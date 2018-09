NFL: previa semana 3

Esta semana tres de la NFL se vuelve crucial para más de la mitad de los equipos que siguen sin poder probara las mieles del triunfo. Quiénes están metidos en el hoyo de (0-2) deberán ganar y seguir el ejemplo de New Orleans del año pasado que retomaron el camino del triunfo y colarse casi a la final de Conferencia. Por otro lado, veremos que equipos pueden conservar la imbatbilidad tras casi un mes de actividad en los emparrillados.

Jets vs Browns

Abre la actividad el jueves por la noche con un encuentro que en teoría no luce como uno de los más atractivos. Pero Jets y Browns han dado una buena cara en este inicio de la temporada regular y buscarán que venga la victoria. Evidentemente, Cleveland es el más obligado al triunfo por el casi año y meses que lleva sin ganar, además de poder lograr la victoria en su territorio.

Saints vs Falcons

Duelo divisional de la Zona Sur que enfrentará a dos equipos que no terminan por convencer en este inicio de temporada. A los Santos de Drew Brees los hemos visto con dos caras, primero siendo una ventana de puntos en semana uno y después muchos problemas para anotar unidades. Del lado de los locales, sigue siendo una interrogante cómo se comporta Atlanta jugando en la Zona Roja y por si fuera poco, Julio Jones no entrenó este miércoles.

Foto: NFL

Colts vs Eagles

Regreso a casa para los campeones defensores y no solo eso; Carson Wentz estará debutando en la temporada tras superar la lesión de ligamentos de diciembre pasado. El escenario para Wentz será inmejorable al enfrentar a una defensa que padece demasiado para bloquear ataques por aire y aún no conocen cuál es la mejor versión de su mariscal de campo: Andrew Luck.

Packers vs Redskins

Primera salida de casa en 2018 para Aaron Rodgers y tendrá que ir a la capital del país a buscar retomar el camino del triunfo. Es momento que la defensa de Green Bay ayude a Rodgers y no tenga que hacer un esfuerzo de más en contra de Washington. Enfrentarán a unos Redskins que defraudaron mucho la semana anterior cuando no pudieron vencer al cuadro de Indianapolis.

Foto: Packers

Bills vs Vikings

Tras haber empatado en Green Bay, los Vikings jugarán en el U.S. Bank Stadium ante unos Bills que no tienen ni pies ni cabeza. Minnesota deberá concentrarse en el partido y no pensar que tiene el juego ganado por default. Ya que enfrente tendrá a Buffalo que llega como el underdog, jugando sin su corredor estrella LeSean McCoy y teniendo al novato Josh Allen en los controles.

Raiders vs Dolphins

Encuentro que tiene al invicto contra uno de los que no ha podido triunfar. Oakland de milagro no sacó su primer triunfo en Denver la semana anterior, ahora buscarán que Derek Carr siga igual de efectivo para vencer a Miami. Los Delfines hasta el momento han dejado buenas sensaciones y quieren que la confianza de Ryan Tannehill siga siendo el aliciente para que el ataque produzca lo necesario para ganar.

Broncos vs Ravens

Salen de casa por primera vez los Broncos a una sede donde históricamente no les ha ido bien, con apenas una victoria en cinco juegos disputados en el M&T Bank. Para apelar al triunfo, el comité por tierra deberá ser la punta de lanza y no se cargué el trabajo hacia el brazo de Case Keenum. Baltimore llega al juego, tras una dolorosa derrota y donde su defensiva lució como si fueran novatos. Deberá cambiar esto, para que de atrás para adelante puedan ganar su segundo partido.

Bengals vs Panthers

Juego con tintes de optimismo y de dar algo extra de lo expuesto en cada partido. Carolina jugará en casa tras el huracán que azotó a esa zona de Estados Unidos y querrán regalarle a su afición un triunfo. El duelo no es nada sencillo, ya que enfrentan a Cincinnati que llega invicto, aunque con la baja por lesión de Joe Mixon que tuvo una operación en la rodilla.

