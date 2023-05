New Jersey Devils y Seattle Kraken imponen su ley en casa

Torrente de goles y de alegría para las aficiones locales en los partidos que se disputaron en Newark y Seattle. Tanto Devils como Kraken buscaban dar un empuje a sus posibilidades en la eliminatoria en su estreno en casa en la segunda ronda y a fe que lo consiguieron.

Victorias holgadas en ambos estadios en las que no dejaron que sus rivales olieran ni de cerca el triunfo en este tercer encuentro de la serie.

Festival de los Newark que esta vez fueron más precisos y no se dejaron avasallar por el choque y la presión de los Canes, que volvieron a tener uno de esos partidos fuera del PNC Arena que empiezan a ser marca de la casa y terminaron el mismo con una derrota en su casillero.

Y es que ambos equipos pusieron su hockey presionante y veloz sobre el hielo, pero eran solo los Devils los que ponían los goles, y eso hizo que ya en el primer periodo, la ventaja local fuese un cómodo 3-0.

Carolina salió del vestuario con la intención de recortar esa ventaja y meter presión a sus rivales, pero Nico Hischier ya en el primer minuto de juego, hizo gol de nuevo para intentar sofocar el intento de rebelión visitante, pero solo los goles de Aho, respondido por Severson y de Martinook en un penalty shot tras ser enganchado en un contraataque generado por un robo en inferioridad no servían para meterlos en el partido, la ventaja al final del segundo periodo, con el 5-2, seguían siendo tres goles que seguían pareciendo un abismo para los de Raleigh.

Pyotr Kochetkov salía por Andersen buscando un revulsivo, pero el portero ruso que ha dado un gran paso adelante esta temporada, no pudo frenar el ataque en racha de los Devils, y estos llegaron a ponerse 7-2. Trataron de asustar los sureños con dos goles casi consecutivos, pero no solo la brecha era ancha, el juego de los Devils era superior y pronto Ondrej Palat marcó el octavo para los locales recordçandoles que hoy era el día de ellos y que el partido subiría a su marcador.

Seattle ha dejado aparcado cualquier clase de miedo y sale a cada partido como si no hubiera mañana y saboreando la oportunidad que se le está planteando en estos playoff en los que debuta en 2023. Con una victoria en Dallas en su casillero, en su primer partido en casa en esta ronda salieron a tope a por el partido, aunque los texanos aguantaron el chaparrón en ese primer periodo que se cerró sin goles en el marcador.

Pero todo cambió en el inicio del segundo tiempo, el disco llegaba a Jordan Eberle tras impactar en el rostro de Miro Heiskanen que quedaba tendido en el hielo y conseguía batir a Oettinger. El defensa finlandés no volvería al hielo y Seattle a partir de ese momento pasaría por encima de la defensa de los Stars y de Jake Oettinger. Una hemorragia de goles que Peter DeBoer desde el banquillo fue incapaz de cortar, cuatro goles más de los Kraken al que solo pudo responder con uno Mason Marchment, el partido estaba ya decidido con todavía un periodo por jugar.

Y por si no quedaba claro, Seattle que empezaba el periodo en inferioridad, volvió a marcar por medio de Yanni Gourde que batía no ya a Jake Oettinger que vería ese periodo desde el banquillo si no a Scott Wedgewood que salió a cubrir la portería en el último tercio.

El partido se dejó ir y los goles finales de Hakanpaa y Schultz para Dallas y Seattle solo sirvieron para incrementar las estadísticas personales de los goleadores y asistentes.