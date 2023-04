Vegas y Howden dejan a los Jets al borde de la eliminación

Los Golden Knights están a una victoria de pasar a la segunda ronda de playoff en el primer año con Bruce Cassidy. Vegas venía de ganar ese clásico Game 3 en OT (5-4). El equipo supo sobrellevar el rally de Winnipeg con esos 3 goles en el tercer periodo. En el Game 4, Vegas supo contener momentos complicados como equipo veterano en playoff. Los Golden Knights supieron recibir el primer gol de Winnipeg para luego anotar 3. En el tercer periodo frenaron a los Jets que tuvieron casi 20 minutos para buscar el empate. Brett Howden fue la diferencia con dos goles clutch.

Chandler Stephenson es un centro diferencial en la liga. Es de esos centros todo terreno. En el partido dio dos asistencias importantes. El otro jugador clave para estos Knights es el defensa Shea Theodore. Shea es un defensa two way tremendo. Los Knights tienen esa profundidad en defensa para poner a Theodore en segunda línea con Pietrangelo en la first line. El ex Blue, Ivan Barbashev, llegó en el trade deadline y ha ayudado en ser otro cuerpo que se suma bien al crease. Barbashev en un gol de rebote ayudó a los Knights a tomar ventaja de 3-1 en la serie.

Mark Stone regresó de su lesión y tuvo ese gran Game 2 en casa. Stone sano es un jugador top que ayuda en el forecheck, cycling y en el backcheck. Cassidy lo puso en la segunda línea como alero derecho junto a Stephenson y Howden. No es casualidad que Howden esté teniendo goles y scoring chances. La serie ante Winnipeg ha sido la más física en lo que va de estos playoffs. Ambos equipos son parecidos con hombres grandes y físicos. Vegas ha sido un poco mejor en el forecheck y en la contundencia como la tuvo Jack Eichel en el Game 3.

Los Jets resintieron mucho la baja ( y ya confirmada por toda la serie) de Morrissey. El defensa two way es clave en el esquema de defensa y ataque de Rick Bowness. Scheifele salió por un momento del Game 4 y es otro líder que no está al cien por cien. El partido se definió en el segundo periodo con el power play donde al acabarse, cayó el gol de Karlsson. En poco minutos, Vegas aumentó su ventaja con una jugada similar en un tiro desde el círculo bajo de faceoff y al palo lejano de Hellebuyck.

Howden y sus dos goles hundieron a los Jets en Winnipeg

El primer periodo fue parejo con los Jets poniéndose arriba a los 5 minutos con un power play. En un buen cycling del puck, Pionk amplió al círculo derecho de faceoff a Wheeler que con un slap venció a Brossoit. Vegas tuvo algunas ocasiones de gol pero los Jets dominaban el tiempo de posesión en zona rival. En un buen odd man rush, Howden se benefició de un puck que le pegó en el slot. En un 2do intento metió el puck con Hellebuyck descolocado. El 1-1 hizo que Vegas mejorara el forecheck y cerrara mejor el primer periodo.

En el segundo periodo, los Jets dominaron hasta el casi power play goal de William Karlsson. Theodore amplió el puck a Marchessault y este a un sólo Karlsson en el círculo izquierdo de faceoff. El tiro fue por encima del guante de Hellebuyck y a su palo lejano. Ese fue el punto de inflexión del Game 4. Los Jets superaron en hits a Vegas (39 por 23) pero muchas veces eran hits que dejaban la jugada de lado.

Vegas inmediatamente metió el 3-1 en una jugada similar a la del segundo gol. Ivan Barbashev metió sus tick y tocó ligeramente el puck en el tiro de Theodore otra vez desde el círculo bajo de faceoff y con carril libre de tiro. Barbashev fue al slot bajo y desvió un poco el puck.

Golden Knights supieron contener el intento de comeback de los Jets en el tercer periodo

En el tercer periodo, un mal rebote en un tiro que fue detrás de la portería resultó en el PPG de Winnipeg. Dubois tocó el puck con su stick y luego un mal toque con el guante de un jugador de Vegas, resultó en el gol. Vegas supo contener a los Jets sumando buenos shifts en zona rival y algunos scoring chances. El verdadero arreón final de los locales llegó en los últimos 5 minutos. Vegas bloqueó 23 disparos en el partido por 14 de Winnipeg. Vegas aguantó y ganó 4-2 con un empty net goal de Howden.

Al final la serie se colocó 3-1 y con el Game 5 en la Fortress de los Knights. Los Jets están a punto de ser eliminados y con ya muchas bajas de piezs clave en sus líneas. Cassidy en su primer año en Vegas ha cumplido con creces.