Negredo se despide del Middlesbrough

Negredo con la camiseta del Boro | Foto: Middlesbrough

La cesión de Álvaro Negredo ha llegado a su fin. El delantero valencianista no entraba en los planes del técnico del club, Pako Ayestarán por aquel entonces, y parece que tampoco lo hará la próxima temporada en los de Marcelino. Una inversión de 30 millones de euros que no está siendo rentabilizada.

El vallecano ha igualado su cifra goleadora en Premier League esta temporada, anotando nueve goles que no han servido para poder mantener al Boro en la máxima categoría del fútbol español. Pese a no llegar a los dos dígitos la cifra tiene bastante mérito, ya que se trata de un tercio del total de los goles anotados por su equipo en liga, 27, en treinta y seis partidos disputados.

Pese al descenso, Negredo ha tenido una buena temporada en el aspecto individual, y se ha despedido del club con una carta en la que agradece los meses que ha pasado vistiendo la camiseta del Boro y deseando que el club vuelva cuanto antes a Premier League.

Despedida en redes sociales

Esto es lo que decía la carta publicada en su red social Twitter. “Hoy digo adiós a un gran club y por supuesto a unos fans increíbles. Me despido con la serenidad de alguien que ha dado todo en cada sesión de entrenamiento, en cada partido. Me voy con la tristeza de dejar el club en un lugar que no merece y con la certeza de que vais a volver donde merecéis, a la Premier League. No quiero terminar esto sin agradecer a todos, empleados, compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a los aficionados por todo lo que apoyan, por su confianza y por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Gracias”.

Tras ello Negredo tiene dos alternativas de cara al próximo curso. En primer lugar y lo más normal sería que hiciese la pretemporada con el equipo che. No obstante, según distintas informaciones de la Cadena COPE, el delantero estaría entre la lista de descartes que quiere llevar a cabo Marcelino García Toral, el nuevo técnico del club valenciano. Según el diario Superdeporte el Galatasaray podría estar interesado en hacerse con sus servicios, aunque aún no ha habido ninguna oferta en firme. El paso de las semanas decidirá el futuro de un Álvaro Negredo que parece estar más fuera que dentro del Valencia CF.