Portugalete 1-1 Deusto (Neira/Jon Martín)

Real Sociedad C 1-1 Balmaseda (Cárdenas/Lambarri)

Amurrio 1-0 Cultural (Ioritz)

Sodupe 0-2 Lagun Onak (Otamendi y Ansoalde)