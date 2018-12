Previa Semana 16 de la NFL

La semana 16 de la NFL comienza a delinear el cuadro de playoff con duelos de apasionantes. Sin el Thursday Night Football y otra jornada sabatina, las carreras por los comodines y los descansos en la primera jornada de post temporada prometen grandes regalos en vísperas navideñas.

Redskins (7-7) vs Titans (8-6)

El primer duelo del sábado es la última oportunidad que tiene cada uno de aspirar a ganar un comodín en sus respectivas conferencias. Más por su récord que su juego es que mantienen las esperanzas intactas para clasificar. Titans logró una levantada con una ofensiva que logró respaldar a Marcus Mariota. En caso de no lograr su cometido, Tennessee será un equipo interesante la próxima temporada. La contratara son los Redskins que se mantienen vivos por sus victorias contra rivales de menor calibre, pero que no convencen a nadie cuando tiene que enfrentar a conjuntos de la talla de Texans o Saints, por citar algunos.

Ravens (8-6) vs Chargers (11-3)

El primer plato fuerte de la jornada se servirá en Los Ángeles. La mejor defensa de la temporada visitaa Chargers y sus 7 jugadores seleccionados al Pro Bowl que buscan quitarle de arrebato el liderato a Chiefs. Ravens, por su parte, dio por finalizada la era de Joe Flacco y quiere con Lamar Jackson de quaterback disputarle el liderato de la AFC Norte a Steelers.

Foto: nfl.com

Buccaneers (5-9) vs Cowboys (8-6)

Sin dudas que Dallas es la sorpresa de la temporada. No porque su juego sea una delicia para los ojos del espectador sino por la remontada que nadie imaginó. Muchos especulaban con la salida de Jason Garrett y hoy están liderando la NFC Este. Si consiguen una victoria ante el débil Tampa Bay, prácticamente aseguran su lugar en playoff.

Vikings (7-6-1) vs Lions (5-9)

Kirk Cousins debe demostrar que vale los 84 millones de dólares de contrato. Vikings se ubica, hasta el momento, como el segundo comodín de la Conferencia Nacional y Lions es una excelente oportunidad para consolidar esa posición. Los dirigidos por Matt Patricia, en cambio, ya piensan qué lugar ocuparán en la selección del próximo draft.

Falcons (5-9) vs Panthers (6-8)

Las dos grandes decepciones de esta temporada se cruzan en su duelo divisional en el Bank of America Stadium, en Carolina del Norte. Los playoff no ofrecen espacios para todos, pero por calidad en sus plantillas Panthers y Falcons debían impedir que Saints desfilara en la NFC Sur. La noticia más importante pasa por la baja de Cameron Newton para el resto de la temporada por su lesión en el hombro.

Texans (10-4) vs Eagles (7-7)

Segundo plato de la jornada que funciona como aperitivo de la jornada dominical. En Philadelphia recobran la memoria de sus tiempos más felices de la mano de Nick Foles. ¿Por qué no soñar con la post temporada si vencieron a Rams a domicilio, están a un partido de Cowboys y a medio de Vikings en la carrera por el segundo comodín? No será fácil ese camino: Texans es una de las mejores defensivas y hasta unas semanas atrás, ostentaba una racha de 9 victorias consecutivas. A diferencia de Dallas, su resurgimiento se hizo a base una ofensiva peligrosa con excelentes figuras como Deshaun Watson, DeAndre Hopkins y Lamar Miller.

Foto: Thomas B. Shea/Getty Images

Giants (5-9) vs Colts (8-6)

Si en Indianápolis hay serias intenciones de seguir en competencia, no puede dejar pasar la oportunidad que se le presenta ante Giants. El único inconveniente puede ser el viaje a New York y una posible vuelta (difícil) de Odell Beckham Jr. Andrew Luck no será Peyton Manning, pero sus números son bastante elocuentes como para medirse en la pelea por el lugar de comodín. Registra 3.951 yardas al igual que Philip Rivers. Giants, por su parte, se dirime entre cortar a Eli Manning o mantener una relación que hace años carece de emociones.

