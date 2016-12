Anuario VAVEL UD Las Palmas 2016: Sergio Araujo; dudas y nubarrones sobre el hombre del ascenso

Sergio Araujo | Fotomontaje: Anxo Re

Sergio Araujo va a cerrar el año 2016 con la duda de si va a continuar o no siendo jugador de la UD Las Palmas. El argentino ha estado durante estos 366 días en constante duda y con un rendimiento por debajo de lo esperado, teniendo que pasar muchos partidos en el banquillo esperando su oportunidad. A pesar de eso, el ariete sí que ha contado con oportunidades y minutos en los que poder brillar, pero la realidad es que no ha conseguido convencer del todo ni a Quique Setién ni a una parte de la afición que le sigue reclamando un poco más de compromiso con el equipo y aportación sobre el verde.

La irrupción de Willian José le eclipsó

Uno de los principales problemas que tuvo Araujo para poder jugar fue la aparición en el once de un Willian José que sería decisivo para el devenir de los amarillos. El brasileño le ganó claramente la partida y envió al ex de Boca directo al banquillo. El brasileño se consolidó en el once y dejó a Araujo desplazado A partir de ahí, el chino tuvo que conformarse con minutos sueltos y con alguna titularidad que no supo aprovechar. Su rendimiento se mantuvo muy por debajo de lo esperado, teniendo en cuenta que la temporada pasada había conseguido anotar 25 tantos entre los cuales se encontraba el del añorado ascenso ante el Zaragoza.

Lo cierto es que Araujo entró en la historia de la entidad precisamente por ese gol, pero parece que desde aquel día el argentino no es el mismo, y eso quedó demostrado cuando Willian fue capaz de usurparle un puesto en el once sin hacer mucho ruido, con un trabajo diario que dio sus frutos y que ayudó a Las Palmas.

Asimismo, la salida del ex del Zaragoza no consiguió que el argentino recuperase importancia en el once, sino que también se ha visto un poco desplazado por un Marko Livaja sobre el que Setién sí ha depositado más confianza.

Más vida fuera del campo que dentro

De esa manera, cuando lo que se hace dentro del terreno de juego no termina de funcionar, lo que más resalta y lo que más se aprecia es el comportamiento lejos del verde. En ese sentido, Sergio ha estado más en el candelero por sus escarceos nocturnos que por sus goles o rendimiento. Eso le llevó a ser señalado duramente por la afición en ciertos momentos cuando se le achacó que no estaba en la forma óptima para competir debido a esas salidas y a un cuidado personal que no eran los adecuados.

Sin embargo, dos acontecimientos marcan su año 2016 más allá del deporte, y ambos tienen que ver con cuestiones desagradables. La primera ocurrió en febrero, cuando una pelea en una famosa discoteca de Las Palmas terminó de mala manera. El club le expedientó por lo sucedido, pero Araujo volvió a caer hace pocos meses cuando dio positivo en un control de alcoholemia justo tras anotar el gol del empate ante el Real Madrid, dejando para la posteridad una lapidaria y vergonzosa frase que le dijo a los policías que le multaron: “Esto lo arregla el Presidente”.

¿Regresar o salir?

Tras todo aquello, Araujo ha vuelto a la rutina de equipo pero sin demasiada continuidad. Su rendimiento sigue sin mejorar y una lesión le ha impedido terminar el año en el césped. Los rumores sobre su posible salida siguen rondando, aunque todo parece demasiado en el aire. Lo que está claro es que el jugador necesita resetear su mente si verdaderamente quiere triunfar en esta UD Las Palmas que no quiere esperar más por nadie.