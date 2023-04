Noche de dominio visitante y prórrogas

Cambio de escenarios para la primera ronda de los playoff de 2023, oportunidad de confirmar para unos, de recuperar para otros, la noche del sábado regaló minutos de hockey extra a los aficionados en esta jornada de fin de semana. Partidos en el filo de la navaja en el que el factor local no ha terminado de ser determinante.

Partido de locura en el Canada Life Centre de Winnipeg para abrir la jornada del sábado. Los Golden Knights lejos de sentirse cohibidos por el gran ambiente del estadio en Manitoba, impusieron su juego y se plantaron en el final del tercer periodo con un 4-1 que parecía dejar el partido certificado.

Pero hablamos de hockey y ni siquiera una ventaja tan sustanciosa es definitiva, el suizo Nino Niederreiter, uno de esos jugadores que suele aparecer cuando se le necesita la redujo a dos nada más empezar el periodo definitivo y le metió el turbo a la reacción de los Jets.

Aún así, los canadienses no lograban doblegar a su ex compañero Laurent Brossoit y los segundos se consumían sin resultado para los locales, hasta que a seis minutos del final, por medio de un power play Mark Scheifele ponía la desventaja en un solo gol. La presión continuaba y finalmente con Hellebuyck en el banquillo para dar espacio a un sexto patinador, Lowry ponía a sus aficionados patas arriba y llevaba el partido al tiempo extra.

Tiempo extra que consumió sus primeros veinte minutos con los equipos nadando y guardando la ropa, pero en el segundo, los Golden Knights salieron decididos a cerrar el partido y a los 3:40 Michael Amadio pescó un disco bien ganado en el forecheck por Barbashev y reclamó para los de Nevada, la victoria y el liderato de la serie.

Los Toronto Maple Leafs siguen quemando etapas en la superación de los fantasmas de los playoffs pasados, que tras el primer partido de la serie aún parecían presentes. La victoria en el segundo partido ya parecía indicar que estaban en el proceso de exorcismo, pero este tercero parece terminar de confirmarlo.

Porque los de Ontario han sido capaces de resolver un partido ajustado y que incluso gracias al gol de Darren Raddysh para Tampa Bay, tenían perdido hasta 45 segundos del final en el que Ryan O´Reilly hizo valer el asedio desesperado sobre la portería de Vasilevskiy que dejó un hueco entre su cuerpo y el poste que resultó fatal para los intereses de su equipo.

Con la constelación de goleadores que había en el hielo, era de esperar que solo hiciera un tiempo extra para resolver el partido, pero los minutos transcurrían sin que llegara el gol ganador para ninguno de los equipos. El guión acabó cumpliéndose, pero Morgan Rielly cambió su faceta de asistente por la de goleador y dejó a los Matthews, Marner, O´Reilly, Nylander o Tavares como espectadores ante el gol de la victoria.

Hasta la temporada pasada no era habitual ver a los Bolts perder dos partidos consecutivos en playoff, pero puede estar produciéndose el cruce de caminos que indique el ascenso de los Leafs y el declive de los Bolts.

(2) New York Rangers 1-2(OT) New Jersey Devils (1)

Los Devils han hecho que se esfumen las posibilidades de barrido en la única eliminatoria que quedaba con la posibilidad de ello. Un partido jugado de poder a poder y en el que los dos equipos salieron a por todas, los locales por jugar ante su público y poder poner la eliminatoria al borde de la victoria y los visitantes para meterse en ella y seguir teniendo posibilidades de pasar a la segunda ronda.

En una situación atascada de cara al gol, está claro que tenía que aparecer el hombre gol de esta serie, Chris Kreider llegaba en los inicios del segundo periodo para marcar su quinto gol de la serie y poner por delante a los del Madison.

Los Devils no le perdieron la cara al partido, pero seguían sin poder hacerle daño a Shesterkin en el cinco contra cinco y tuvieron que aprovechar una situación en la que es un poco más vulnerable como el power play, para que Jack Hughes llevara el empate al marcador.

El tercer periodo, visto lo visto, ya se jugó como una prórroga, viendo que cualquier gol no era definitivo, pero casi y los equipos se guardaron muy mucho de complicarse la vida. pero cuando llegó el tiempo extra cambió el guión porque esta vez, el gol que se marcara si que no tendría capacidad de respuesta y Dougie Hamilton culminó una gran transición desde el fondo de la zona defensiva de los Devils para que el partido se fuese para los de Newark y mantener viva la eliminatoria.

Único partido de la noche que terminó tras los 60 minutos reglamentarios, y no porque no tuviera fases de igualdad o dominio alterno, si no porque en el momento decisivo, los supervivientes de la tripleta mágica de Colorado, Nathan MacKinnon y Mikko Rantanen acabaron metiendo las cabras en el corral a los de la ciudad esmeralda.

Seattle debutaba como local en playoff, y el equipo salió por todo para darle su primera victoria como espectadores a sus aficionados y con el gol a los 6:08 de Jaden Schwartz parecía poner en buen camino esa meta. Pero a partir de ahí, los vigentes campeones empezaron poco a poco a inclinar el partido hacia sus intereses y un gol de J.T. Compher en una fulgurante salida defendiendo una inferioridad numérica, empezó a torcer la noche de Seattle, que se hacía más oscura con el primer gol de la serie de Nathan MacKinnon para dejar el marcador en ventaja visitante antes del primer paso de la zamboni.

Para colmo, otro goleador que se hacía esperar apareció, Cale Makar tras enganchar el disco ganado en el saque neutral por Newhook ponía tierra de por medio. Pero Seattle está afrontando esta postemporada con ilusión y espíritu de disfrute, y decidió aceptar el reto en lugar de ello, y dos goles en menos de 20 segundos de Oleksiak y Beniers disolvieron la ventaja visitante para llegar empatados en el periodo definitivo.

La ilusión mueve montañas, pero el talento mueve continentes enteros, y Rantanen y MacKinnon cortaron de raíz en el inicio del tercer periodo cualquier tipo de posibilidad para Seattle y pusieron al fin a los avalanche en cabeza de la serie.