'Heavy Machinery' apunta a los títulos por pareja de SmackDown

Arrancaba SmackDown Live con el show de 'KO', quien tendría de invitados a Shane McMahon y a Drew McIntyre. Owens mostraría un clip con lo sucedido en RAW, cuando The Undertaker apareció ante el dúo antes mencionado y confesó que su intención era llevarse las almas de ambas superestrellas. 'The Best in The World' afirmó que no tenía miedo, ya que lleva una tremenda racha de victorias, mientras que por su parte; McIntyre, aseguraba que la lucha que tendrán por parejas en Extreme Rules frente a Roman Reigns y The Undertaker, será de las más violentas que se hayan visto.

Tras esto, Kevin Owens, pediría que pusieran nuevamente el vídeo, y afirmaría que Shane estaba aterrorizado cuando tiene en frente a 'The Deadman', acción que no gustó al heredero de los McMahon, quién amenazó con despedir a Owens y le ordenaría que solamente leyera las preguntas (ya preparadas por él mismo).

Pero 'KO' no cesó y terminó de encender a Shane. Drew McIntyre se encararía con 'KO', pero justo entonces sonaría la música de Dolph Ziggler, quien llegaría al ring, pero antes de poder abrir la boca, Owens le interrumpiría y lo castigaría de manera severa verbalmente hablando para finalmente pedir a Shane una nueva oportunidad por el campeonato de la WWE. Shane declinaría el ofrecimiento de 'KO', y en cambio programaría una lucha entre 'Heavy Machinery' y Owens junto a Ziggler como pareja. La pareja ganadora será incluida en el combate por los títulos por parejas de SmackDown que se celebrará en Extreme Rules.

Daniel Bryan vs. Big E: el primer combate de la noche enfrentaría a los actuales campeones por parejas de SmackDown, Daniel Bryan y Rowan, contra los retadores principales a sus campeonatos; 'The New Day', pero esta vez solo uno de cada equipo estaría en el ring.

Big E dominó gran parte del encuentro, pero Bryan iba consiguiendo zafarse de los ataques aprovechando su talento en el ring. Finalmente, el campeón se llevaría la victoria después de la intervención de su compañero Rowan, quien, en un despiste del árbitro, aprovecharía para golpear a Big E contra el poste del ring, meterlo de nuevo dentro del cuadrilátero, y finalmente Bryan le haría el conteo después de aplicarle su "Running Knee".

Tras el combate, en backstage, R-Truth fue entrevistado y afirmó que iba a recuperar a su "bebé", el Campeonato 24/7, que en RAW Drake Maverick le arrebató.

También se puede ver cómo Alexa Bliss le ofrece a su amiga Nikki Cross que presente ella su segmento 'A Moment of Bliss'. Tras negarse en un principio, finalmente la escocesa aceptó la petición de su nueva mejor amiga.

Poco después comenzaría 'A Moment of Bliss', presentado por Nikki Cross con la campeona femenina de SmackDown Live; Bayley como invitada. Ambas luchadoras centrarían su conversación en un debate sobre Alexa Bliss con Bayley atacándola y Nikki defendiéndola. Finalmente, Bayley le preguntaría a la escocesa porque era Alexa quién enfrentará en Extreme Rules y no ella, enumerando los logros de Cross en las últimas semanas, pero Nikki no caería en el juego de la campeona y la retaría a un combate allí mismo.

Bayley vs. Nikki Cross: el combate iba a ser de una duración corta, pero muy dinámico, con una Bayley muy poderosa y una Nikki impredecible. Finalmente la campeona se llevaría la contienda después de aplicarle a la escocesa su "Bayley to Belly".

Después del combate, llegarían al ring el campeón de la WWE; Kofi Kingston, y el retador a su título; el ex campeón de los Estados Unidos y superestrella de RAW, Samoa Joe, para tener un cara a cara antes de su combate en Extreme Rules.

Samoa Joe comenzó afirmando que Kofi es idéntico a él, ya que utiliza a las personas para conseguir sus objetivos, pero el campeón, tajante, le respondería que en los últimos meses ha estado ganando todas sus luchas importantes por él mismo, incluyendo cuando consiguió el título en Wrestlemania 35 y todas las defensas posteriores, mientras que Joe lo único que ha conseguido ha sido perder el campeonato de los Estados Unidos frente a Ricochet. Joe, enfurecido, comenzaría a insultar a la familia del ghanés, pero de nuevo, el campeón le replicaría asegurando que lo único que le pasa a Joe es que tiene envidia porque nunca vivirá un momento tan mágico cómo el suyo con sus hijos.

