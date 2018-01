El Real Jaén deja escapar la victoria en los últimos minutos

Google Plus





El Real Jaén acabó con su racha de seis victorias consecutivas tras empatar 1-1 contra el U.D Maracena.

Aunque sí es verdad que desde hace once jornadas no pierde. El Real Jaén salió a jugar con una alineación poco común debido a las lesiones y sanciones. Como se conoció la pasada semana, Pico y Juanlu serán baja para los próximos encuentros. Juan Carlos tampoco pudo disputar el encuentro debido a un proceso gripal. Jonathan Rivera, Armero y Fragoso cumplieron ciclo de amonestaciones. Por dichas bajas, jugadores poco comunes se colaron entre los 16 elegidos para disputar el partido como Rentero que había gozado de pocos minutos con la elástica blanca esta temporada. Otra novedad fue el jugador juvenil Pedro Aceituno. El joven jiennense no tuvo la fortuna de demostrar su potencial frente al Maracena aunque ya ha disputado minutos en partidos amistosos durante este campaña. Salva Ballesta ha demostrado que apuesta por la cantera blanca, algo que brilla por su ausencia en la actualidad en equipos de alto nivel como es el caso del FC Barcelona o Real Madrid.

La afición lagarta no falla

El partido comenzaba con poca afluencia de público y un clima bastante frío. Sin embargo, la afición blanca viajó una vez más para apoyar a su equipo. El apoyo no se vio recompensado por los hombres de Salva Ballesta que desarrollaron un partido bastante discreto.

La primera mitad, se puede resumir en un juego muy disputado en la zona medular sin presencia apenas de ocasiones de gol. Tan solo destacó un remate en plancha de Migue Montes que desbarató el cancerbero local. El Maracena jugó de tú a tú a los lagartos aunque no gozó de ocasiones manifiestas en esta primera mitad. La lucha y coraje de ambos equipos resumen a la perfección el devenir de los primeros 45 minutos de juego.

Pedro Beda llegó para marcar

Tras la pausa reglamentaria, Salva Ballesta movió el banquillo incorporando al reciente fichaje Pedro Beda en lugar del delantero portugués Luizinho, un jugador que aún no ha demostrado su potencial en el club blanquimorado. Un cuarto de hora le bastó a Pedro Beda para inaugurar su casillero goleador con el Real Jaén. Cervera colgó un balón parado que cabeceó Migue Montes para colocar el balón en las botas del brasileño que no perdonó el 0-1.

Con la hora cumplida de juego, el Real Jaén atravesaba los mejores minutos durante el choque, aunque los granadinos avisaron con una clara ocasión que salvó Luis Arellano. Daba la sensación de que el segundo gol blanco estaba al caer mientras el Maracena replegado en su área buscaba una contra para poner las tablas en el marcador.

El desacierto de la zaga blanca provocó el empate

Así se llegaba a los últimos instantes de juego. Los jugadores lagartos ya confiaban en la victoria cuando desde un saque de banda llegó el gol del empate a pies de Luis Enrique. La defensa del Real Jaén no acertó a despejar el cuero que tras rechaces llegó hasta el jugador del Maracena que premiaba el esfuerzo de los granadinos.

Así pues, el Real Jaén dejó escapar dos puntos de oro en los últimos instantes del juego. Con este empate se sitúa en la cuarta posición. Quizás este empate sirva como escarmiento para evitar futuros pinchazos pues los partidos duran 90 minutos, algo que no concibió ayer los de Ballesta.

Seis puntos necesarios

En esta semana, tienen una doble oportunidad de resarcir este pinchazo. En primer lugar este miércoles frente al Melistar en Jaén, aunque no en La Victoria. El Real Jaén ha informado a sus aficionados de que el partido será disputado en el campo federativo Sebastián Barajas si se presentan los jugadores melillenses que aún no han confirmado su asistencia debido a la escasa disponibilidad de sus jugadores. En segundo lugar, el próximo fin de semana el conjunto lagarto visitará el estadio "San Ignacio" del Palo, un rival directo por la lucha del ascenso.