Previa Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning: ¿alguien confía en Toronto?

Si no fuera por los antecedentes de las últimas cinco temporadas, todo el mundo podría pensar que, por plantilla y por su buen hacer a lo largo de la temporada, Toronto Maple Leafs es uno de los favoritos para llegar al menos a fínales de Conferencia.

Pero la caída en las últimas temporadas en la primera ronda de playoffs hace que sea muy difícil confiar en el buen desempeño en la postemporada de las estrellas de Toronto.

El año pasado ya cayeron en esta primera ronda ante Tampa Bay Lightning, pese a partir como favoritos y a contar con un Auston Matthews en plena forma, y los de Florida acabaron alcanzando las finales de la Stanley Cup, donde cayeron en el sexto partido ante Colorado Avalanche.

Los de Tampa Bay parecen estar un peldaño por debajo de las últimas tres temporadas, donde consiguieron dos Stanley Cup y un subcampeonato, y parece difícil que lleguen a las finales esta temporada, y más con el nivel mostrado hasta ahora por Boston Bruins.

Pero si una cosa saben hacer los Stamkos y compañía es guardarse para esta fase final de la temporada y dar lo máximo, como ya demostraron los dos últimos años. Los de Tampa Bay tienen toda la confianza y la tranquilidad que le va a faltar a los de Toronto, y eso puede ser decisivo en los momentos cruciales de los partidos.

Toronto Maple Leafs: la losa cada año pesa más

Desde 2004 no superan la primera ronde playoffs, desde 1967 no ganan una Stanley Cup, año en que jugó su última final. Demasiado tiempo para uno de los “Original six”. Este hecho ha acabado convertido en un cruel chiste entre los aficionados a la NHL, sobre todo si son fans de Boston o Montreal.

Toronto siempre han sido un equipo ofensivo de élite durante la era de Auston Matthews/Mitch Marner, pero esta temporada apenas han sido simplemente buenos, empatados en el octavo lugar en goles por partido. Matthews, afectado por una lesión en la mano durante gran parte de esta temporada, no ha sido la superestrella que anotó 60 goles el año pasado, aunque Mitch Marner y William Nylander lo han compensado, especialmente Marner. El capitán John Tavares por su parte ha anotado la media de un punto por partido.

Los Leafs necesitarán a los mejores Matthews (izq) y Marner (der) | Foto: NHL.com

Conla llegada de T.J. Brodie, Toronto se perfiló como un grupo defensivo superior al promedio pero en los últimos meses el entrenador Sheldon Keefe no ha acabado de dar acomodo a todos los defensas del equipo.

Aunque el problema fundamental está en la portería. Si ya es casi imposible igualar el rendimiento que puede aportar Vasilevskiy en la meta de Tampa Bay, el portero titular de Toronto, Ilya Samsonov, entre los 10 mejores porteros del año, está arrastrando una lesión que le ha mantenido apartado del hielo las últimas fechas lo cual puede poner en muchos problemas al conjunto canadiense.

Tampa Bay Lightning: volando bajo para no hacer mucho ruido

Los de Tampa Bay están por debajo de Toronto, y por tanto no tienen el factor cancha, pero ¿hasta qué punto es esto verdad? Han marcado exactamente la misma cantidad de goles (275) y con una eficacia similar en powerplay, un 25.2 por ciento y solo han dejado de ganar 4 partidos menos que los de Ontario.

Los 112 puntos de Nikita Kucherov son su segunda mejor marca en la liga y los 49 goles de Brayden Point es su mejor marca anotadora en sus siete temporadas en la NHL. También destaca la explosión de Brandon Hagel, en su segunda temporada en Tampa anotando 29 goles y 62 puntos. Los Bolts tienen cinco jugadores diferentes con al menos 25 goles esta temporada, incluido Steven Stamkos.

Nikita Kucherov | Foto: NHL.com

Y en defensa son un grupo físico, ocupando el séptimo lugar en la NHL en hits. La pregunta es si sus defensores, más veteranos y pesados, aún pueden mantenerse al día con la velocidad del equipo de los Leafs, sobre todo tras la marcha de McDonagh al final del pasado campeonato. En la portería con Andrei Vasilevskiy no hay ninguna duda sobre la seguridad que aporta a su equipo.

Estadísticas en postemporada: PP% (efectividad power play), PK% (efectividad penalty killing), GF/P (goles a favor por partido), GC/P (goles en contra por partido), Ranking (posición en la liga en dicha estadística)

Precedentes

Solo han disputado tres enfrentamientos entre ambas plantillas esta temporada. Los resultados se inclinan más hacia Toronto que ha ganado dos de ellos y el restante lo perdió solo en el tiempo extra. La última victoria canadiense fue hace menos de 10 días.

En playoff solo existe el precedente de la pasada temporada con la victoria de los Lightning en siete encuentros.

03/12/22 Tampa Bay Lightning, 4-3 (OT) Toronto Maple Leafs

20/12/22 Toronto Maple Leafs 4-1 Tampa Bay Lightning

11/04/23 Toronto Maple Leafs 4-3 Tampa Bay Lightning

Calendario y horarios

Partido 1: Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning (19 de abril, 01:30)

Partido 2: Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning (21 de abril, 01:00)

Partido 3: Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs (22 de abril, 01:00)

Partido 4: Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs (25 de abril, 01:30)

*Partido 5: Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning (28 de abril, horario por confirmar)

*Partido 6: Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs (30 de abril, horario por confirmar)

*Partido 7: Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning (2 de mayo, horario por confirmar)

*Si fuese necesario / Horario peninsular español (CET)