Marcelino: “La idea es encajar menos goles que hasta ahora y tenemos que seguir por este camino”

Marcelino: García Toral durante el partido contra Las Palmas | Foografía: VCF

En la rueda de prensa posterior al partido ante Las Palmas, Marcelino quiso destacar varios aspectos.

En primer lugar habló sobre la actuación estelar de Luciano Vietto, que después de más de un año sin marcar, consiguió tres ante el conjunto canario: “Un futbolista es capaz de no encontrar el gol y de repente pues lo hace con tres muy buenos goles, sobre todo el segundo y como no el tercero que es muy difícil y se ve uno cada mucho tiempo”, y añadió: “Estamos tremendamente satisfechos por él porque creo que le va a aportar mucha confianza”.

Vietto fue protagonista indiscutible de la noche | Fotografía: VCF

Maksimovic, ahora mismo, se queda

Con la reciente vinculación de Coquelin como posible fichaje del Valencia, el nombre de Nemanja Maksimovic ha salido a la palestra. Han sonado rumores sobre su posible salida en busca de minutos en otro equipo y Marcelino no ha sido conciso respecto al tema. “No sé que va a suceder, a corto plazo no preveo nada y luego no sé qué situación se va a dar. A día de hoy creo que Maksimovic va a seguir con nosotros”, comentó.

Respecto al futbolista francés del Arsenal que podría propiciar la salida del serbio, el técnico no quiso mojarse, ni hablar. Él se centra en los futbolistas que tiene ahora mismo en su plantilla, no quiere decir nada sobre gente que no está en el Valencia y si finalmente llegase, ya será hora de hacer valoraciones al respecto de quien se incorpore.

Maksimovic ha completado un gran partido | Fotografía: VCF

El objetivo es encajar menos goles

“Cuanto menos concedas al rival, menos posibilidades de encajar” Después de ocho partidos seguidos recibiendo goles, el Valencia tenía como objetivo ante Las Palmas volver a dejar la portería a cero. Dicho y hecho. “Queremos encajar menos goles de los que hemos encajado hasta ahora”, declaró el técnico.

Marcelino fue más específico respecto al tema: “El hecho de no encajar hoy nos confirma el buen trabajo de los jugadores. Tenemos que seguir por este camino. La idea es encajar menos goles que hasta ahora y tenemos que seguir por este camino”, y también apuntó: “Cuanto menos concedas al rival, menos posibilidades de encajar”.

Espera un sorteo benévolo

El Valencia ya está en cuartos, a cuatro partidos de una final como dijo el propio Marcelino en la rueda de prensa previa al encuentro. El sorteo, que se celebrará el próximo viernes, definirá la suerte que puede tener el conjunto Che en el torneo.

Lo que parece claro es que Marcelino prefiere un rival mediano, o dicho de otra forma, que no sea uno de los grandes: “Preferimos en teoría a los rivales menos fuertes. Van a ser todos de primera división y muy difícil. Pero aquellos que, a priori, que luego hay que demostrarlo en el campo, tienen una calidad inferior, los preferimos sobre el Madrid o el Barça”.