Después de esto, Joe le pidió que le diera la mano y le asegurara que sus seres queridos estarán a salvo si lo hacía, pero Kofi ,en vez de darle la mano, le enseñó el dedo del medio y Joe se lanzó a atacarlo, pero recibió un "Trouble in Paradise" del campeón, cayendo noqueado al suelo.

Tras esto, muestran un vídeo donde se ve a Bobby Lashley afirmando que Strowman obtuvo lo que, merecía y que la próxima vez no lo mandará al hospital, si no a la morgue, ya que en el programa de la marca roja, ambos luchadores atravesaron el decorado del escenario sufriendo un increíble choque.

Andrade vs. Apollo Crews: El siguiente combate enfrentaría al mexicano acompañado de Zelina Vega, contra un Apollo muy fuerte. En un combate muy bueno, donde el estadounidense sometió prácticamente durante toda la contienda a Andrade, fue clave la figura de Zelina Vega. Cuando más sufría 'El ídolo', Zelina se lanzó contra Apollo, cuando el árbitro no miraba, noqueándolo al impactar contra la mesa de comentaristas. Andrade después le aplicó su "Hammerlock DDT", y victoria para el mexicano.

En backstage, se vería cómo Owens y Ziggler finalmente decidirían colaborar para ganarse la oportunidad titular por los campeonatos por parejas de SmackDown.

Y también mostrarían cómo Aleister Black se siente sumamente feliz, ya que por fin alguien ha llamado a su puerta e informa de que se enfrentará a él en Extreme Rules sin desvelar la identidad de su rival.

Ember Moon vs. Mandy Rose: la siguiente lucha continuaría la rivalidad que mantienen Rose y Deville con Ember Moon, siendo la rubia la que se enfrentara a la ex campeona de NXT. El combate sería dominado por Mandy Rose, quién intentaría repetidas veces la cuenta sobre Moon, pero en un descuido, la texana conseguiría ganarle después de aplicarle su "Eclipse".

Tras esto, de nuevo en backstage, se ve cómo le preguntan a Shelton Benjamin quién creía que ganaría la lucha por el campeonato de la WWE en Extreme Rule,s y de manera extraña, e incluso cómica, se quedó pensando y finalmente no dijo nada.

'Heavy Machinery' vs. Kevin Owens y Dolph Ziggler: Finalmente, el evento principal de la noche iba a enfrentar a Otis Dozovic y Tucker Knight contra Kevin Owens y Dolph Ziggler por la oportunidad de meterse en la lucha por los campeonatos por pareja de SmackDown en Extreme Rules.

'The New Day', Daniel Bryan y Rowan (que serán los dos rivales del equipo ganador), también estaban en el ring, sentados en la mesa de los comentaristas.

Los primeros minutos, Otis dominó a Ziggler y lo puso en aprietos, pero fue salvado por Kevin Owens. Justo después, 'The New Day' atacó a los campeones Bryan y Rowan, pero finalmente fueron neutralizados por estos mismos ya que Bryan le aplicó su "Running Knee" a Big E, y por su parte Rowan destrozó a Xavier Woods lanzándolo sobre la mesa con un "Clawslam". Finalmente, ambos equipos fueron expulsados del ring y podía continuar la lucha principal.

Volvió a comenzar el combate, y esta vez empezaron Tucker y Owens. Los 'heel' comenzaron a cooperar y consiguieron tener bajo control el combate, pero Tucker consiguió darle el relevo a Otis, y este destrozó a Ziggler, e incluso le aplicó su "Caterpillar", pero llegó 'KO' y salvó a Ziggler, aunque no del todo. Intentando golpear a Otis, Dolph Ziggler conectó una "Superkick" sobre su compañero noqueándolo, entonces apareció Tucker lanzándole fuera del ring, y finalmente 'Heavy Machinery' le aplicaron su "The Compactor" a 'KO' y se llevaron la victoria. Por lo tanto, en Extreme Rules tendrán la oportunidad de proclamarse como campeones por parejas de SmackDown Live.

Tras el combate, Dolph Ziggler levantó a Kevin Owens del suelo de malas maneras, y 'KO' le aplicó su "Stunner" para después mostrar su enfado por la derrota mientras terminó el episodio de SmackDown Live.