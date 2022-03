El mercado comienza a coger ritmo

Como cada temporada con el Trade-Deadline a punto de llegar, los clubes aceleran las negociaciones y comienzan a cuajar acuerdos de traspasos entre equipos que buscan reforzar aquellas áreas donde pueden tener necesidades para aspirar a llegar lejos en los playoffs y los equipos que ya sin opciones o en reconstrucción quieren sacar tajada. A continuación exponemos algunos de los que se han producido en los últimos días.

Chiarot se muda a Florida

El defensa Ben Chiarot fue traspasado a los Florida Panthers por los Montreal Canadiens a cambio de varias selecciones de draft, una de primera ronda 2023, otra de cuarta ronda de 2022 y al prospecto sin firmar Ty Smilanic. Chiarot llega en el último año de contrato de su vinculación de tres años y 10.5 millones que tenía firmada con los Habs, pudiendo convertirse tras esta temporada en agente libre. En su haber encontramos 18 puntos en 54 partidos.

Por su parte Smilanic, fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2020 y ha anotado 22 puntos en 38 partidos para Quinnipiac en la NCAA esta temporada.

Manson refuerza la defensa de los Avs

Josh Manson con los Ducks | NHL.com

El defensa Josh Manson se marcha traspasado a Colorado Avalanche desde Anaheim Ducks a cambio del defensa prospecto Drew Helleson y la selección de segunda ronda del draft de 2023. Manson tiene 30 años y ha sumado esta campaña nueve puntos en 45 partidos, está en el último año de un contrato de cuatro temporadas y 16,4 millones (4.1 millón por temporada de media), podrá ser agente libre sin restricciones el próximo 13 de julio.

Por su parte Hellyson de casi 21 años fue seleccionado por los Avs en el draft de 2019 en la elección 47 de la segunda ronda, tiene un contrato nivel entrada de tres temporadas que firmó el pasado martes y ha sumado 46 puntos esta campaña con Boston College.

Intercambio de delanteros entre Wild y Avs

Tyson Jost y Nico Sturm | NHL.com

Tyson Jost se marcha traspasado a Minnesota Wild por Colorado Avalanche a cambio de Nico Sturm. El delantero de 24 años Jost desembarca en Minnesota en su último año de contrato de los dos que tenía firmado con los Avs, pudiendo convertirse en agente libre restringido al final de esta campaña, y tras anotar 14 puntos en 59 partidos.

Por su parte el delantero Sturm desembarca en Colorado también en su último año de contrato de los dos que firmó con los Wild, sería agente libre restringido al final de la temporada, y 1.45 millones (725.000 dólares por campaña), y con 17 puntos en 53 encuentros. Por lo que se produce un intercambio de delanteros con contratos y números más o menos similares a la espera de ver como encajan en sus nuevos equipos.

Vatrano camino a la gran manzana

Frank Vatrano con Panthers | NHL.com

El delantero centro Frank Vatrano se muda a la gran manzana tras ser traspasado por los Florida Panthers a los New York Rangers a cambio de una selección de cuarta ronda del draft de 2022 que será la selección más baja de los Rangers o de los Winnipeg Jets que fue adquirida por el equipo de New York. El delantero 28 años ha sumado 19 puntos en 50 partidos y llega en el último año de contrato de los tres que firmó con los Panthers y si no renueva será agente libre sin restricciones

Jarnkrok deja a Seattle varias selecciones de Draft

Calle Jarnkrok | NHL.com

El delantero Calle Jarnkrok se marcha traspasado a los Calgary Flames a cambio de tres selecciones de draft, una de segunda ronda de 2022, otra de tercera ronda de 2023 y una última de séptima ronda de 2024, que viajan a Seattle Kraken. Jarnkrok de 30 años ha logrado sumar 26 puntos en 49 encuentros y llega en la última temporada de un contrato de seis campañas y 12 millones que tenía firmado con Nashville Predators, antes de ser elegido en el Expansión Draft por la franquicia de Seattle, del cual Seattle retendrá un 50% del salario.