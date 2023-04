Previa Edmonton Oilers - Los Angeles Kings: rivalidad máxima en el lejano oeste

Si ya en los playoff de por sí, el hockey gana intensidad, si se le añade el ingrediente de la rivalidad y de cuitas pendientes en partidos recientes, convierte la pista de hielo en una olla a presión. Y eso es lo que va a suceder en la eliminatoria que va a enfrentar a Edmonton Oilers y Los Angeles Kings en esta primera ronda. En el recuerdo de los aficionados queda como Mikey Anderson le provocó una lesión de tobillo a Leon Draisaitl en el sexto partido de la serie del año pasado. La temporada nueva no trajo el olvido, el partido divisional del 9 de enero fue un festival de peleas, curiosamente a partir de ahí empezó la remontada del equipo, y en el del 30 de marzo, McDavid le devolvió en nombre de su compañero el golpe a Anderson dejándolo fuera cinco partidos.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, ambos equipos llegan a esta primera eliminatoria con los deberes cumplidos en lo que respecta a la temporada regular, para Edmonton, llegar a la postemporada era imperativo tras alcanzar la final de la conferencia oeste la pasada temporada, para los californianos quizás el nivel de exigencia no era tan cercano al máximo como el que corresponde a una franquicia que enrola un jugador que será leyenda como Connor McDavid, pero quedarse fuera de los 16 que luchan por la Stanley Cup habría sido un varapalo de gran calado.

Ambos equipos han mejorado, pero el rumbo de los Oilers desde el mes de enero inclina la balanza del favoritismo a favor de los canadienses, que confían en poder alcanzar este año si, la gran final por la Stanley Cup como representantes del oeste como mínimo.

Edmonton Oilers: demoledores en ataque

Connor McDavid ha finalizado la temporada regular como ganador del trofeo al máximo goleador y los Oilers como equipo máximo anotador. Un hito colectivo que no es solo obra de los números de su capitán, las estadísticas anotadoras de como no, el otro gran pilar del equipo, Leon Draisaitl, como de Ryan Nugent-Hopkins y Zach Hyman son soberbias, y para colmo solo contando con media temporada de Evander Kane, que tras sufrir un corte en su muñeca por el patín de un rival ha sido capaz de anotar 16 goles y 28 puntos en los 41 partidos que ha podido disputar este curso.

Leon Draisaitl (29) y Connor McDavid (97) | Foto: NHL.com

Otro cantar es el aspecto defensivo del equipo, la falta de profundidad en sus líneas, Darnell Nurse es el líder, pero no cuenta con compañeros que estén a su mismo nivel, y eso se refleja en las estadísticas defensivas del equipo.

La portería fue uno de los calvarios del recorrido en los playoff del año pasado. Mike Smith tuvo momentos de brillantez fruto de su calidad, pero esos momentos también se alternaban con demasiada frecuencia con partidos decepcionantes. Conscientes de ello, en la agencia libre llegó Jack Campbell tras finalizar contrato con Toronto llegó a Alberta para resolver el problema en la portería. Una campaña errática lo llevó al banquillo y al que iba a ser su suplente, Stuart Skinner, a la titularidad, con números no de súper estrella, pero si muy válidos para ser el defensor de la portería de los Oilers en este nuevo recorrido de los Edmonton Oilers en la lucha directa por el santo grial del hockey.

Los Angeles Kings: seguir creciendo, pero ganando

Puede que el año pasado, este mismo tercer puesto de la Pacific Division que se ha alcanzado en esta, ya fuera una recompensa en sí mismo y justificara la temporada de los californianos, pero en 2023 ya no es así. Junto a Vegas, Edmonton y Calgary, eran candidatos a uno de los tres lugares que daban acceso a los playoff, y a lo largo de la temporada se han movido por esos lugares de la clasificación, ganando su billete entre los 16 mejores con suficiencia. Cierto que las circunstancias les hacen bailar con la más fea, un rival que viene de una racha final de nueve victorias y uno de los equipos más en forma no solo de su división, si no de toda la NHL.

Eso no quiere decir que los Kings acudan a esta eliminatoria como un cordero al altar del sacrificio, ya en el duelo de la temporada pasada eran los menos favoritos y pusieron muchos corazones de sus rivales al borde del infarto.

El plan inicial de la temporada ha funcionado con elementos jóvenes como el sueco Adrian Kempe que ya son de lo mejor del equipo apoyados por veteranos como Kevin Fiala aunque su presencia en la apertura de la serie es aún duda o Viktor Arvidsson o veteranísimos como Drew Doughty o Anze Kopitar que siguen al pie del cañón. Hablando de lesiones, Gabriel Vilardi también es duda a día de hoy.

Adrian Kempe | Foto: NHL.com

Dónde el plan no ha salido tan a pedir de boca, ha sido en la portería, de tal modo que Jonathan Quick acabó haciendo las maletas hacia Las Vegas y Calvin Petersen mandado al filial. Precisamente del filial llegó Phoenix Copley y traspasado desde Columbus Joonas Korpisalo. Ambos se han alternado en la portería desde la llegada del finlandés, Copley ha sostenido la portería en momentos difíciles, Korpisalo tiene experiencia en playoff, cualquiera de los dos tiene opciones de ser titular en la serie, una decisión, que frente a la máquina de anotar que son los Oilers, no tomará su entrenador a la ligera.

Estadísticas en postemporada: PP% (efectividad power play), PK% (efectividad penalty killing), GF/P (goles a favor por partido), GC/P (goles en contra por partido), Ranking (posición en la liga en dicha estadística)

Precedentes

En temporada regular reparto igualitario de triunfos para ambas franquicias en los cuatro partidos disputados como rivales de división. Los dos primeros en noviembre y enero fueron para los Kingsley mientras que los dos últimos, disputados en los días finales de la temporada regular fueron para los Oilers que seguían en plena racha.

16/11/2022 Edmonton Oilers 1-3 Los Angeles Kings

9/01/2023 Los Angeles Kings 6-3 Edmonton Oilers

30/03/2023 Edmonton Oilers 2-0 Los Angeles Kings

4/04/2023 Los Angeles Kings 1-3 Edmonton Oilers

Será la novena ocasión en que se enfrentarán en postemporada con seis victorias en la serie para Edmonton y dos para Los Angeles en las precedentes siendo la más reciente la que disputaron la pasada temporada con victoria en siete partidos para los canadienses.

Calendario y horarios

Partido 1: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings (18 abril 04:00)

Partido 2: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings (20 abril 04:00)

Partido 3: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers (22 abril 04:00)

Partido 4: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers (24 abril 03:00)

*Partido 5: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings (25 abril, horario por determinar)

*Partido 6: Los Angeles Kings - Edmonton Oilers (29 abril, horario por determinar)

*Partido 7: Edmonton Oilers - Los Angeles Kings (1 mayo, horario por determinar)

*Si fuese necesario / Horario peninsular español (CET)