Foto: Panthers

Giants vs Texans

Sin poder ganar aún en lo que va de la campaña, los Giants y Texans tienen que sacar algo más para salir de esta mala racha para poderse meter de lleno a la pelea en sus divisiones. El arsenal ofensivo de Nueva York se ha quedado corto y solo han querido explotar a Saquon Barkley por tierra. Mientras que los Texans, deben encontrar la llave para que DeAndre Hopkins no sea la única alternativa de pase para Watson.

Titans vs Jaguars

Otro de los duelos divisionales de la jornada, parece ser un juego muy desigual por cómo llegan en cuánto a lesiones se refiere. Jacksonville exhibirá su invicto con un Blake Bortles inspirado y al parecer, con el regreso de Leonard Fournette. En cambio, Titans tienen tranquilidad tras haber ganado en un juego donde supieron contrarrestar la baja de Marcus Mariota y Delanie Walker, que se mantendrán para enfrentar a los jaguares.

Foto: Jacksonville Jaguars

49'ers vs Chiefs

Uno de los platillos más atractivos por lo presentado de las ofensivas de Patrick Mahomes y Jimmy Garoppolo. Los Chiefs quieren dejar de lado el buen inicio que tienen y concentrarse en seguir partido a partido explotando el potencial de Mahomes. Teniendo el ingrediente de jugar por primera vez en casa durante la temporada regular. San Francisco volvió a las bases que mostró en el cierre de 2017 y ahora buscarán cortar el invicto de la Tribu.

Chargers vs Rams

Varios años pasaron para que se diera de nueva cuenta una rivalidad en Los Ángeles. Candidatos por sus respectivas conferencias para avanzar al Súper Bowl, tienen una gran cita para dar el golpe de autoridad. Tanto Rams como Chargers tienen una de las mejores defensivas en la Liga; tal vez la diferencia más importante es la experiencia en el Quarter Back que puede terminar por definir el encuentro que se desarrollará en el Coliseo de Los Ángeles.

Foto: LA Chargers

Cowboys vs Seahawks

Pocas veces en los últimos años era que se había visto a Seattle con marca de (0-2) al iniciar una temporada. Russell Wilson deberá si o sí de despertar a su ofensiva en el CenturyLink Field el domingo por la tarde ante una defensa de los Vaqueros que poco a poco va escalando posiciones en cuánto a calidad. Dallas deberá establecer de una vez por todas un juego terrestre de miedo con 'Zeke' Elliott para aprovechar lo mermado que están los Seahawks en defensa.

Bears vs Cardinals

Dos buenos partidos de Chicago, donde ha vuelto la tradición de una defensa de élite es la bandera que tendrán los Bears durante los siguientes años. Con Mitchell Trubisky al mando del ataque buscarán seguir enterrando el terrible año que se aproxima en Arizona. Los Cardinals poco tienen con que pelear, deben darle más el ovoide a David Johnson por tierra para que puedan vulnerar algo de la zaga de Chicago.

Patriots vs Lions

Domingo por la noche para cerrar con la actividad en un reencuentro entre entrenadores en jefe. Matt Patricia y los Lions quieren despertar de la pesadilla (0-2) ante el máximo ganador de Vince Lombardi en la banca. Bill Belichick tendrá la encomienda de levantar a los Patriots que lucieron de forma desconocida el fin de semana anterior cuando cayeron en Jacksonville. Otro duelo que se antoja es entre Matt Stafford y Tom Brady, que puede dejar un total de 800 yardas por aire entre ambos.

Foto: NFL

Steelers vs Buccaners

El Monday Night Football pondrá en el emparrillado del Raymond Jones a la sorpresa Tampa Bay con la siguiente gran oportunidad de dar el golpe que son una realidad bajo Fitzpatrick en los controles de ser la verdadera cenicienta este 2018. Pero Pittsburgh no está dispuesto a ser el siguiente escalón, los Steelers aún no ganan este año y deben dejar atrás todos los problemas extra cancha con Bell; además de que Antonio Brown vuelva a ser el gran protagonista en el ataque.