Frente a frente: Edin Dzeko vs Roberto Soldado

Roberto Soldado tendrá sus primeros minutos en la actual temporada ante la Roma

Una semana después de la humillante goleada sufrida en el Estadio de la Cerámica ante la Roma (0-4), el Villarreal afronta el encuentro de vuelta con la ilusión de hacer un buen partido y dejar una óptima imagen en su despedida de la Europa League. La agónica victoria en Anoeta (0-1) da un poco de aire al cuadro amarillo, que recurrirá a las rotaciones para el partido de mañana (19:00, Olímpico de Roma). Mientras los de Escribá quieren cuajar un adiós satisfactorio de la competición, el conjunto transalpino buscará cerrar la eliminatoria con un nuevo triunfo que le reafirme como uno de los candidatos al título.

Para el encuentro, el Submarino Amarillo recupera a dos piezas clave, pese a la baja de Nicola Sansone. El primero de ellos, Soriano, quien se perdió el partido de ida por decisión técnica y el encuentro ante la Real Sociedad por sanción. Pero sin duda, el segundo supone un regreso mucho más importante. Tras seis meses de baja, como consecuencia de una grave lesión sufrida el pasado mes de agosto, Roberto Soldado volverá a tener minutos, los primeros en la actual temporada 2016-2017. El delantero amarillo ya fue convocado para el partido de Anoeta, pero será el Olímpico el primer estadio que pise el ex de Osasuna y Valencia en la presente campaña.

Soldado marcó 8 goles la pasada temporada, y repartió 15 asistencias

Desde que llegó a Vila-real en verano de 2015, Soldado ha rendido a un gran nivel, partiendo como titular con Bakambu como pareja habitual, pese a su alma de '9' referencia. Su gran remate de cabeza, así como su capacidad para recibir el balón de espaldas, lo convierten en un ariete diferente a todos los demás en el vestuario del Villarreal, por lo que su vuelta es un importante impulso para el equipo castellonense. Además, su habilidad como asistente lo convierte en un jugador muy completo, capaz de dar pases de gol con la misma precisión que su disparo a portería. Buena prueba de ello fueron el número de asistencias que repartió la pasada temporada, siendo la primera conexión Bakambu-Soldado en la segunda jornada de Liga, en un Villarreal 3-1 Espanyol.

Enfrente estará de nuevo la Roma de Spalletti, con Edin Dzeko como figura destacada. El delantero bosnio realizó un partido de ida sensacional, logrando un hat-trick y siendo una auténtica pesadilla para los defensas 'groguets'. Quizás fue su mejor partido con la elástica romana, desde que llego a la Ciudad Eterna en agosto de 2015. Actualmente es el pichichi de la Roma y el segundo en la tabla de máximos goleadores en la Serie A. Dzeko es un '9' referencia, poderoso por alto y preciso en el remate. Sus características son muy similares a las de Soldado (dejando la estatura a un lado), con un buen juego de espaldas y potencia, siendo ambos las principales referencias ofensivas cuando se encuentran en el terreno de juego. A diferencia de Roberto, Edin suele partir como ariete, con dos extremos en la zona de ataque, según el esquema 4-3-3, por lo que su asociación con el compañero es más limitada que en el fútbol ofensivo 'groguet', que precisa de una mayor combinación de pases entre los mediocentros y los delanteros. En otras palabras, actualmente Dzeko es un '9' más referencial que Soldado.

Sarajevo y Valencia, dos cunas muy distintas

Pese a sus similitudes en el estilo de juego, así como en sus particularidades ofensivas, los orígenes de Soldado y Dzeko son muy distintos. El ariete bosnio comenzó su carrera como mediocampista en su país de nacimiento, para después pasar por República Checa y Alemania antes de conocer la Premier League, para finalmente aterrizar en la capital italiana. Por su parte, Soldado se crió en Valencia, fichando por la cantera del Real Madrid y formándose como futbolista en 'La Fábrica'. Pamplona y Getafe le dieron la madurez, que ya se vio completa en su ciudad natal, con Mestalla como templo. Finalmente, la frialdad inglesa de Londres acabaría creando una nostalgia en Roberto, que regresó hace año y medio a la Comunidad Valenciana para jugar en Vila-real.

