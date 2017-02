El Tuilla indulta al Lenense

Google Plus

Pudo ser escandaloso. Quizás sea el mejor resumen de lo que se vivió en la matinal del domingo en el Apptelo Sotón de Pola de Lena. Cuajó el Club Deportivo Tuilla su mejor partido de la temporada en cuanto a juego y ocasiones se refiere, ante un Lenense desbordado que tendrá que seguir trabajando para lograr el objetivo. La primera mitad tuvo un gran protagonista: Villa.

El "9" dinamitero pudo irse con cuatro goles al descanso, pero su falta de acierto y un gran Jano impidieron la machada. Puso en la red el gijonés la primera que tuvo, en un mano a mano un poco escorado a la derecha que cruzó abajo perfecto. Materializaba así el Tuilla su dominio en el césped. Sólo tres minutos después, volvió a plantarse sólo Villa ante la meta Lenense, pero esta vez Jano se hizo gigante y solventó el envite con maestría. El rechace, al pie de Ponte, lo remato este flojo a las manos del meta.

Mismos protagonistas cuatro minutos después, y todavía más clara la opción. Centro medido por abajo de Luis Enrique desde izquierda, y Villa, solo en área pequeña empuja de primeras para que Jano salvase una vez más el segundo del punta. No se lo creía la parroquia arlequinada, que veía como su dominio total no se materializaba en forma de ventaja por más de un gol, y el Lenense podía empatar en cualquier acción. Otra vez Villa la tuvo en el último minuto de la primera parte. Saque de banda largo, Ponte peina, y Villa en área pequeña envía alto. Descanso, 0-1 y sensación de que el Lenense no podía ante un Tuilla hoy muy superior.

Mató el Tuilla en la primera acción del segundo tiempo. Apenas veinte segundos tras la reanudación le sirvieron a "Chicho" Villanueva para plantar a Villa ante Jano. Esta vez no erró el gijonés. 0-2. Salió con el rodillo el Tuilla y apenas cinco minutos después haría el tercero. Acción de escándalo de Luis Enrique en la línea de fondo para asistir de tacón a Ponte, que definió por el palo de un Jano que se desesperaba con la pasividad de su defensa. 0-3, y no se había llegado al diez de la segunda. Antes de la media hora, una más clarísima para el Tuilla, esta vez con los papeles cambiados.

Fue Villa quien plantó solo a Luis Enrique ante Jano, y el "10", algo escorado a la zurda, estrelló el balón ante el meta local. Desbordado el equipo de Juanjo Cabanillas, que no conseguía trenzar acciones de peligro. La siguiente sería para Prendes, que cabeceó tras peinar Ponte un saque de banda largo. Y a veinte del final llegaría el gol del Lenense. Mala entrega entre centrales, Prendes que no puede controlar y Keke que llega para aprovechar el regalo y poner el del honor. Las dos últimas fueron para los arlequinados. Primero Cabranes remato al palo un corner, y después Villa a punto estuvo de firmar un golazo para el hat trick, tras una gran jugada individual en la que su disparo se fue fuera por poco.

Al final, victoria cómoda de un Tuilla que sigue cuarto, con tres de ventaja sobre sus perseguidores, y un Lenense que sigue en la quema y deberá trabajar para salir.