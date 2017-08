Marcelino sentencia a Orellana y Abdennour

Orellana en un encuentro de pretemporada | Fuente: valenciacf.com

Fabián Orellana y Aymen Abdennour no cuentan para Marcelino y deben buscarse equipo si no quieren pasarse una temporada entera en la grada. El técnico fue claro con ambos jugadores desde el primer día, en el que les comunicó que no contaba con ellos y que debían salir del Valencia para tener minutos. El entrenador asturiano continúa fiel a sus ideas y la pretemporada no ha cambiado su forma de pensar sobre estos jugadores.

El jugador chileno ha sido el máximo goleador del periodo de preparación del conjunto che, pero eso no le ha servido para conseguir el favor del técnico de Villaviciosa. Marcelino calificó su actitud en los entrenamientos y partidos de “intachable” y aseguró haberle comunicado los motivos de su decisión. A pesar de los tres goles que anotó, en los encuentros frente al Lausanne, Sporting de Portugal y Bournemouth, Orellana no se mostró demasiado activo en los minutos que disputó y se le vio errático en muchas ocasiones.

Orellana entrevistado por vcf play | Fuente: valenciacf.com

El habilidoso atacante fue, junto con Robert, el único jugador disponible en quedarse sin minutos en el Trofeo Naranja.

Orellana fue el máximo goleador de pretemporada pero estuvo muy errático

Aunque su convocatoria para el partido frente a la UD Las Palmas implantó la duda sobre si podría tener sitio, Marcelino se encargó de desmentirlo al asegurar que nada había cambiado en su situación. Sin embargo, pese a que el técnico no lo quiere en el equipo, el Valencia aún no lo ha traspasado porque pretende sacar algo de rédito por la salida de un jugador por el que hace ocho meses se comprometió a pagar 3 millones de euros.

Una 'roca' en el camino

Abdennour, por su parte, ha pasado de ser, por experiencia, el segundo central de la plantilla por detrás de Garay, a verse superado por Vezo, que apenas contó con minutos en el Granada la pasada campaña y tampoco contaba, y el canterano Javi Jiménez. El tunecino fue un último cambio habitual en los encuentros de pretemporada, en los que sustituía al defensa de Aldaia y disputaba apenas 20 minutos.

Además, el central no fue convocado para el primer partido de Liga, a pesar de la escasez de centrales experimentados.

Abdennour es el último central de la plantilla

Con Garay recién salido de una lesión, fue el argentino el que formó pareja con Vezo, mientras que Jiménez esperó su oportunidad en el banquillo. Esa falta de minutos y presencia en la grada sería ahora más habitual si cabe tras la llegada de Jeison Murillo y Gabriel Paulista, que llegan con la vitola de titulares.

Abdennour en un partido frente al Eibar | Fuente: valenciacf.com

El defensa, uno de los jugadores con ficha más elevada, ha tenido diversas ofertas pero desde principio de mercado se cerró en banda a escuchar ofertas que no provinieran de la Premier League o de la Serie A. Sin embargo, en los últimos días se habló de la posibilidad de que Abdennour recalara en el Zenit como moneda de cambio para que el defensa portugués Luís Neto aterrizara en Valencia.

La falta de minutos de Abdennour será más habitual tras las llegadas de Murillo y Paulista

A ocho días para que termine el periodo de fichajes, la operación salida en el Valencia está estancada. El club trabaja a destajo para tratar de colocar a los jugadores que no son del agrado de Marcelino, técnico que además quiere una plantilla corta para completar con jugadores del filial. Tras completar los traspasos de Diego Alves, Enzo Pérez y Álvaro Negredo, jugadores que llevaban en la rampa de salida desde el año pasado, las salidas se detuvieron. Sin embargo, la llegada de Guedes y de otro jugador de ataque completaría el Fair Play Financiero, por lo que el club deberá deshacerse de algún jugador, preferiblemente con ficha elevada, para poder completar alguna incorporación más.