Bills (5-9) vs Patriots (9-5)

No es un trámite más en la agenda oficinista de Tom Brady. A estas alturas del año, la única preocupación pasaba por la definición del primer puesto de la Conferencia Americana. El presente encuentra a Patriots clasificado a la siguiente etapa, pero con una sumatoria de dudas en cuanto a su nivel que eran impensadas en otras épocas. Como si fuera poco, Josh Gordon decidió alejarse de la actividad para tratar su salud mental, según su mensaje en las redes sociales. Bills no es un oponente que los haga tambalear, pero es un partido divisional, juega en casa y eso siempre genera expectativa. La ventaja para Brady y compañía es que Dolphins perdió mucho terreno en la dura derrota que le propició Vikings la última semana.

Jaguars (4-10) vs Dolphins (7-7)

La única complicación que puede tener Dolphins es la dura defensa de Jaguars, que sólo piensa en dejar atrás este año marcado por las lesiones. De ninguna manera hay que quitarle méritos a lo realizado hasta aquí por Miami, pero el último traspié en Minnesota y la victoria milagrosa frente Patriots (más por errores rivales que virtudes propias) no dejan mucho espacio para visualizar a la franquicia en fases de eliminación directa.

Bears (10-4) vs 49ers (4-10)

Con la obtención del título de la NFC Norte luego de 8 años, en Chicago no ven con malos ojos adquirir uno de los puestos que les permita descansar en la semana inicial de post temporada. San Francisco no debería traer demasiadas complicaciones, sin embargo, no tiene nada que perder y eso puede ser peligroso.

Rams (11-3) vs Cardinals (3-11)

Rams no quiso ser menos que Chiefs la semana pasada y cedió terreno frente a Eagles. Hubo un incoveniente: también perdió su posición de privilegio en la Nacional a manos de Saints. Será cuestión de ganar, y con holgura, a unos Cardinals que son la peor franquicia de la liga.

Steelers (8-5-1) vs Saints (12-2)

El mejor duelo de la semana tendrá lugar en el segundo turno del domingo. Steelers viene de conseguir una victoria inmejorable ante Patriots. Tomlin confía en el novato Jaylen Samuels, figura ante New England, pero no vería con malos ojos el regreso de James Conner. No es para menos, enfrente tienen al mejor equipo de la liga. Es un panorama complicado porque su posición en la división está en riesgo teniendo en cuenta la persecución de Ravens. En este partido, no hay lugar para decisiones pasionales y errores infantiles por parte de Tomlin y Ben Roethlisberger porque Dreew Brees, Alvin Kamara y toda la armada de Saints, no tendrán problemas en lastimar. En New Orleans quieren definir todos sus encuentros de playoff en el Mercedes-Benz Superdome.

Dreew Brees y Ben Roethlisberger. Foto: Butch Dill.

Chiefs (11-3) vs Seahawks (8-6)

Tanto Kansas como Seattle se juegan demasiado, pero no complicarían su situación en caso de una derrota. Chiefs quieren mantener su liderazgo y el hecho de que Chargers juegue un día antes puede significar una presión extra para Pat Mahomes y Andy Reid, en caso de una victora de Los Ángeles. Del otro lado, esperan Pete Carroll y sus Seahawks que sufrieron un inesperado tropiezo en San Francisco y ahora deberán poner a prueba su ataque terrestre (mejor de la liga) ante la defensa más endeble. Si ganan, su clasificación como comodín queda asegurada.

Partidos restantes

Bengals (6-8) vs Browns (6-7)

Packers (5-8) vs Jets (4-10)

Broncos (6-8) vs Raiders (3-11)

Último Monday Night Football con Raiders que hace rato piensa en las vacaciones y unos Broncos que perdieron terreno y ya no tienen posibilidades.