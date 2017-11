"El sentimiento no salvó este club, nadie dio un paso por el Valencia CF. Lo salvó el dinero de Meriton."

Anil Murthy, presidente del Valencia CF durante su comparecencia I Foto: Valencia CF

En el día de hoy, ha sido celebrada la Junta General de Accionistas del Valencia CF. Una junta muy esperada tras el “Editorial” del propio presidente de la entidad, Anil Murthy, publicado por el Valencia en la pasada semana.

"Buenas tardes. Me siento honrado por haber sido propuesto como presidente por Peter Lim y representar a Meriton. Vamos a proteger al Valencia CF para volver a tener éxitos deportivos. Vamos a proteger a los jugadores y a la inmensa mayoría de aficionados que quieren apoyar o asistir al campo. Cuando nos dimos cuenta que el 60% de las entradas del derbi estaban asignadas para dos grupos cuando otros aficionados estaban haciendo colas dos horas, actuamos para detener la reventa y proteger a la afición. Lo hicimos para dar un trato igualitario. Hemos abierto un área afición para construir una relación fuerte y directa con ellos. Hemos actuado para eliminar la violencia en Mestalla.” De este forma, un presidente que se estrenaba en la junta, la iniciaba.

Acto seguido, y después de “proteger” a la afición, crítico duramente a una “falsa afición” a la que ya se había referido en el editorial del pasado martes. En esa represión, Don Anil Murthy incluyó a su explicación una serie de videos de la pasada campaña, donde varios miembros, identificados en su momento, reprendían a los jugadores del primer equipo por estar realizando una de las peores campañas en números que se recuerdan en las últimas décadas.

El presidente elegido por Peter Lim, realizó un símil de los jugadores junto a soldados, añadiendo que se dejan la piel por hacer lo que los demás no podemos, algo que no hay que reprocharles en ningún momento, sino, apoyarles, aun más, para revertir la situación.

El presidente del club añadía, “soy padre de tres hijos y disfrutan viendo al Valencia CF, están orgullosos de ponerse esta camiseta. Muchos padres quieren llevar a sus hijos a Mestalla y estos tipos violentos están arrebatando ese derecho fundamental a muchos aficionados. ¿Cómo explico a mis hijos que los aficionados están furiosos y van contra el club y que es parte del fútbol en el Valencia CF? Son falsos aficionados. El fútbol no necesita a los violentos y debería erradicarlos para siempre. No toleraremos los ataques al club y a la plantilla de estos falsos aficionados. Esto me hace remontarme hace tres temporadas cuando Meriton salvó al Valencia CF de la bancarrota. Peter Lim ha invertido 200 millones en el Valencia CF, nadie ha hecho nada parecido en el fútbol español."

Hasta este momento, el consejo transcurría de la forma más amena por lo esperado que era, pero Anil Murthy volvió a lanzar un dardo repleto de ego, en el que expresó lo siguiente:

"En las dos últimas temporadas, aficionados, periodistas etc... han lanzado comentarios racistas hacia Meriton. Diciendo que Meriton no tenía sentimiento. El sentimiento no salvó este club, nadie dio un paso por el Valencia CF. Lo salvó el dinero de Meriton."

Rápidamente dejó de lado el tema de los aficionados y del dinero para centrarse en el tema candente, ya que hace un par de meses, se presentó el proyecto final para el Nou Mestalla, ante el que expresó “hemos empezado a negociar las licencias para reiniciar las obras del Nou Mestalla. El actual estadio Mestalla tiene mucha historia y muchos seguidores les gustaría quedarse. Es un verdadero desafío reemplazar Mestalla. Tenemos obligaciones y hemos iniciado el proceso para cumplir con los plazos estipulados. El compromiso de Meriton es firme pese a que el proyecto lleva más de diez años. Los aficionados están decepcionados por tantas propuestas para mudarse que han caído en saco roto en los últimos años.”

Previo a finalizar su amplia participación, Murthy quiso centrarse en el ámbito deportivo, del que antes había destacado que problemas como los de “Porxinos” no deben entrometerse en el día a día de la entidad deportiva. Sobre la plantilla de este año, el presidente comentó que se realizaron grandes esfuerzos para confeccionarla, con las salidas de un total de 14 jugadores y cesiones como las de Guedes, en la que dejó entrever que el máximo accionista tomó parte para que se llevara a cabo. Para finalizar el presidente lanzó un mensaje a toda la afición, en el que añadió lo siguiente:

"El Valencia CF ahora es segundo, Valencia está feliz por el trabajo increíble que han hecho Marcelino y Mateu Alemany. Los jugadores están comprometidos y quieren luchar por este club, les aplaudimos por su labor. Nunca nos olvidaremos de los amigos que nos han apoyado porque Meriton salvó al club. Siempre recordaremos a aquellos que se volvieron contra nosotros pensando que nos debilitaríamos. Somos más fuertes."