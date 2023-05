Previa Dallas Stars - Seattle Kraken: realidad contra sueño

Ha sido uno de los bombazos de la primera ronda de los playoff, Seattle Kraken batía, y con justicia a los actuales campeones, Colorado Avalanche, en su propia casa en el decisivo séptimo partido de su eliminatoria, y eso los ha puesto en el camino de los Dallas Stars, que al final se impusieron con suficiencia a Minnesota Wild. Esto ha cambiado los términos de la eliminatoria para el equipo de Peter DeBoer que pasa a ser el mejor clasificado de los dos rivales, y por tanto la eliminatoria tendrá el pistoletazo de salida en el hielo del American Airlines Center de Dallas.

Así pues, el papel de favorito recae en la franquicia del estado de la estrella solitaria que se ha ido mostrando más y más sólida con el paso de los partidos y con un Jake Oettinger que ha destacado como uno de los mejores guardametas de esta primera ronda.

Y precisamente el nativo de Minnesota puede ser la clave y quebradero de cabeza para los de la ciudad esmeralda, ya que el equipo de Dave Hakstol no ha estado tan productivo en ataque esta postemporada como en la temporada regular y con Oettinger en frente esa tarea no va a volverse más fácil. Obviamente Seattle puede seguir ahogando el juego rival, pero finalmente el partido lo gana quien marca más goles.

Dallas Stars: objetivo, la final de conferencia

No es atrevido adjudicar el papel de favorito en esta eliminatoria a los Dallas Stars, han jugado de manera consistente durante la temporada regular y en la primera ronda, han hecho gala de todo lo que se les presumía como virtud antes de eliminar a Minnesota, como son la seguridad en la portería de Oettinger, la eficiencia en defensa liderada por Miro Heiskanen y la contundencia en ataque con Roope Hintz más que brillante, pero respaldado por los Robertson, Seguin o Benn.

Jake Oettinger | Foto: NHL.com

Tras perder el primer partido en casa, los texanos han demostrado carácter y saber jugar bajo la presión que supone la postemporada para acabar poniendo la eliminatoria de su parte, por lo que tanto en lo físico, y esperando el rumbo que toma la salud de Joe Pavelski, como en lo mental, están más que preparados para enfrentar a Seattle Kraken.

Seattle Kraken: el límite es ninguno

En su segundo año como franquicia de la NHL debutan en playoff y encima de una manera espectacular, dejando en el camino a los vigentes campeones. Solo con esto, la temporada está ya más que justificada para el equipo de Dave Hakstol, y aunque el rival que les ha estado esperando en segunda ronda, no es menos temible que el recién abatido, intentarán seguir con el mismo empuje para darles el mismo destino que a los primeros que han enfrentado.

Jared McCann no ha participado en los tres partidos finales de la serie tras recibir el golpe de Cale Makar que le valió un partido de suspensión al defensa de Colorado y una ausencia prolongada del hielo al delantero. No se sabe si se podrá contar todavía con él para esta segunda ronda, obviamente Seattle no suelta prenda al respecto.

La franquicia es novata, pero Yanni Gourde es un veterano de los playoff ! Foto: NHL.com

Seattle ha sabido bregar con la ausencia de su punta de lanza en ataque para liquidar su eliminatoria anterior con un pequeño aporte en goles de hasta 14 jugadores de la plantilla, pero queda por ver si la capacidad de anotación que les resta, será suficiente para batir a Oettinger, que sin duda alguna, está un punto de calidad por encima del portero de Colorado, Georgiev, y porqué no decirlo, del mismo Philipp Grubauer.

Esta vez no enfrentan un rival con bajas importantes si no un equipo en plenitud y ascendente, si la pizarra de Hakstol consigue atrancar el juego rival y encuentran la manera de poner a Oettinger en dificultades, tendrán su oportunidad.

PP% (efectividad power play), PK% (efectividad penalty killing), GF/P (goles a favor por partido), GC/P (goles en contra por partido), Ranking (posición en la liga en dicha estadística)

Precedentes

Como manda el calendario entre equipos de igual conferencia pero diferente división, en tres ocasiones se han enfrentado ambos equipos en la temporada regular, además de una manera continua y cercana al inicio de los playoff en el mes de marzo. Victoria visitante en los tres enfrentamientos con dos de ellos solucionados con prórroga. La única victoria clara cayó del lado de Dallas pero con el aliento de los Kraken durante dos tercios del mismo en su cogote. Se prometen partidos emocionantes.

Cada ronda que avance Seattle esta postemporada será un enfrentamiento novedoso, y una vez más el enfrentamiento con los Stars será el primero de la historia entre ambas franquicias.

11/03/23 Seattle Kraken 3-4(OT) Dallas Stars

13/03/23 Seattle Kraken 2-5 Dallas Stars

21/03/23 Dallas Stars 4-5(OT) Seattle Kraken

Calendario y horarios

Partido 1: Dallas Stars – Seattle Kraken (3 de mayo a las 03:30h)

Partido 2: Dallas Stars – Seattle Kraken (4 de mayo)

Partido 3: Seattle Kraken – Dallas Stars

Partido 4: Seattle Kraken – Dallas Stars

*Partido 5: Dallas Stars – Seattle Kraken

*Partido 6: Seattle Kraken – Dallas Stars

*Partido 7: Dallas Stars – Seattle Kraken

* Si fuese necesario / Horario peninsular español (CET)