Análisis del rival: Las Palmas no reacciona a pesar del cambio de entrenador

El Valencia visita a una UD Las Palmas que no reacciona | Fotografía: La Liga

El Valencia visitará el sábado el estadio de Gran Canaria para medirse a la UD Las Palmas en el primer partido de la segunda vuelta. Los de Marcelino buscarán una nueva victoria, que sería la tercera consecutiva en liga, y que ayudaría a afrontar en buena forma la vuelta de los cuartos de copa y el pequeño ‘Tourmalet’ que se le avecina en las próximas jornadas recibiendo al Real Madrid y visitando el Wanda Metropolitano.

El rival, la UD Las Palmas, lleva toda la temporada instalado en la zona baja de la clasificación y, a pesar de la reciente llegada de Paco Jémez, no consigue levantar el vuelo. En la última jornada recibió un sonado y contundente 6-0 en Girona que puso en tela de juicio si la contratación de Jémez había sido la correcta.

Lizoaín concedió un gol por tratar de salir jugando | Fotografía: La Liga

El ex del Rayo lleva cuatro partidos al cargo, dos de ellos precisamente contra el Valencia. Ha perdido tres y ha empatado uno, en la ida de los octavos de copa ante el conjunto che. Empezó probando un 4-2-3-1 con Samper como su pieza fundamental en el medio, Viera más adelantado encargado de poner la magia y Calleri de referencia.

Pero la lesión del canterano del Barça ante el Eibar frustró su sistema. De hecho, en ese partido, tras la lesión de Sergi Samper, el conjunto armero consiguió darle la vuelta al electrónico que reflejaba un 1-0 favorable a los canarios.

En la vuelta en Mestalla, Jémez era consciente de que tratar de alargar el camino copero era un suicidio y dio descanso a sus titulares. El Valencia ganó cómodamente y no es un partido que sirva como baremo de cara a lo que les espera a los de Marcelino en la isla.

La referencia que deben tomar los jugadores del Valencia a la hora de afrontar el partido se la ofreció el Girona el sábado pasado. Los de Pablo Machín anotaron seis goles aprovechando en cada momento las debilidades de su rival.

El Valencia debe saber explotar esto. Debe morder en la salida de balón porque la filosofía de Jémez es invariable y nunca quiere que sus equipos rifen la pelota. Debe estar atento a las jugadas a balón parado, donde puede hacer mucho daño a Las Palmas.

Pero lo más importante, debe mantener defensivamente la concentración durante los 90 minutos porque, a pesar del bache y del mal momento del conjunto pío pío, son un equipo con un gran potencial ofensivo que seguro que sabrá aprovechar cualquier error que cometa la zaga valencianista.

Sobre Kondogbia recaerá todo el peso del centro del campo | Fotografía: La Liga

Además, la ausencia de Parejo y Gayá, obligará a Marcelino a remodelar el once. Por el lateral alicantino jugará Lato pero por el de Coslada se presupone la entrada de Maksimovic junto con Kondogbia, aunque podría probar un mediocampo formado por tres jugadores introduciendo a Coquelin de pivote, lo cual daría más mordiente al Valencia en la presión.

Las Palmas no pasa por un buen momento, el Valencia sí, y tiene, a priori, las cualidades y el estilo de juego más adecuado para superar a su rival. Pero el fútbol no es una ciencia exacta y cualquier equipo, por mal que se encuentre, puede dar un susto a cualquiera si no se juega concentrado. Y el Valencia, sobre sustos por exceso de confianza, tiene un precedente muy reciente.