Power Rankings: Semana 8

Una nueva semana de NFL ha culminado, ya aquí están los nuevos rankings de franquicias de NFL Vavel, recordando que entre paréntesis está su récord y su variación con respecto a la semana anterior:

1. New England Patriots (8-0, =)

¿Existe un equipo parar a los Patriots?

Esa es la pregunta que nos debemos hacer hasta final de temporada. La explosividad que perdió esa ofensiva con los años de Brady y los malos rendimientos de Michel, sumada a la falta de un ala cerrada, es reemplazada por una defensiva que luce como irrompible esta temporada.

2. San Francisco 49ers (7-0, =)

Kyle Shanahan ha hecho de este equipo una pequeña bestia con muchísimo talento, y debería ser considerado uno de los candidatos a HC del año.

Los Niners le anotaron 51 puntos a una de las defensivas de mejor rendimiento esta temporada, y limitaron a Kyle Allen y Christian McCaffrey durante todo el partido.

3. New Orleans Saints (7-1, -1)

Señores y señores, volvió Drew Brees. Bridgewater se ganó bien su dinero con récord de 5-0, pero si algo le faltaba a este equipo para poder ser los serios candidatos de los que se hablaba a principio de temporada, era la vuelta de su mariscal titular.

Pd: Tayson Hill demuestra semana a semana que no es humano.

4. Green Bay Packers (7-1, -1)

Matt LeFleur está recordándonos al genial equipo de Packers de principio de década. Green Bay tiene competencia en ver quien será el representante de la NFC en el Super Bowl, pero con el despertar de Rodgers, el buen juego terrestre y la sólida defensiva de Pettine, hay que ponerles un número.

5. Baltimore Ravens (5-2, =)

Los de Harbaugh quedaron libres esta semana, pero sin dudas el candidato en la AFC Norte. Su próximo partido ante los Patriots puede significar un antes y un después con respecto a que tan lejos puede llegar esta franquicia.

6. Minnesota Vikings (6-2, =)

Si bien los Redskins no son parámetro, Minnesota sigue mostrándose sólido. No se sabe cuándo volverá Adam Thielen, pero su reincorporación es vital para las aspiraciones del equipo de Zimmer.

7. Seattle Seahawks (6-2, =)

Tal vez dejaron venir bastante a los Falcons, pero Seahawks consiguió otra solida victoria que le permite seguir cerca de los 49ers en la cima de la NFC Oeste. Wilson sigue en modo MVP, y la defensiva a veces muestra sus capacidades de juego.

8. Indianapolis Colts (5-2, +2)

¿Acaso los fanáticos de los Colts extrañaban al viejo Adam Vinatieri? Claro que sí. Y tras errar un gol de campo y un punto extra, el veterano conectó tres FGs seguidos, incluyendo el que le dio la quinta victoria de la temporada a los de Reich. A no dormirse con estos Colts, que no brillan, pero ganan.

9. Kansas City Chiefs (5-3, -1)

Los Chiefs van a seguir bajando en el ranking todo el tiempo que Mahomes no esté en campo, porque realmente los de Reid bajan sus chances de ganar sin él en el campo. La demostración ofensiva fue buena ante una sólida defensiva como es la de los Packers, pero si la defensa de este equipo no saca el pecho de alguna manera, los Chiefs se van a complicar solos.

10. Houston Texans (5-3, +2)

Deshaun Watson será uno de los jugadores más importantes de la historia de Houston cuando este todo dicho. El ex Clemson ya es el segundo mariscal con más pases de anotación, y si bien le tomará un par de temporadas más alcanzar a Matt Schaub, a este ritmo seguirá marcando records en la franquicia.

En cuanto al partido ante los Raiders, la defensa logró mantener fuera de partido a una de las ofensivas que mejor venía funcionando las últimas semanas. JJ Watt estará fuera el resto del año, pero esta es una situación en la que Houston ya ha estado.

11. Los Angeles Rams (5-3, =)

Bengals es uno de esos rivales que este año le va a servir a los equipos que aspiran a los playoffs para recuperar confianza. Rams fue solido por donde se lo vea, pero ante un equipo con más dudas que certezas. Los Angeles sigue en carrera, pero tiene que seguir mejorando si se quiere considerar contendiente.