Edin Dzeko (30 años) nació en Sarajevo, y vivió sus primeros días como futbolista en el Zeljeznicar bosnio (desde 2003), equipo en el que desempeñaba las funciones de mediocampista. Sin embargo, la falta de técnica y visión condenaron a Edin, que en 2005 fue traspasado al FK Teplice. El equipo checo quería que el actual jugador de la Roma jugara de delantero, y lo cedió al Ústí nad Labem. Su buen rendimiento en ese club, así como en el Teplice al volver de la cesión, le llevó a fichar por el Wolfsburgo alemán en el año 2007, por una cifra cercana a los 4 millones de euros. En el equipo de la Bundesliga cuajó tres grandísimas temporadas (2007-2010), convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del cuadro alemán, así como en uno de los jugadores más queridos por la afición del Volkswagen Arena. En enero de 2011, el bosnio ficha por el Manchester City, conjunto para el que juega cuatro temporadas y media, hasta el término de la campaña 2014-2015. Sus números finales en el equipo 'citizen' fueron de 50 goles y 13 asistencias en los 150 partidos que disputó. En verano de 2015, fue cedido a la Roma, equipo en el que cuajó una gran primera vuelta que terminaría decepcionando con el segundo tramo de la temporada. Finalmente, pese a que solo marcó 10 goles, el club italiano hizo efectiva la opción de compra y fichó a Dzeko. Actualmente, el ariete bosnio lleva 29 goles y 2 asistencias en 35 partidos.

El delantero amarillo debutará mañana en el Olímpico, tras seis meses de baja

Roberto Soldado (31 años) nació en Valencia, ciudad en la que terminaría viviendo una bonita historia con triste final. El delantero amarillo se formó en el CD Don Bosco, y con 14 años ingresó en 'La Fábrica'. En la cantera madridista, Soldado fue ascendiendo desde el Infantil hasta el primer equipo, aunque su paso por este último fue bien escaso. Disputó un total de 120 partidos con el Real Madrid Castilla, y 27 con el primer equipo, logrando marcar 4 goles. Antes de abandonar la disciplina blanca, fue cedido a Osasuna de cara a la temporada 2006/2007, club en el que despuntó, convirtiéndose en el máximo goleador (11 goles) y alcanzando las semifinales de la Copa de la UEFA. En verano de 2008 fue traspasado al Getafe, con el que jugó dos campañas y alcanzó un estatus que le valió para llamar la atención del Valencia CF. Sus 33 goles en 64 partidos con el club azulón le sirvieron para volver a su ciudad natal, por 10 millones de euros. En la disciplina valencianista se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la última década, marcando 82 goles en los 136 partidos que disputó. Sin embargo, su amargo adiós en el verano de 2013 dejó un mal recuerdo en la afición che, que vio como el ariete abandonaba el Valencia por 30 millones, rumbo a Londres. En el Tottenham su experiencia resultó ser una decepción, dejando unas discretas cifras de 13 goles en 62 partidos, pero esto no echó para atrás al Villarreal CF, que lo contrató de cara a la temporada 2015-2016 por 10 millones. Su primera campaña en el Submarino fue aceptable, con 8 goles anotados en los 42 partidos que disputó, números que el ex canterano madridista espera mejorar en este segundo tramo de la temporada 2016-2017.

