Voro: "Me siento reconocido y respaldado por el club junto al director general"

Voro durante sus declaraciones previas al partido contra el Espanyol. Fuente: Valencia CF

El todavía entrenador del Valencia ha realizado la tradicional comparecencia ante los medios de comunicación previa al encuentro que se disputa este sábado a las 16:00 horas. En ella ha podido destacar temas de actualidad como las funciones que podría llegar a desempeñar la próxima temporada y la llegada del nuevo entrenador.

"Hemos acertado plenamente. Marcelino es un profesional que demuestra que sus equipos compiten y logran muy buenos resultados"

En primer lugar, le ha dado el visto bueno a la contratación de Marcelino García Toral como próximo técnico de cara a la temporada que viene: "En estos momentos, después de dos años difíciles, me parece que hemos acertado plenamente, además de un entrenador con muchísima experiencia, sus equipos juegan de una forma que va mucho con su filosofía. Marcelino es un profesional que demuestra que sus equipos compiten y logran muy buenos resultados. Quiero desearle la mejor de las suertes porque lo mejor para él es lo mejor para todos nosotros".

Además, ha admitido que las conversaciones con Mateu Alemany han derivado en su nuevo rol a realizar: "Hemos tenido una primera toma de contacto. Había pensado trabajar al lado del director general para aportar mi experiencia y conocimiento del club, funcionamiento del primer equipo y que todas las decisiones intenten ser lo mejor posible. Falta por concretar algunas cosas, pero no me preocupa. Estoy contento porque es una función muy importante. Que me siento reconocido, respaldado por el club junto al director general. Con unas funciones amplias para dar mi visión de lo que es el Valencia como club. Me siento orgulloso de que cuenten conmigo para ayudar. No sé qué nombre ponerle. Adjunto... el nombre es lo de menos. Le iremos dando forma. Quedan aún dos partidos y aún hay tiempo".

Seguidamente, ha valorado el choque frente al conjunto dirigido por su ex-compañero en la década de los ochenta, Quique Sánchez Flores, para el que ha podido confirmar la continuidad de Jaume Domenech tras su buena actuación en la pasada jornada: "El objetivo es intentar ganar y competir. El Espanyol es defensivamente muy bueno, un grupo organizado, que trabaja y hace las cosas bien. Queremos ganar y ya después llegará el Villarreal. Frente a Osasuna conseguimos una victoria necesaria y que tenía su dificultad. Somos el Valencia y debemos acabar lo más arriba posible”.

Experiencia como entrenador

Por último, en lo referente a su experiencia vivida como entrenador del primer equipo en un periodo más largo de lo que había realizado anteriormente, quiso dejar la siguiente reflexión: “Ha sido una travesía difícil, sobre todo, al inicio con el duro resultado del celta en la Copa. Ahora tenemos la satisfacción de que en líneas generales eso se superó y se olvidó. Está claro que competir con objetivos concretos por alcanzar es lo ideal. Hay equipos que sin eso han bajado los rendimientos, es algo que va con el ser humano, pero es lo que debemos de evitar, hablamos de luchar para evitarlo. La meta es conseguir la actitud óptima puedes competir con garantías, luego los partidos caen a un lado u otro".

Por lo tanto, el valencianismo puede estar de enhorabuena al saber que el artífice de la salvación del equipo en la presente temporada seguirá ligado de forma muy estrecha a la toma de decisiones del club. No cabe ni la menor duda de que Voro merece todo el respeto, merecimiento y agradecimiento que tanto la institución como los aficionados le puedan llegar a obsequiar.