El cese de Kempes avivó la tensión tras el batacazo ante el Eibar

El cese de Kempes avivó la tensión en el Valencia CF (Foto: Valencia CF)

La situación que atraviesa el Valencia CF se ha vuelto más convulsa por momentos. A la amplia derrota cosechada en Mestalla ante la SD Eibar le siguió el despido de Mario Alberto Kempes como embajador del club. Una noticia que enfadó a un amplio sector del valencianismo, el cual no tardó en mostrar su apoyo a ‘El Matador’ y, por ende, su malestar con la entidad por la decisión tomada.

El pasado domingo, día posterior a la abultada derrota del conjunto valencianista, Mario Kempes comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que dejaba de ser embajador del club. El director de marketing de la entidad che, Damià Vidagany, fue la persona encargada de comunicarle la decisión tomada al exjugador blanquinegro, que terminó su contrato el pasado mes de diciembre.

Foto: Óscar Claver

El anuncio de su cese como embajador se produjo después del encuentro ante la SD Eibar y de su contundente mensaje en la misma red social: “Señores, lamentablemente estamos en presencia de un equipo que está perdido. No hay juego, no hay dirección y son pocas las ganas que se ven”. Aun así, el club, que no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, hizo saber a diversos medios de comunicación que el principal motivo para la no renovación del contrato era que Kempes vive en Estados Unidos, un factor que al parecer impide el desempeño de sus labores como embajador.

El ex del Valencia CF contestó a esta versión del club en una entrevista para el periódico Superdeporte. “El embajador internacional es internacional porque está fuera del país. ¿O es que no lo saben? El Valencia ya no tiene ni cabeza ni pies. Es contradictorio cuando el dueño hace un año que no aparece por Valencia”.

A pesar de que el club le haya comunicado oficialmente su cese, el propio Mario Kempes afirmó en una entrevista concedida a plazadeportiva.com que va a seguir siendo embajador del Valencia CF “con contrato o sin contrato”.