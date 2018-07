Álex Rins: "Hay que pelear para ir hacia delante"

Álex Rins ha dado un gran paso adelante durante la carrera del TT Assen. El piloto residente en Andorra está llevando una temporada irregular, contando con cuatro caídas en carreras y el podio de Argentina. Es decir, si no termina en el suelo, hace buenas actuaciones y acaba en los cajones de honor. Sumándole los resultados del piloto, la fábrica japonesa también ha hecho avances visibles en su compañero Iannone, que también lo ha estado haciendo bien en algunas carreras de esta temporada.

Este fin de semana el piloto de Suzuki estaba teniendo un ritmo de cabeza, tal y como ha sido en la carrera. Partía en el quinto puesto de la parrilla de salida después de quedarse sin pase directo a la Q2, pero consiguiendo el segundo mejor tiempo de la Q1 que le permitía unirse a la lucha por la pole position, de la cual estuvo a tan sólo 0.1 segundos de distancia a pesar de estar atravesando por un virus gastrointestinal a lo largo del fin de semana.

La carrera ha sido en grupo totalmente, y Rins ha estado delante con todas las estrellas de la categoría. “Este es un podio especial, con todos los pilotos fuertes en el grupo de delante. Hubo unos hachazos increíbles entre todos. Hoy fue todo el mundo con el cuchillo entre los dientes. Esta mañana no me encontraba nada bien del estómago, además el desayuno me ha sentado mal, suerte que los médicos me han podido tratar bien, pero estaba un poco débil”, afirmó el español.

Álex Rins partía quinto en parrilla en Assen | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Además, añade que estuvo corriendo “con el motor nuevo y el chasis de carbono”, una de las innovaciones que Suzuki les ha traído a él y a Andrea Iannone para probar en el gran premio. “Me siento muy cómodo con esas piezas, así que hay que pelear para ir hacia delante”, comentaba Álex.

Después de dos podios en su segundo año en la categoría reina, ya empieza a pensar en si la victoria tardará o no en llegar: “Es verdad que me cuesta un poquito adaptarme a los circuitos, pero si no haces una buena cronometrada se hace muy difícil. Poco a poco vamos cogiendo experiencia, pero la moto funciona muy bien y creo que la victoria llegará pronto”, finalizó el piloto del Suzuki Ecstar.