Tras el cierre de mercado todas las cartas están sobre la mesa

El pasado viernes llegó el trade deadline, la hora límite para hacer efectivos los traspasos de jugadores en esta temporada 2022-23, con una última semana frenética, desde NHL VAVEL vamos a repasar los movimientos más destacados.

New York Rangers, las luces brillan aún más en Broadway

Patrick Kane, el gran nombre del trade deadline 2023 | Foto: espn.com

Han sido los protagonistas de esta parte de la temporada reforzando su top six con dos jugadores que han levantado la Stanley Cup. Vladimir Tarasenko primero y en los últimos días hábiles para ello, Patrick Kane, le añaden un potencial ofensivo a este equipo que más limitado fue capaz de ser finalista de conferencia el año pasado, que permite pensar que su estatus dentro de la liga ha subido un escalón y con ello aumenta también el nivel de exigencia.

Toronto Maple Leafs, el momento de resolver una urgencia histórica.

Cualquier seguidor de la NHL, aunque no vigile de cerca la actualidad de la franquicia de la hoja de arce, es consciente de los fantasmas que persiguen a este equipo tras ser eliminado en primera ronda de los playoff las dos pasadas temporadas, bien cierto que los dos equipos que les eliminaron llegaron a la final de la Stanley Cup en ambas temporadas, pero aún más cierto que tuvieron en su mano seguir en competición y no lo hicieron.

En el horizonte, por los entresijos de la competición, se adivina un nuevo duelo contra Tampa Bay Lightning, dos copas y tres finales en las tres últimas temporadas, y ante un rival con el colmillo retorcido, no se podían quedar con los brazos bajados.

Para ello Kyle Dubas ha hecho arder el teléfono y se ha traído para el top six a Ryan O´Reilly, pero en los playoff hay que fajarse también, y Sam Lafferty junto a Noel Acciari le darán el empaque que se necesita en las líneas bajas de la delantera.

La defensa también se ha revolucionado, con dos hombres que tienen juego duro y fiable como Luke Schenn y Jake McCabe sin descuidar el poder anotar desde la línea azul con Erik Gustavsson.

Boston Bruins, afinando una maquinaria perfecta.

Que los Boston Bruins son el equipo más afinado de la liga en este curso 2022-23 no se le escapa a nadie, pero Don Sweeney, gerente general, no se ha quedado a verlas venir y con la adquisición de Dmitry Orlov y Garnett Hathaway ha hecho aún más poderosos a los inquilinos del TD Garden. Además ha reaccionado rápido ante la lesión de Taylor Hall y se ha traído desde los Blues a Tyler Bertuzzi, que ya parece haber encajado como anillo al dedo en su nuevo equipo, y es que cuando una escuadra funciona, todo parece salir a favor de obra.

New Jersey Devils, el poder por venir

Timo Meier | Foto: NHL.com

No solo sobrevivir si no ser uno de los equipos de referencia en la competidísima conferencia este, ese es uno de los grandes méritos de la franquicia con sede en Newark, y por un precio muy asequible, se han hecho con el delantero suizo Timo Meier, un refuerzo que no tiene el brillo de los que han conseguido los Rangers al otro lado del Hudson, pero que permite a los Devils ser más fuertes y capaces de convertir en el muy probable duelo vecinal en un infierno para los de Broadway más que un paraiso.

Ottawa Senators, otra vez más por menos

Pierre Dorion sabe pescar en río revuelto y con paciencia y descolgando el teléfono en el momento justo se ha hecho con Jakob Chychrun por un precio mucho menor del que exigían los Coyotes hace un año, reforzando su defensa con un buen jugador que además solo le cuesta 4,5 millones anuales.

Dallas Stars, buscando algo más que ser dos líneas

Uno de los reproches que se hacía a los texanos era que su capacidad de anotación estaba limitada a un número reducido de jugadores, y aprovechando la liquidación por derribo de los Chicago Blackhawks, se han hecho con el que hasta ahora había sido su máximo anotador esta temporada y de paso también añaden a un jugador que sabe moverse y anotar en el powerplay.

Carolina Hurricanes, retoques mínimos

Los Canes a pesar de los grandes refuerzos en todos sus rivales no se ha apuntado a esa tendencia, esa clase de adquisiciones suponen ceder primeras rondas de draft o jugadores prometedores que juegan en tu organización, algo que al menos este año no ha pasado por la cabeza de Don Waddell, factotum en los despachos de la franquicia de Raleigh. Jesse Puljujarvi en la delantera y Shayne Gostisbehere en defensa son las caras nuevas para Rod Brind´Amour.

Tampa Bay Lightning, Jeannot fuerza y garra

Los Bolts añaden a su delantera a un jugador que en principio busca devolver a la tercera línea el protagonismo que tuvo cuando la lideraba Yanni Gourde, Contundencia y capacidad de empuje no le faltan, al contrario que experiencia en los playoff, y la postemporada es otro hockey que hay que saber jugar.

Protagonistas inesperados entre los equipos vendedores

Obviamente, los grandes protagonistas del cierre de mercado son los equipos que compran, los que refuerzan sus expectativas de cara a los playoff. Pero entre los que venden, también hay protagonistas.

Washington, Nashville y St. Louis no estaban a principio de temporada considerados equipos que pudieran estar en el mostrador de los vendedores, pero han sido capaces de hacer de la necesidad virtud y sacar buen rédito de sus operaciones.

David Poile tras 41 años deja la primera línea | Foto: NHL.com

Así los capitalinos sustituyen un veterano como Orlov por una perla como Rasmus Sandin. Los Preds que estaban entre dos aguas, finalmente han decidido vender y con las salidas de Nino Niederreiter a los Jets, Mattias Ekholm a los Oilers y Tanner Jeannot a los Lightning, proporcionar al próximo gerente general tras la salida de David Poile, las herramientas para iniciar la construcción de unos nuevos Predators a su estilo.

Los Blues tras entrar en vorágine vendedora al verse lejos de alcanzar la postemporada, tiene en el bolsillo tres elecciones de primera ronda para el próximo draft, con una hornada de jugadores muy prometedora y que en el caso de no encontrar jugadores futuros, permite negociar por jugadores presentes.

Desde el principio de la temporada se sabía que uno de los teléfonos que estaría disponible en este periodo sería el de los Chicago Blackhawks. Patrick Kane, Max Domi, Sam Lafferty, Jake McCabe y Jack Johnson han hecho las maletas, y si no hubiera recaído en las secuelas de Covid, Jonathan Toews también estaba en el bloque de traspasos. Todo esto se traduce que en que los Hawks tienen ahora 11 elecciones para 2023, nueve para 2024 y otras nueve para 2025.