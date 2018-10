La expansión de una franquicia en Seattle se acerca tras posible votación de los gobernadores

"La recomendación fue continuar con la expansión en Seattle, sujeto a completar el proceso temprano con un informe y una presentación a la junta en diciembre", dijo el comisionado de la NHL, Gary Bettman, después de que la Junta de Gobernadores se reuniera en un hotel de Manhattan. El comisionado dijo que la recomendación del Comité Ejecutivo fue unánime.

La próxima reunión de gobernadores se realizará en Sea Island, Georgia, del 3 al 4 de diciembre, lo más temprano que podría suceder la votación.

Seattle está haciendo una oferta para convertirse en la 32ª franquicia de la NHL. Comenzaría a jugar, en la temporada 2020-21 lo más pronto posible, dependiendo de la disponibilidad de la arena.

"El enfoque para todos es el a 2020 y en eso estamos enfocados", dijo el Comisionado Bettman. "Hay una variedad de factores que podrían afectar eso, incluida la línea de tiempo de la construcción (arena). Cuanto antes se inicie la construcción, más probable será que comience temprano. Y si todo se puede lograr, 2020 sería la meta. Si no, luego iremos con 2021. Pero creo que la preferencia de todos sería más temprano que tarde”.

El grupo de propietarios de Seattle llegó a un acuerdo con la ciudad el seis de septiembre para volver a desarrollar KeyArena y comprometerse a un acuerdo de arrendamiento a largo plazo con la recientemente nombrada Seattle Arena.

Dicho grupo de propietarios, incluido el propietario mayoritario David Bonderman y los propietarios minoritarios Jerry Bruckheimer y David Wright, se unieron al presidente y CEO de Seattle Hockey Partners, Tod Leiweke, y al alcalde de Seattle, Jenny Durkan, en una reunión con el Comité Ejecutivo en la oficina de la NHL en Manhattan el martes por la mañana.

"Con la ayuda de la alcaldesa, lo que intentamos transmitir fue que Seattle está lista para un equipo", dijo Bonderman. "Tenemos potencialmente una instalación que se construirá, una asociación con la ciudad. Todo lo que necesitamos es una franquicia".

"Seattle es una de las ciudades de más rápido crecimiento en el país", dijo el comisionado Bettman. "Nos da un equilibrio geográfico. Crea una buena rivalidad geográfica con Vancouver (Canucks). Sé que la ciudad de Vancouver está particularmente entusiasmada con la posibilidad. Creo que el alcalde Durkan hizo una excelente "Presenté el caso para Seattle como una ciudad y hay una base para el entusiasmo por el hockey de Seattle".

El presidente de Canucks, Francesco Aquilini, dijo que espera que a Seattle se le otorgue una franquicia. "Creo que es emocionante", dijo. "Queremos un equipo en Seattle. Es genial para Vancouver, es genial para la Liga".

El grupo de Seattle no asistió a la reunión de la Junta de Gobernadores

"Vamos a ser pacientes", dijo Leiweke. "Vamos a dejar que el proceso siga su camino. Es la NHL la que tiene el control del proceso. No somos presuntuosos, no vamos a estar frente a ellos y no vamos a declarar una decisión temprana". Vamos a esperar, ser pacientes y ser completamente respetuosos. Ha pasado mucho tiempo y podemos ser pacientes”.

La NHL se expandió a Las Vegas en 2016, y el equipo de Vegas Golden Knights se unió a la Liga para la temporada 2017-18. Llegaron a la final de la Stanley Cup en su temporada inaugural, perdiendo ante los Washington Capitals en cinco juegos. Vegas pagó una cuota de expansión de $500 millones; La cuota para el grupo de Seattle es de $650 millones.

El comisionado Bettman dijo que las reglas del Proyecto de Expansión de la NHL que estaban vigentes en Las Vegas seguirían siendo las mismas para la próxima expansión, lo que significa que los equipos podrían proteger a siete delanteros, tres defensas y un portero, u ocho patinadores, independientemente de la posición y un portero. Los Golden Knights estarían exentos del proyecto de expansión.