12. Buffalo Bills (5-2, -3)

El ataque terrestre de Philadelphia destrozó a esta defensiva, una unidad que vimos pocas veces flaquear desde el año pasado y que, si desaparece, saca a la luz las limitaciones ofensivas de los Bills. Josh Allen debe seguir mejorando y dejar de dar solo flashes, aunque la realidad es que el supporting cast que tiene hoy Buffalo no mejoraría a casi ningún mariscal.

13. Philadelphia Eagles (4-4, +2)

Eagles corrió para 218 yardas, su mayor cantidad desde el 2014. Una vez asegurado el juego terrestre, Philadelphia se encontró con un Bills sin respuesta y ahora se vuelve a meter de lleno en la pelea por llevarse la NFC Este.

14. Dallas Cowboys (4-3, -1)

Si bien los Cowboys siguen como líderes de su división, ahora Philadelphia le pisa los talones y se ha mostrado como un equipo más sólido ante rivales difíciles que esta franquicia de Dallas. La semana libre de cara al duelo de Giants seguro les de otra victoria en el contador, pero Cowboys todavía no es un equipo candidato.

15. Detroit Lions (3-3-1, +1)

Matthew Stafford está jugando a un nivel superlativo, el problema es que los Lions continúan encontrando la manera de dejar en partido a sus rivales. Es realmente el único “error” que tiene esta franquicia: la comodidad al estar arriba en el marcador. El equipo es talentoso y por momentos juega muy bien, y seguramente los veamos peleando hasta el final.

16. Jacksonville Jaguars (4-4, +4)

No hay una clase de novatos que haya resultado tan buena como la de Jacksonville en este 2019. Minshew está cada vez más cómodo en los controles de la ofensiva, con la gran cobertura desde el lado derecho de Jawaan Taylor. Y en defensa, Josh Allen y Quincy Williams están teniendo excelentes temporadas, sobre todo el séptimo pick general desde Kentucky.

A eso hay que agregarle a Fournette (año de revitalización) y Chark con una gran temporada recibiendo. Los Jaguars son un equipo que puede llegar lejos, y ellos serán su propio enemigo hasta final de temporada.

17. Carolina Panthers (4-3, -3)

Una gran defensiva sumado a una sólida ofensiva que no perdía el ovoide y tenía en Christian McCaffrey a su baluarte. Eso es Carolina Panthers este año. O por lo menos lo fue las otras siete semanas, porque San Francisco los borró de la cancha en ambos lados del campo. El equipo de Ron Rivera estará bien y puede seguir compitiendo, pero perder ante uno de los candidatos es un golpe duro.

18. Oakland Raiders (3-4, -1)

Tras un arranque flojo, la ofensiva de los Raiders ha encontrado su ritmo esta temporada, con un excelente Josh Jacobs y un Derek Carr que está cuidando más el ovoide. La defensiva necesita aparecer si Oakland quieren ganar partidos y permitirse soñar.

19. Tennessee Titans (4-4, +3)

El equipo de Mike Vrabel necesitaba la victoria del fin de semana ante Tampa para no perder pisada en una AFC Sur que esta para cualquiera. El equipo luce mucho mejor con Tannehill en los controles, y la aparición del novato Jeffery Simmons en el medio de esa línea defensiva fue un boost necesario estos últimos partidos.

20. Pittsburgh Steelers (3-4, +1)

Si bien entró totalmente dormido, bastaron un par de ajustes a partir del segundo cuarto para que los Steelers le hagan 27 puntos sin respuesta a los Dolphins. El intercambio por Minkah Fitzpatrick continúa dando sus dividendos, ya que el lunes el profundo sumó otras dos intercepciones. El lado ofensivo es preocupante, y Pittsburgh parece estar dándose cuenta de que tal vez Rudolph no sea el futuro.

21. Los Angeles Chargers (3-5, +5)

Los Angeles tuvo un día complicado en la ofensiva, pero gracias a un error del pateador de los Bears se llevó uno de los partidos más complicados de su calendario. La defensiva jugó bien, aunque Chicago no es medida con el pobre ataque que ha mostrado esta temporada. Los Chargers siguen vivos, por ahora.

