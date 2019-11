Previa Red Bull GP de Abu Dabi 2017: el útlimo asalto

Los pilotos de Red Bull ya están preparados para disputar la última carrera de la temporada 2017, donde ambos pilotos disfrutan mucho del trazado de Yas Marina. Se llega al circuito de Abu Dabi sin la emoción de saber quién va a ganar el campeonato, ya que este está más que resuelto, pero el espectáculo nocturno bajo la luz artificial está más que asegurado, y vuelve a prometer grandes emociones para este final de temporada 2017. Aunque no ha sido el año que esperaban los de Red Bull, están más que preparados para terminar la temporada por todo lo alto.

Max Verstappen tiene muy buenos recuerdos de la carrera del año pasado, y asegura que disfruta mucho en este circuito aunque hay cosas que son difícil de gestionar como por ejemplo los neumáticos. Aun así, Max espera poder terminar muy bien esta carrera y sobre todo disfrutar del parón de invierno antes de que llegue enero y la temporada 2018 dé comienzo: "Vamos, por supuesto, a intentar terminar la temporada con un resultado sólido en Abu Dabi. El año pasado tuvimos en realidad una carrera bastante buena, tras un trompo en la curva 1, era duro gestionar los neumáticos hasta el final de la carrera, pero lo hicimos y terminamos cuartos. Diría que mi parte favorita de la pista es en las curvas 2 y 3. Es muy guay pilotar bajo el hotel y competir en la oscuridad con todas las luces. El sector final en Yas Marina es en realidad bastante técnico, así que tienes que ser realmente preciso ahí, pero debería ser nuestra parte más sólida de la pista. Hay bastantes oportunidades de adelantar, que harán la carrera interesante, antes de la recta larga en la horquilla y luego, al final de la recta, al frenar para la próxima chicane. Abu Dabi es la última carrera del calendario, pero en realidad no quiero que termine la temporada. Estoy realmente animado y quiero seguir. Lo bueno es que podré pasar algo de tiempo con amigos y familia en el parón de invierno y luego me centraré en enero y volveré a entrenar antes del comienzo de todo otra vez", ha explicado Verstappen.

Fotografía: Mark Thompson/Getty Images South America

Algo parecido sucede con Daniel Ricciardo, que ha destacado que este es un circuito donde siempre ha disfrutado mucho corriendo, y espera también poder acabar la temporada por todo lo alto. Daniel también ha querido destacar que este circuito es un gran desafío ya que entrenan por el día todas las sesiones, pero la carrera se disputa por la noche: "Yas Marina actualmente ha sido una de mis pistas favoritas a lo largo de los años. Ha sido un poco como Suzuka para mí, un circuito que siempre he disfrutado y en el que me ha ido bien, pero no me he subido al podio aún. Rompí esa racha en Suzuka este año, así que ojalá que pueda hacer lo mismo en Abu Dabi. Es un trazado divertido de pilotar, me gusta el crepúsculo y supongo que dado que es el final de la temporada, lo disfruto incluso más. Practicamos por el día, pero competimos de noche, lo que hace que las cosas sean incluso un reto mayor. Normalmente las sesiones que se disputan a la luz del día no importan mucho, son las tardes las que cuentan, cuando la pista se enfría y el coche cambia tanto. No diría que son sesiones tiradas a la basura, pero de lo que pase, tienes que creerte la mitad. Cuando estás tanto tiempo sin estar en el coche fuera de temporada ayuda conseguir un resultado sólido que te haga sentir como que te mereces un parón. Pienso que deberíamos tener un coche sólido en Abu Dabi. Dije que quería otra victoria antes de que se acabe la temporada y creo que tenemos una oportunidad decente de lograr esto", comentaba Ricciardo.