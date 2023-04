Lightning venció 4-2 a Toronto para mantenerse con vida

El Tampa Bay Lightning sigue demostrando porque es la última gran dinastía en la NHL. El equipo de Jon Cooper ha tenido una serie con poca suerte. Los Maple Leafs sólo merecieron ganar el Game 2 en Toronto. Los Game 3 y 4 fueron anomalías donde regresos inverosímiles y bounces ayudaron a Toronto. La remontada de 4-1 en el Game 4 con nueve minutos en el reloj fue un accidente. El Lightning ha sido el mejor equipo en la serie y venció 4-2 a Toronto para seguir con vida (serie 3-2 abajo). El Game 5 fue el regreso de la mejor versión de Andrei Vasilevskiy.

Tampa Bay es un equipo veterano y si bien no es la mejor versión de otros años, mostró colmillo y corazón para mantenerse con vida. Vasilevkiy ha sido muy irregular de acuerdo a lo que siempre ha sido en playoff. Toronto siguió ejecutando muy bien su esquema de screens en el slot pero el ruso fue el Big Cat de siempre y no el que había permitido cuatro goles en promedio en la serie.

Tampa tuvo la quijada de ese campeón o peleador veterano que siempre puede ganar. Inmediatamente después del gol de Rielly (pesadilla desde el point con goles para vencer a Vasilevskiy) vino el gol del empate de Cirelli. Ese odd man rush fue la clave del partido. El público no tuvo ni oportunidad de ejercer presión con la ventaja en el marcador. Justin Holl tuvo un pobre partido mal colocado en dos goles de Tampa y patinando mal hacia atrás y perdiendo su marca.

Nick Paul por fin marcó otra vez y es alguien de malos recuerdos para la Leaf Nation por su gol en el game 7 el año pasado. Además héroes inesperados como Michael Eyssimont con un gol. Los referees siguieron con su mal desempeño. Los referees han acarreado críticas en todas las series pero curiosamente Leafs y Oilers han sido los menos perjudicados.

Tampa tuvo un buen penalty kill en todo el partido y supo contestar el gol de Rielly en el primer periodo

El equipo de Jon Cooper ha estado antes en juegos de eliminación y casi siempre ha sabido ganarlos. Los Maple Leafs han sido todo lo contrario en la era de Sheldon Keefe y Kyle Dubas como GM. Tampa Bay comenzó con gran ritmo, cycling y volumen de tiros para probar a Samsonov. El gol de Rielly fue la primera scoring chance seria de Toronto tras el gran inicio de los Bolts. Tavares se escapó por el ala y mandó el puck al slot. El puck cayó al stick de Rielly que ha sido letal ante Vasilevskiy. El Big Cat no anticipó bien el tiro a pesar de no tener cuerpos enfrente.

El Lightning supo responder de inmediato con una jugada de Brayden Point por el ala y Justin Holl con un error. El defensa de los Leafs quiso anticipar en la blue line y dejó a Point ir a zona ofensiva sin nadie enfrente. Point pasó al otro lado a Alex Killorn de gran serie. El veterano esperó la llegada de más jugadores y cedió el puck a Perbix que venía detrás. El tiro de Perbix salió rebotado y luego Hagel en el scramble ayudó al gol. El puck cayó a Cirelli en el crease para empujarlo para el 1-1. Ese gol inmediato enfrío al público y fue la clave del triunfo de Tampa en el Game 5.

Tampa además mató una penalidad temprana en el partido aunque no pudo aprovechar en un power play al final del primer periodo. El segundo periodo tuvo más llegadas de Toronto que en el primer periodo. Vasilevskiy fue efectivo en tiros cortos en el crease y en segundas oportunidades. El 2-1 cayó en el segundo periodo. La jugada fue un pase largo a Eyssimont y Holl otra vez anticipando mal y permitiendo el rush por el ala. El tiro del ex Shark fue al five hole de Samsonov en otro gran break a favor de Tampa.

Vasilevskiy volvió a ser el de siempre y mantuvo con vida al Lightning

El tercer periodo fue de más presión de los Maple Leafs. A pesar de eso Steven Stamkos tuvo una gran oportunidad en un odd man rush y pase hacia atrás al slot de Kucherov. El tiro fue al glove del goalie de Toronto. Tampa además supo sobrellevar un power play de los locales iniciando el periodo. Esa penalidad mal aplciada venía del final del periodo pasado. Maroon y Matthews se vieron envueltos en una pelea y sólo al jugador del Lightning le dieron dos minutos por roughing.

El 3-1 de Nick Paul fue un dump and chase que siguió bien Ross Colton al trapecio. Colton mandó un pase backhand al slot medio y allí Nick Paul aprovechó un rebote para tener otra oportunidad de tiro El gol de Paul fue la daga final para los Leafs. El gol en empty net de Matthews metió drama al final pero Paul metió su segundo gol del partido con el goalie Samsonov en la banca. Andrei Vasilevskiy tuvo 28 salvadas pero lo más importante es que recuperó su confianza y nivel estelar de siempre.

El portero de Tampa Bay ha tenido muchos problemas con las pantallas y tips frente a él en toda la serie. Vasi no ha permitido tantos malos goles en la serie pero si ha dejado de parar lo que usualmente lo hacia especial. Los Leafs no pudieron cerrar la serie como hace dos años ante Montreal u otros años. Ante los Canadiens también lideraban 3-1 la serie y fueron eliminados. El Game 6 será en Amalie Arena y si hay Game 7 será en Toronto. El problema es que los fantasmas de antes ya rondan otra vez en el vestidor y las cabezas de algunos jugadores de los Leafs.