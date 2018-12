¿Qué nombre será el elegido para la nueva franquicia de Seattle?

ras un año de rumores sobre que equipo sería la nueva franquicia 32 de la NHL, finalmente se aprobó la oferta de Seattle para convertirse en nuevo equipo de la liga para la temporada 2021/2022, jugará en el renovado estadio KeyArena pero… ¿Cual será su nombre?

Por el momento solo se conocen las marcas registradas el pasado invierno por los propietarios del grupo de Seattle Oak View y que son 13 nombres potenciales: Seattle Cougars, Seattle Eagles, Seattle Emeralds, Seattle Evergreens, Seattle Firebirds, Seattle Kraken, Seattle Rainiers, Seattle Renegades, Seattle Sea Lions, Seattle Seals, Seattle Sockeyes, Seattle Totems y Seattle Whales.

Es posible que el nombre definitivo no esté en la lista de nombres registrados, pero por el momento tras una encuesta realiza en otoño a los lectores del Seattle Times, estos escogieron como favoritos los nombres de Sockeyes y Totems seguido de cerca por Metropolitans y Steelheads, estos dos últimos nombres no registrados por la franquicia. En la ciudad esmeralda aún sigue siendo uno de los preferidos el nombre de Metropolitans, ya que fue el nombre del equipo de Seattle que se convirtió en el primer equipo estadounidense en ganar la Stanley Cup en 1917. Aunque parece poco probable que pueda repetir nombre ya que la NHL tiene una División Metropolitana en la Conferencia Este.

Los apostadores de Las vegas no han querido perder la oportunidad de hacer sus apuestas en relación a que nombre elegirá el futuro equipo de Seattle y ya tienen su lista de favoritos.

Apuestas nombre NHL Seattle | Foto: Twitter @Darrenrovell

Posibles nombres para la franquicia de Seattle

Dentro de la lista de nombres registrados por los propietarios de la franquicia de Seattle, hay muchas opciones y por ello pasamos a clasificarlas:

13. KRAKEN

Nombrar a tu equipo con el nombre de una criatura mítica es un movimiento más propio de las ligas menores, por ello no parece una buena idea. Además esa criatura no tiene un vínculo real con la región, ya que el Kraken es un monstruo con orígenes en el Atlántico norte y no del noroeste del Pacífico.

12. FIREBIRDS

Se siente como una versión falsa del nombre de los Seattle Thunderbirds, actual club que milita en la Western Hockey League (WHL) y afiliado a los Vancouver Canucks.

11. RENEGADES

Este nombre parece más propio de la década de los 90. Es solo un nombre genérico destinado a transmitir agresividad. Además suena a nombre de un equipo de béisbol, ya que recuerda al equipo de ligas menores de beisbol Hudson Valley Renegades.

10. WHALES

Aquí podríamos encontrar dos problemas. Primero, los rivales naturales del futuro equipo de Seattle serán los Vancouver Canucks, a solo tres horas hacia el norte, que ya tienen como mascota a una ballena (Whale). En segundo lugar, sería muy parecido al nombre del antiguo equipo los Hartford Whalers, actualmente los Carolina Hurricanes, y que su nuevo propietario Tom Dundon ha vuelto a retomar. Sin embargo como algo positivo, no habría mejor rival que las ballenas contra los balleneros.

9. EAGLES

Esto le daría a la NHL tres equipos que comparten nombres con los equipos de la NFL (los Panthers y los Jets son los otros) y los dos equipos de Seattle con nombres de aves.

8. COUGARS

Quizás la elección por parte de un equipo profesional como nombre el apodo de la Universidad del Estado de Washington podría no sentar muy bien. Además, este es esencialmente el mismo nombre que los Florida Panthers.

7. SEA LIONS

Los leones marinos (Sea Lions) salpican la costa del noroeste del Pacífico, por lo que hace que esta sea una buena opción. El principal problema es que los "Sea Lions" sería difícil de cantar para los fans.

6. EVERGREENS

Siempre y cuando el logotipo no sea un árbol con el ceño fruncido, esta podría ser una opción muy divertida. ¿Cuántos equipos deportivos profesionales importantes llevan nombres de seres vivos que no son miembros del reino Animalia?

5. SEALS

Este es otro gesto afectuoso hacia la población de mamíferos marinos de la zona. Seattle Seals (Focas de Seattle) también se beneficia de que puede repetirse y cantar de manera más fácil que "Sea Lions" para los aficionados. Sí, Seals / Golden Seals fue el nombre de un equipo de la NHL anterior en Oakland, pero se fueron en 1976.

4. EMERALDS

Nombrar a un equipo como una gema preciosa es sin duda un enfoque imaginativo y le daría al equipo la oportunidad de hacer algo único e impredecible con su logotipo. Es básicamente lo contrario a lo realizado por Las Vegas con Golden Knights (Caballeros de oro).

3. RAINIERS

Este nombre se refiere a la gran montaña que se cierne sobre Seattle, cuyo nombre inspiró más tarde a una marca local de cerveza y a un equipo de béisbol que lleva el nombre de la cervecería. La posibilidad de que un equipo juegue con una ilustración de montaña gigante en sus equipaciones es extremadamente emocionante, aunque compartir un nombre con una cerveza no elaborada por un patrocinador oficial de la NHL podría ser un obstáculo.

2. TOTEMS

Los Totems eran el equipo de hockey profesional más antiguo de Seattle, que duró desde 1944 hasta 1975 como miembros de la Liga de Hockey Occidental. Tomaron su nombre de los Totems tallados por los indígenas del noroeste, que más tarde inspiraron los logotipos del equipo de hockey junior Seahawks y Seattle Thunderbirds. Los nombres de los nativos americanos son controvertidos, ahora más que nunca, pero el equipo de hockey de Seattle podría consultar con grupos indígenas locales para crear un logotipo inspirado en un Totem que respete la cultura nativa y represente los valores del equipo.

1. SOCKEYES

Cada vez que los Seahawks juegan un partido en casa en horario de audiencia ¿qué ves? Chicos arrojando salmón por el mercado Pike Place de Seattle. El salmón es sinónimo del estado de Washington y también tiene el fantástico doble sentido de los jugadores de hockey que se golpean en el ojo durante una pelea. Imagina una mascota de Sammy Sockeye vestida como un matón de hockey con un gran ojo negro y un montón de dientes perdidos. El único factor que complica que se elija este nombre es que Pamela Bowerman, una trabajadora de sistemas de TI del estado de Washington que escribe una serie de novelas de hockey con nombres como "Patinaje sobre hielo fino" y "Revisión del cuerpo" con el nombre de Jami Davenport, ya ha presentado una marca registrada como Seattle Sockeyes.