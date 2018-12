Previa Kansas City Chiefs – Seattle Seahawks: Choque de Estilos

En la Semana 15 de la temporada regular en el Centurylink Field de la ciudad de Seattle, los locales, los Seahawks afrontarán una durísima partida ya en deberán confrontarse con el mejor equipo de la Conferencia Americana, los Kansas City Chiefs.

Ambas franquicias vienen de ser derrotadas en la semana 14 porque lo será muy importante para su futuro inmediato, obtener un triunfo en este cotejo. Lo visitantes, los Chiefs, perdieron en su último partido frente a los Los Ángeles Chargers y como consecuencia de esta derrota, fue que los ganadores de ese juego los alcanzaron en el record de partidos ganados. Ambas franquicias (Chiefs y Chargers) tienen 11 partidos ganados y 3 perdidos. Un triunfo en este partido, prácticamente le aseguraría la primera ubicación de la Conferencia Americana al equipo entrenado por Andy Reid. En la última fecha enfrentarán a los débiles Raiders de Oakland donde se descuenta que serán los ganadores de ese juego. Terminar primero en la Conferencia significaría descansar en la primera semana de los playoff y jugar todos los juegos de postemporada en condición de local. En cambio una derrota en este juego los podría mandar a la quinta posición de la Conferencia provocando que no tenga una semana de descanso y que juegue de visitante los partidos de playoff.

Los Halcones Marinos tienen un record de 8 partidos ganados y 6 perdidos. La semana anterior fueron derrotas por los San Francisco 49ers de manera sorpresiva en tiempo suplementario. El equipo dirigido por Pete Carroll necesita un triunfo para sellar su paso a la postemporada.

Ofensivas Opuestas

Lo interesante de este partido y lo que seguramente marcará el destino del match es que equipo podrá establecer su ataque ofensivo.

Los Seahawks, son equipo netamente terrestre. Junto a lo Baltimore Ravens son las únicas franquicias que realizan más jugadas terrestres que aéreas. Con un promedio de 150 yardas por encuentro, Seattle es equipo líder corredor de NFL. Para lograr esto, los locales, cuentan con un gran trio de corredores como son Chris Carson, Mike Davis y el novato Rashad Penny. Dentro de este trio, el líder corredor es Chris Carson que totaliza con 913 yardas en 12 cotejos con 6 anotaciones.

A pesar de esta modalidad de juego, el mariscal Russell Wilson está realizando un excelente año. En estos 14 juegos Wilson lanzo 31 pases anotaciones y solamente fue interceptado en 6 ocasiones. La línea ofensiva es de lo mejor abriendo huecos para sus corredores pero tiene una deficiencia muy importante al intentar proteger a su mariscal. Wilson recibió un promedio de 3 capturas por partido, un número muy excesivo para un equipo con aspiraciones a playoff. En cuanto al juego aéreo, el receptor Tyler Lockett está desarrollando su mejor campaña desde que ingreso a la NFL. En esta temporada llego a las 800 yardas aéreas y 9 recepciones de anotación. Wilson, a pesar que intentaran establecer su ataque terrestre, es muy posible que buscase en muchas ocasiones a este jugador ya que la defensiva secundaria de los Chiefs es la peor de toda la NFL.

Kansas City Chiefs, tienen un juego totalmente distinto. Gracias al poderoso y efectivo brazo que tiene su mariscal sensación Patrick Mahomes, los Jefes utilizan el ataque aéreo como arma principal. En estos catorce partidos Mahomes lanzó 45 anotaciones y acumula 4543 yardas aéreas. En ambos rubros estadísticos es el líder de toda la NFL. Muchas ofensivas se terminan en pocas jugadas ya que en su repertorio se encuentran las bombas a sus receptores, en especial al velocista Tireek Hill. El dúo Mahomes-Hill superó las 1300 yardas y suman 11 anotaciones. Cuando no se combina con Hill, Mahomes se conecta con su ala cerrada Travis Kelce, líder receptor de Kansas City. Kelce llego a las 90 recepciones recibidas y 10 de estas son para anotación. Cuando Mahomes entra en ritmo la ofensiva de Kansas es prácticamente indetenible. Este joven mariscal, además tiene una capacidad física para extender la jugada o para lanzar pases sin ver que lo hace muchas veces imposible de defender. El ataque terrestre comandado por Spencer Ware y Damien Williams (recordemos que Kareen Hunt quien era el corredor titular, fue dejado libre luego de que apareció un video en la televisión donde se lo ve golpeando a una mujer) es un excelente complemento para el ataque aéreo. Dado que todas las defensivas intentan focalizarse en el juego aéreo, muchas veces dejan espacio para que los corredores logren sus yardas vía corridas.

Travis Kelce es el lider receptor de este gran ataque aereo (foto Chiefs.com)

Defensivas Similares

Las defensivas de los Chiefs y los Seahawks son el lado más débil de cada escuadra. Son sumamente porosas. Uno de los motivos por la cual Seattle utiliza un ataque terrestre es para mantener a su ofensiva en cancha y que equipo defensivo no participe tanto del encuentro. El gran apoyador, Bobby Wagner es uno de los pocos jugadores destacados en esta defensiva. A esta instancia de la temporada, Wagner almacena más de 110 tacles y una intercepción devuelta para anotación. EL otro jugador destacado es el linero defensivo, Frank Clark. Clark, embolsó en 12 ocasiones al mariscal y varias ocasiones no logró embolsarlo pero provocó que mariscal no efectué un lanzamiento cómodo.

Kansas City a pesar de esta primero en toda la Conferencia, tiene la peor defensiva de toda la NFL. La ida del esquinero Marcus Peters a los Rams, dejó un vacío la secundaria que todavía no pudieron resolver. Todos equipos, sean buenos o malos, tengas grandes ofensivas o no, siempre le anotan mínimo dos anotaciones aéreas. La línea defensiva es lo mejor que tiene esta unidad. Los lineros defensivos, Dee Ford y Chris Jones son una pesadilla para los mariscales rivales, entre ambos jugadores acumulan 25 embolsadas. Ellos saben que deben capturar al mariscal rival sino es muy posible que sufran puntos en contra. Esta mala defensiva marca la pauta de la excelente ofensiva que tienen. Ya que a pesar de tener la peor defensiva de la liga, Los Chiefs están primeros en toda la Conferencia Americana y solo perdieron 3 cotejos.

En síntesis, las defensivas son similares porque ambas no son defensivas buenas, su principal problema es la marca contra el ataque aéreo y los únicos puntos a destacar son la presión que le realizar al mariscal rival.

Seguramente será un partido de muchas anotaciones y como se comentó anteriormente equipo que establezca su ofensiva resultara el ganador del encuentro.