Toronto se reivindica y los Rangers vuelven a ganar

Si los primeros partidos de este grupo de series contaban con toda la expectación ante el debut de equipos que se espera que sean protagonista de la postemporada, estos segundos no andaban cortos ya que el pleno de victorias visitantes ponía en el punto de mira a los equipos derrotados que volvían a saltar al hielo ante sus seguidores y no podían ni decepcionarles ni hacer volar por los aires sus posibilidades cediendo los dos partidos. Salvo los Devils, los locales consiguieron un punto de redención tras los pecados de la primera jornada.

Una de las grandes dudas de esta jornada era si los Leafs podrían reponerse del primer palo recibido por los Bolts remachado por las críticas de la afición y de la durísima prensa de Toronto. Ya tenemos la respuesta, y esta es si.

Los Maple Leafs pasaron por encima de sus rivales que afrontaban este segundo partido con las bajas de Cernak y sobre todo Viktor Hedman, pero visto lo visto ni con ellos habrían podido parar a los de Ontario.

John Tavares con un hat trick, el primero de su carrera en playoff y cuatro asistencias de Morgan Rielly fueron los protagonistas en cuanto a anotación. Reivindicación personal también para Ilya Samsonov que bajo los tubos recordó por que se ha ganado la titularidad de este equipo.

Para Toronto el momento es ahora y tendrán que demostrarlo en el traslado de la serie al Amalie Arena, los Bolts tratarán de devolverles al estado de pánico en su casa.

Lo intentaron los Devils y llegaron a adelantarse en el primer periodo con un gol de Erik Haula cerrando el primer periodo con ventaja para los de Newark. Fue el único espacio a la esperanza que les cedieron los Rangers, porque a partir de ahí el partido tomó color azul y los Rangers con Chris Kreider volviendo a ser letal y con las nuevas incorporaciones Vladimir Tarasenko en el segundo y Patrick Kane en el tercero pusieron el marcador franco para los neoyorquinos.

Eliminatoria franca para los hombres de Gerard Gallant, aunque los Devils ya han dejado caer en el pospartido que no van a dejar el camino asfaltado a sus rivales hacia la segunda ronda.

Emocionante se queda corto para describir el duelo entre Colorado y Seattle en el Ball Arena de Denver. Seattle no se conformaba con haber sacado petróleo en el primer partido, y salió a intentar rematar a la bestia herida en el primer partido, Justin Schultz asistido por un reactivado Tolvanen y Brandon Tanev en inferioridad, pusieron las cosas muy cuesta arriba a Colorado tras finalizar el primer periodo.

Pero los Avs sacaron el carácter de campeón y a partir de ahí empezaron a inclinar el partido a su favor, y en el segundo periodo respondieron empatando el partido para empezar el tercero como un partido nuevo.

Tan nuevo como que Colorado consiguió hacerse con él, la trampa defensiva de los Kraken no funcionaba de manera tan eficiente y Grubauer se iba encontrando con mas disparos que antes, hasta que Devon Toews acabó por obtener el gol de la victoria que devolvía la sonrisa a sus fans.

Toque de advertencia a Colorado que quizás no esperaba tanta resistencia de un equipo que encara sus primeros playoff, pero no así muchos de sus jugadores que para colmo, han descubierto que pueden hacer daño a los Avs. Próxima parada, la ciudad esmeralda, Seattle.

Paralelismo con el partido anterior, con unos visitantes haciendo lo que saben hacer, ahogar el juego rival, Hellebuyck parando lo poco que le tiran y haciendo daño en las posibilidades que se les ponen por delante, como por ejemplo un power play para que Adam Lowry pusiera a los de Manitoba por delante.

Pero siguiendo con los paralelismos, al igual que Colorado, Vegas empezó a tomar el mando y le dio la vuelta al marcador a la medida que se iba instalando en la zona defensiva de sus rivales. Aún así los Jets consiguieron cerrar el periodo con empate a dos.

En el periodo definitivo, los de Nevada cerraron la tienda, gol ganador por parte de Chandler Stephenson que no sería los mejor para los locales, porque la noche la remataría Mark Stone con dos goles que tras su larga ausencia en la temporada regular, certificaban el regreso de un hombre que no solo hace vestuario en momentos tan decisivos como la temporada, si no que decide partidos en el hielo, y eso se notó en las celebraciones de los goles.

Otra eliminatoria que se equilibra y nos asegura al menos cinco partidos, ahora es Winnipeg quien debe convertir la condición de local en acicate o en presión.