22. Arizona Cardinals (3-4-1, -4)

Los Saints siempre son complicados, pero Arizona simplemente no puede serle competitivo a un equipo que lo supera en talento. Kingsbury continúa confiando demasiado en Kyler Murray, quien a veces aparece y otras no. Además, la defensiva no está preparada para ganar partidos. Los Cardinals sigue necesitando bastante trabajo.

23. Chicago Bears (3-4, -4)

Chicago tiene mala suerte con los pateadores, eso sin dudas. Pero el mal coacheo también lo llevó a perder con los Chargers. Llamado de atención para Nagy y compañía.

24. Denver Broncos (2-6, +1)

El récord de Denver debe de ser el más mentiroso de toda la liga. Este equipo tranquilamente podría estar arriba del .500 y luchando por esa AFC Oeste que hoy, sin Mahomes en Kansas, no tiene un claro dueño. Otra dura derrota por menos de una anotación, y van...

25. Cleveland Browns (2-5, -2)

A los Browns les tocó bailar con la más fea esta semana ante los Patriots, pero se volvieron a ver realmente mal, sobre todo en ataque. Nick Chubb venía siendo el caballito de batalla de este equipo, y ante la defensiva de New England no pudo mantener el control del ovoide. Mayfield volvió a verse mal, y ya no parece ser noticia nueva.

Cleveland tiene problemas desde el sideline, pero sus jugadores también podrían comenzar a colaborar dentro de la cancha.

26. Tampa Bay Buccaneers (2-5, -2)

Mike Evans continúa haciendo historia y Shaquille Barrett sigue capturando a los mariscales rivales. En Tampa todo sigue igual, hasta la irregularidad de Winston y su desgastada secundaria.

27. New York Giants (2-6, =)

Daniel Jones se ve cada vez más sólido, y si tiene a todo su grupo de playmakers ofensivos (Barkley, Shepard, Engram, e incluso Slayton) sanos puede hacer grandes cosas a la ofensiva. El problema viene por el lado de la defensiva, la cual casi no fue oposición para el ataque de los Lions, y no tiene verdaderas capacidades de mejorar mucho más de lo que ya es.

28. Atlanta Falcons (1-7, =)

Matt Schaub tuvo un buen partido por aire, pero fue obligado a pasar ya que su equipo ni siquiera había anotado puntos en el marcador al final de la primera parte. Sacando eso, y la regularidad de Julio Jones y Austin Hooper, los Falcons no van hacía ningún lado.

Es tiempo de pensar en otro corredor de tres downs que no sea Devonta Freeman. Ya dos años de flojos rendimientos seguro le cuesten el trabajo.

29. New York Jets (1-6, =)

Ante equipos más terrenales es donde se debería ver el talento de este equipo. Pero New York sigue en el debe, Bell sigue muy bajo y esa defensiva ha perdido el control. Los Jets hicieron contrataciones interesantes pero se manejaron mal fuera de la cancha durante toda la pretemporada, y los flojos rendimientos del equipo son el resultado.

30. Washington Redskins (1-7, =)

¿Puede Washington darle más el ovoide a Adrian Peterson? Parece la única manera que tendrán de ganar algún partido más antes de fin de año. Tras la derrota ante los Vikings, el novato Dwayne Haskins volverá a ser el titular en este equipo, que tiene las miras puestas en el Draft más que en esta temporada.

31. Cincinnati Bengals (0-8, =)

Miami hace lo imposible por perder, pero este equipo de Bengals es realmente malo. Mixon no puede correr porque la línea no lo protege, al ir siempre perdiendo Dalton tira muchos más pases de lo que piden sus capacidades y la defensiva no frena a nadie.

Por cierto, hay un nuevo sheriff en el estado de Ohio: Ryan Finley reemplazará a Andy Dalton como mariscal titular despues de la semana libre.

32. Miami Dolphins (0-7, =)

El equipo de Brian Flores fue ganando 14-0 en su partido de lunes por la noche ante los Steelers. Despues recibió 27 puntos sin respuesta por parte de Pittsburgh, equipo que tuvo problemas ofensivos toda la temporada. Eso es Miami: un equipo que parece estar vivo, pero que hace lo imposible por perder cada partido.