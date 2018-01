Previa Villarreal B - Ontinyent: derbi autonómico en el Mini Estadi

Google Plus

Villarreal B y Ontinyent se miden mañana a partir de las 12:00 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva en un encuentro bastante igualado, ya que solamente les separan seis puntos. Los amarillos tratarán de ganar para mantener el segundo puesto y seguir la estela del Mallorca, mientras los valencianos querrán hacer lo propio con el objetivo de asaltar los puestos de promoción de ascenso.

El filial amarillo llega al encuentro tras lograr un meritorio empate en Sagunto ante el Atlético Saguntino, en el encuentro Darío Poveda adelantó a los amarillos, pero poco después Niko Kata puso las tablas en el marcador, por lo que el conjunto entrenado por Miguel Álvarez intentará retomar la senda del triunfo en este atractivo derbi autonómico.

Por su parte, el equipo valenciano logró una importante victoria la última jornada ante el CD Ebro por 2-1, gracias a los goles de Machado y Carrasco en la primera mitad. En la reanudación Diego Puig recortó distancias, pero el conjunto de Vicente Parra logró mantener la victoria, ahora tratarán de ganar en el Mini Estadi para asaltar los puestos de promoción de ascenso.

Continuar soñando

El equipo valenciano está en un gran momento de forma en parte por jugar la Copa Federación, que mantiene a todos los jugadores enchufados. Los últimos resultados les han permitido estar cerca de los playoff que es la mayor ilusión de la afición. La llegada de Esteve apenas ha afectado al once titular, ya que Nuha sigue siendo el delantero titular, aunque en el último partido pasó desapercibido. El once es muy posible que se asemeje al de las últimas jornadas, pues suele proponer siempre el mismo equipo, además las lesiones de algunos jugadores como Oscar y A. Felip no le permiten cambiar mucho la alineación.

Seguir con la racha

El filial amarillo se encuentra inmeros en una racha espectacular, el Villarreal B suma 11 partidos sin conocer la derrota desde que cayera el pasado 24 de octubre a domicilio ante el Mallorca. Esta espectacular racha le ha permitido al conjunto groguet auparse a la segunda posición solamente por detrás de precisamente el cuadro bermellón, parece que este año el conjunto entrenado por Miguel Álvarez está decidido a jugar nuevamente la promoción de ascenso con el mérito de que jugadores como Raba o Ramiro son convocados asiduamente con el primer equipo y no pueden ser alineados por el técnico aragonés. A pesar de ello, el colectivo es muy fuerte y nombres como el alicantino Darío Poveda están rindiendo a un grandísimo nivel.

El Villarreal B se impuso en El Clariano

El filial amarillo ganó 0-1 en el encuentro disputados en la tercera jornada de liga, en aquel partido el entonces equipo entrenado por Javier Calleja asaltó el liderato gracias al golazo de Leo Suárez poco antes de finalizar la primera parte.

Posibles onces

Villarreal B: Cantero; Miguelón, Pau Francisco, Roger Riera, Quintillá, Morlanes, Imanol, Chuca, Pedro, Darío Poveda y Dalmau.

​Ontinyent: Lluna; Gallego, Marin, Quesada, Gimeno; Kata, Julià, Gámez, Granell; Lois y Nuha.