Dani Pedrosa: "Miller le ha echado… le ha echado un par"

Las condiciones mixtas que se dieron ayer durante la Q2 de MotoGP del Gran Premio de Argentina hizo de la pelea por la pole una auténtica lotería. El hecho de que algunas zonas del circuito estuviesen secas y otras muy mojadas complicó la tarea a los pilotos a la hora de elegir con qué neumáticos saldrían a pista. Dani Pedrosa optó por salir con neumáticos de lluvia, y durante unos minutos, fue el poleman en Argentina, antes de que Jack Miller, con neumáticos de seco, le arrebatara la primera posición tras un último giro al límite.

El piloto de Castellar del Vallés saldrá desde la segunda posición de la parrilla de salida y está contento con este resultado. Tras la Q2 reconoció que Miller había sido muy valiente con su estrategia. “Nosotros teníamos una moto preparada para seco, con el primer neumático no he estado muy fino y teníamos el dilema de si salir con la segunda moto de seco o seguir con la de mojado. Al final he decidido salir con la de mojado y Miller le ha echado… le ha echado un par, pero estoy contento con la primera fila, he hecho una buena vuelta y voy a concentrarme para la carrera de mañana”, declaró Pedrosa a los medios tras la sesión. “Salir delante siempre es bueno, a veces en condiciones mixtas es bueno ir detrás para ver cómo son las cosas, pero hay que pensar en prepararnos al máximo para cualquier posibilidad ahora mismo pensando en la carrera”.

Dani Pedrosa reconoció que la jornada del sábado ha sido muy difícil, debido a las condiciones de la pista. Sin embargo, encontrarse con estas condiciones mixtas les ha ayudado de cara a conocer cómo funcionan los neumáticos en cada escenario, con lo que la elección de las gomas de cara a la carrera será más fácil. “Han sido unas sensaciones un poco mixtas durante todo el día, el asfalto completamente mojado sólo lo hemos tenido en el FP4, luego en el Q2 estaba casi seco, el agarre no era bueno y patinaba mucho el neumático, lo notábamos muchos. Ha sido difícil, pero hemos visto un poco qué neumáticos vamos a llevar si la carrera es en seco o mojado”, ha afirmado. “Hay que esperar a ver las condiciones a la hora de la carrera. Si llueve tendremos que salir con el neumático duro porque son muchas vueltas, pero si es en seco es difícil de saber, habrá que ver la temperatura de la pista”, ha concluido el piloto.

FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Lo cierto es que Dani Pedrosa ha estado fuerte durante todo el fin de semana. El viernes dominó los primeros entrenamientos libres en seco, y durante los de la tarde se clasificó quinto. Aun así, el piloto de Honda se marchó como el tercer piloto más rápido del día en la combinada de tiempos. El sábado, con condiciones mixtas, rozó su pole 50 con los dedos. De hecho, fue el piloto más rápido del grupo que optó por salir con neumáticos de lluvia.

El Circuito de Termas de Río Hondo siempre se le ha dado bien a Pedrosa. En las tres ocasiones en las que ha visitado el trazado argentino (en 2015 no participó en esta cita debido a sus problemas de síndrome compartimental que lo mantuvieron alejado de los circuitos hasta el Gran Premio de Francia), en dos ha subido al podio, y la temporada pasada luchaba por hacerlo cuando se fue al suelo.

El resultado de la carrera de hoy dependerá en gran medida de las condiciones en las que se encuentre la pista, que ha sido reasfaltada recientemente. Si la pista está húmeda, quizás sea más complicado para él conseguir la temperatura óptima para que los neumáticos funcionen correctamente.

No hay duda de que Dani Pedrosa está siendo capaz de rodar muy rápido este fin de semana y está satisfecho con el trabajo que está realizando. Teniendo en cuenta su evolución durante todo el fin de semana, seguro que el 26 luchará por las posiciones de podio, incluso por la victoria, y los aficionados podrán disfrutar de una batalla tan intensa como la que ya vivieron en la cita inaugural en Catar.