Dos '9' puros

Ambos son delanteros de referencia, dos arietes que tienen en el área contraria su zona preferida del campo. Su capacidad goleadora es innegable, pese a que en el caso de Soldado sus cifras nunca han vuelto a ser las que cosechó en Getafe y Valencia. Su experiencia en Inglaterra difuminó a un futbolista que contaba con un olfato goleador sobresaliente, además de un desmarque y colocación encomiables. Sin embargo, su regreso a España se tradujo en un incremento en la capacidad de asociación con los compañeros. La pasada temporada, a las órdenes de Marcelino, supuso un cambio en la forma de jugar de Roberto Soldado, desempeñando una función cercana al '10' clásico, creando una asociación perfecta con Cédric Bakambu. Visión en la zona ofensiva, gran pase en largo y liderazgo en el terreno de juego, son las virtudes del nuevo Soldado, que el año pasado repartió la friolera de 15 asistencias. Números más cercanos a los de un centrocampista que a los de un delantero centro. En el caso de Edin Dzeko, su nivel como goleador recuerda al visto en el Wolfsburgo y en sus primeros años en el City, utilizando su gran estatura, de 1,93, para ser un matador del área. Implacable de cabeza, efectivo de cara a portería y frío en las distancias cortas, el '9' bosnio ha vuelto a ser el que era, como ya demostró en el partido del pasado jueves en el Estadio de la Cerámica.

Edin Dzeko, máximo goleador de la Roma y segundo en el Calcio (19)

En la presente campaña, Dzeko ha disputado un total de 35 partidos, repartidos entre cuatro competiciones: Serie A, Copa de Italia, Europa League y previa de Champions. Un total de 2773 minutos jugados. Una pieza clave en el esquema de Luciano Spalletti. Ha marcado 29 goles y repartido 7 asistencias, con un promedio de 1 gol por cada 96 minutos. En el campeonato doméstico es el máximo goleador del equipo y el segundo en la tabla global, empatado con Gonzalo Higuain a 19 goles. Debutó en Liga en la primera jornada, en el choque ante el Udinese, en el cual ya marcó y asistió, terminando el encuentro 4-0 a favor de la Roma. En los 25 partidos jugados en Serie A, ha partido como titular en 23 de ellos, saliendo desde el banquillo en dos ocasiones: ante el Cagliari (jornada 2, 2-2) y la Sampdoria (jornada 3, 3-2). En cuanto a la Copa, ha jugado dos encuentros, logrando dos goles y una asistencia. La Europa League es su otra competición fetiche. A lo largo de los seis partidos de la fase de grupos, marcó 5 goles y dio 2 asistencias, pese a disputar solo dos partidos completos (180 minutos) y no haber disputado otro de ellos. Ante el Villarreal, completó su mejor partido europeo de la temporada, con tres goles y una actuación impecable, lo que le valió para estar en el once ideal de la jornada en EL. Finalmente, jugó los dos partidos de previa de Champions ante el Oporto, siendo sustituido en el de vuelta y sin lograr marcar. La Roma cayó eliminada.

Soldado es uno de los pesos pesados del vestuario amarillo

Por su parte, Roberto Soldado aún no ha disputado ningún minuto en la actual temporada. No pudo estar con el equipo en la previa de Champions ante el Mónaco, ni tampoco en Liga, Copa y los anteriores encuentros de Europa League. Solo ha sido convocado en dos ocasiones, la última para el encuentro de mañana ante la Roma, mientras que el pasado domingo ya entró en la lista para el choque en Anoeta, pero no debutó. Teniendo como referencia la pasada temporada 15-16, Soldado disputó la friolera de 44 partidos, marcando 8 goles y repartiendo 15 asistencias. Un total de 3378 minutos, entre Liga, Copa y Europa League. Debutó con la elástica amarilla en la primera jornada liguera, en el duelo ante el Betis en el Benito Villamarín (1-1), marcando su primer gol como 'groguet'. En La Liga, consiguió marcar 5 goles y dio 12 asistencias en los 28 partidos que disputó, mientras que en Copa del Rey disputó tres encuentros, anotando una diana. Por su parte, en Europa League jugó todos los partidos, seis de fase de grupos y siete de eliminatorias, marcando dos goles y dando tres asistencias. Se espera que, en su regreso al equipo, aporte más goles que en su primera campaña. El retorno del mejor Soldado será clave para que el Villarreal logre clasificarse para Europa de cara a la próxima temporada.