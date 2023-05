Edmonton hace exhibición de su poder goleador y empata la eliminatoria

(1) Vegas Golden Nights 1-5 Edmonton Oilers (1)

Los Edmonton Oilers resolvieron el segundo partido de la eliminatoria que les enfrenta a los Vegas Golden Knights haciendo gala de sus dos de sus armas habituales, La capacidad goleadora de Draisaitl y McDavid y por otro lado una capacidad de presión que no dejó el disco al rival para responder al ataque de los canadienses.

Los de Nevada deberían ser conscientes de que dejar al equipo que tienen en frente en esta eliminatoria en superioridad es prácticamente dar un gol, pero Brayden McNabb y Zach Whitecloud olvidaron eso al visitar el banquillo de castigados, los Oilers aprovecharon la cortesía de sus anfitriones y tras siete minutos de partido, Draisaitl y Bouchard hacían lucir el 0-2 en el marcador.

Los caballeros dorados no conseguían invertir la tendencia del partido, primero cuando tuvieron su primera superioridad, en la que no solo no marcaron, si no que Connor McDavid, robando el disco en su propia línea azul y patinando una vez más como si fuese dirigido por un mando de videojuego, se plantó ante Brossoit y poner el 3-0. Tampoco cuando tras el alboroto en la pintura azul, Draisaitl hacía el segundo de la noche. Bruce Cassidy lanzó el challenge, pero la repetición indicaba claramente que el choque de Hyman con Brossoit, que se pretendía que se pitara como interferencia, fue fruto del empujón del defensa, el cuarto gol subía al marcador y no conseguía lanzar a su equipo.

Cuarenta minutos por delante y un clarísimo 0-4 que ponía el partido a favor de los Oilers. Obviamente, los Golden Knights espabilaron, pero no a un nivel suficiente, empezaron a pisar hielo de los Oilers y a probar a Skinner, pero el guardameta resolvía el trabajo subiendo el nivel de frustración del equipo que llegó al tope cuando McDavid en otra superioridad numérica, encontró un hueco imposible en la portería de Brossoit para otro jugador y establecía el 0-5.

A partir de ahí, el partido entró en una espiral violenta en la que las penalizaciones caían sin parar.

Adin Hill salía al comenzar el tercer periodo y debutaba en playoff, su último partido fue el pasado 7 de marzo en temporada regular frente a Florida Panthers, parando los cuatro tiros que enfrentó, pero ni eso, ni el gol de Barbashev nada más empezar el periodo definitivo sirvieron para encender la remontada, solo para estropear una posible portería a cero de Skinner.

Los minutos finales, con Las Vegas consciente de que el partido había terminado, empezaron a “preparar el siguiente” y los últimos cinco minutos se convirtieron en un bronco espectáculo que no llevó a nada en el marcador.

La eliminatoria viaja a Edmonton y mantiene ese aire de final de conferencia adelantada que nos permite disfrutar con cierta antelación de un duelo espectacular y con goles garantizados.