Andreas Pereira, sin dejar de mirar a Mestalla | Fuente: VCF

Hacía ya muchos partidos que no se disfrutaba tanto en Mestalla como ocurrió el pasado martes ante Las Palmas. Ha vuelto a cambiar el chip de los jugadores y se notó tanto en el césped como en la grada. Gran parte de culpa de ello la tuvieron determinados personajes que actuaron acorde a la importante obra que tenían delante.

Muchos titulares felicitarán por su papel al protagonista, Luciano Vietto, quien dejó boquiabiertos a los asistentes hasta en tres ocasiones. Pero claro, no todo el trabajo lo hace el actor principal. Necesita mucha ayuda de unos personajes secundarios que, aunque no se mencionarán tanto sus nombres, su papel es tan importante como el de cualquier otro. Y así lo demostró el ex jugador del Manchester United, Andreas Pereira, que realizando uno de sus mejores partidos, compareció en rueda de prensa.

"Quiero ganar la Copa con el Valencia"

El extremo belga de origen brasileño habló sobre varios temas. En cuanto a su rendimiento en el encuentro, Pereira dijo: "Me he encontrado muy bien. Voy mejorando cada partido. Estoy muy feliz por ayudar al equipo". Andreas fue el encargado de darle la asistencia del segundo gol a Vietto, sobre el que también le preguntaron: "Estamos muy felices por él. Es un jugador muy técnico con el que me entiendo. Puede marcar fácilmente y hoy se vió un poco de lo que podemos hacer juntos".

Finalmente, sobre los rumores de salida que habían salido recientemente hablando de una posible vuelta a Manchester en este mercado invernal, el extremo dejó claras sus intenciones: "Me quiero quedar aquí. Me siento bien y estoy jugando mejor. Quiero ganar la copa con el Valencia".

Cambios en el nuevo año

Tras lograr la segunda victoria consecutiva en este nuevo año, parece que el equipo está logrando dar el salto de confianza para seguir logrando los objetivos marcados. No estaba jugando Andreas a su mejor nivel tras la baja de Carlos Soler, que le había dado la titularidad y debía aprovecharla. Sin embargo, tras el último encuentro se le vio con mucha más confianza al jugador durante todo el partido. Se atrevió más, y se lo agradeció Mestalla, cosa que le viene muy bien para seguir progresando. Además, otra buena noticia es su buena química con Vietto, que se vió reflejada en una asistencia al artillero argentino. Aunque debe seguir dando más de sí, existen muchas expectativas puestas por parte de los aficionados en el belga, y ojalá siga mostrando ese nivel hasta el final de la temporada.