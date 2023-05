Carolina y Dallas ganan con suficiencia en casa de sus rivales

Desarrollo de partido muy similar en los partidos de la jornada del martes noche en los playoff de la NHL, con un comienzo más o menos igualado y con un segundo periodo en el que los visitantes rompieron el marcador y pusieron el partido lejos del alcance de sus rivales. Lo que sí son diferentes son las circunstancias en las que quedan las eliminatorias,Carolina está a un triunfo de ser finalista de conferencia mientras que Dallas y Seattle inician una mini eliminatoria de tres partidos para decidir quien accede al penúltimo desafío por la obtención de la Stanley Cup 2023.

Un segundo periodo espectacular, con cinco goles sin respuesta ponen a los Carolina Hurricanes a tiro de un solo triunfo de finiquitar la eliminatoria. No era ese obviamente el guión para este partido que tenían escrito los Devils, que querían aprovechar el empuje de la victoria anterior, y obviamente de su entregado público para poner la serie al par.

Jack Hughes puso el primer gol en el marcador con poco menos de dos minutos transcurridos y le sacaba rentabilidad a ese primer empuje de los Devils.

Pero los Hurricanes de esta noche estaban muy lejos de ser el equipo átono y sin capacidad de marcar que se mostró en el envite anterior igualando la presión y la velocidad que los locales le imprimieron al partido.

El partido transcurría en un ten con ten con alternativas de ambos buscando con mucha velocidad la portería contraria, pero ya en las postrimerías del primer periodo, los hombres de Rod Brind´Amour exhibieron una cualidad que los de Lindy Ruff no hallar más en el desarrollo del encuentro.

Martin Necas no solo desatascó el marcador para su equipo permitiéndoles llegar con empate a uno al final del primer periodo si no que en el segundo abrió el torrente de goles con el que los Canes sepultaron a los Devils en poco más de cinco minutos en el segundo periodo.

Partido decidido porque no solo Nueva Jersey no consiguió recortar distancias, si no que al final del tercio, Martinook ponía el 6-1 en el marcador convirtiendo los últimos veinte minutos en un mero trámite.

Ahora los Devils deberán buscar la manera de no ceder el disco de manera tan continuada a sus rivales y volver a encontrar la manera de burlar el forecheck de los Canes, que al calor de su hogar dejan escapar pocos partidos.

La eficiencia en el ataque en general y en el power play en particular, Jake Oettinger y un challenge de los Kraken que se resolvió en contra cavaron la tumba del equipo de la ciudad esmeralda en el cuarto partido de esta serie, segundo en Seattle. Tras la victoria de los texanos la eliminatoria sale empatada y con todo por decidir.

El primer periodo ya empezó a mostrar que las tornas habían cambiado respecto al encuentro anterior, esta vez era Dallas Stars el equipo que secaba las oportunidades de Seattle Kraken y los que tenían las oportunidades de manera continuada ante la portería de Grubauer. Pero no sería hasta la parte final del periodo en el que Jamie Benn, apenas traspasada la línea azul rival y aprovechando la superioridad numérica abría el marcador.

El segundo periodo siguió con el mismo tono de mayor presencia en el hielo rival de Dallas, y cayeron los goles de Thomas Hartley y el que terminaría de quebrar el partido de Max Domi.

Y es que tras el gol del hasta hace poco jugador de Chicago, Grubauer reclamó una interferencia que su entrenador trató de de reclamar con un challenge. El choque era obvio, pero el visionado de las repeticiones también mostró que fue fuera del santuario del portero que es la pintura azul, gol al marcador y en el subsiguiente power play que castigaba el desafío fallido otro más del capitán Pavelski que ponía un 0-4 que se antojaba inalcanzable.

Con el partido bajo control, Dallas nadó y guardó la ropa, ante Seattle que no tenía nada que perder e intentó buscar la remontada.

Pero aunque en el tercer periodo llegó a campear un 3-5 en el marcador, el partido estuvo siempre bajo control del equipo de Peter DeBoer que en el esfuerzo final de Seattle con seis patinadores y Martin Jones, que salió a la portería en el último periodo, volvió a marcar por mediación Max Domi en la portería vacía para cerrar el set visitante.