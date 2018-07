Desde que se apagasen los semáforos bajo la noche del desierto de Qatar se han disputado nueve carreras, poco menos de los Grandes Premios que componen un mundial en el que ha habido todo tipo de momentos. Sin embargo, si hay que destacar al protagonista de esta primera mitad de campeonato sin duda es Marc Márquez.

El piloto de Cervera ha demostrado en estas ocho carreras ser el rival a batir, imparable en circuitos favorables para Honda pero también en aquellos en los que la dinámica era un lastre para la escudería nipona. Aún así, las caídas siguen siendo el punto a resolver para el de Honda y es que en su afán por encontrar el límite se ha ido al suelo en varias ocasiones.

Otra de las grandes sorpresas en este inicio de campeonato han sido los pilotos del Movistar Yamaha que, pese a acumular una serie de problemas que, hasta ahora les ha impedido conseguir la victoria, su regularidad les permite estar situados en segunda y tercera plaza de la general.

Carrera del GP de Sachsenring. Foto: Movistar Yamaha

Assen, emoción a flor de piel

El Gran Premio de Holanda fue testigo de una de las mejores carreras de la historia del motociclismo. Ocho pilotos en la lucha por la victoria que finalmente consiguió Marc Márquez. Una sucesión de adelantamientos propia de una carrera de Moto3 donde nada estaba decidido hasta la última curva.

Una carrera que quedara siempre en el recuerdo de Alex Rins, uno de los protagonistas del fin de semana. Una mentalidad luchadora que le hizo calcular, pensar y soñar con su primer podio mundialista. Y llegó, en una de las carreras más emocionantes de la historia el '42' vivió su propia alegría personal, la de conseguir su primer podio de la categoría reina.

El último cajón del podio fue para Maverick Viñales, el rey de la remontada y es que tras una mala salida desde la décima posición el de Rosas fue capaz de remontar para conseguir la medalla de bronce del Gran Premio de Holanda, una carrera que sin duda quedará en el recuerdo de todos los amantes de la gasolina.

Carrera del GP de Assen. Foto: Movistar Yamaha

Argentina, el día que perdió el motociclismo

En esta primera mitad de temporada, el mundial ha vivido momentos tan desafortunados como el Gran Premio de Argentina, una carrera para olvidar en la cual perdió el motociclismo. Un vaivén de sentimientos que culminó con el peor de todos, la decepción de todos aquellos que cada domingo sienten la emoción de las dos ruedas en las venas.

La ambición de un piloto que se vio lastrado por un error simple, de novato, pero que en algunas ocasiones con la adrenalina al 100% pasa y en Argentina ocurrió. Un salto en la salida obligó al líder del campeonato a tener que pasar por boxes obligándole así a darlo todo en las vueltas que quedaban. Un sinfín de adelantamientos que acabaron con los nervios del piloto de Cervera y varios incidentes propios de un piloto con un único fin, la victoria.

Sin embargo, uno de esos incidentes se produjo con Valentino Rossi, el italiano acabó por los suelos desatándose así una polémica que propició la decepción de aquellos que admiran a los de los mejores pilotos de la historia, las peleas limpias entre pilotos y la dulzura del rugir de las motos.

Maverick Viñales y Valentino Rossi en Argentina. Foto: Movistar Yamaha

El fichaje de Jorge Lorenzo por Honda

Hace varias carreras se confirmaba el fichaje de Jorge Lorenzo por Honda, tras hacerse oficial la salida de Dani Pedrosa de la escudería nipona. Uno de los anuncios más sorprendentes de este mercado de fichajes en el que se especuló sobre todo tipo de situaciones acerca del futuro del mallorquín.

Desde que el propio Lorenzo anunciaba en Mugello que su etapa con Ducati había llegado a su fin, el 'juego de sillas', como se ha denominado al mercado de fichajes esta temporada, volvía a cobrar protagonismo. En un primer momento, se afirmó que el mallorquín ya tenía un contrato prácticamente cerrado con el equipo satélite de Yamaha.

Sin embargo, el miércoles posterior al GP de Italia se confirmaba la noticia que sin duda ha pillado por sorpresa a los amantes de las dos ruedas. Honda sería el destino de Jorge Lorenzo para las dos próximas temporadas, un fichaje que sin duda dará mucho de que hablar.

Foto: Zimbio

El 'adiós' de Dani Pedrosa

El Gran Premio de Alemania comenzaba con una rueda de prensa en la que todo el mundo esperaba con impaciencia saber el futuro del veterano de Honda. Una multitudinaria sala de prensa que era testigo del 'adiós' de Dani Pedrosa de MotoGP a final de temporada. Un punto y final a la competición tras 18 años de logros y alegrías que durante todo el fin de semana han querido recordar sus rivales en pista, amigos y gente cercana que han compartido con el '26' innumerables momentos.

"El año que viene no estaré en el campeonato. No estaré en MotoGP. Es una decisión muy dura de tomar porque este es el deporte que amo, pero a pesar de las oportunidades que he tenido para seguir siento que no vivo la competición como antes y ahora mismo tengo otras prioridades. He podido completar mi sueño de ser piloto", declaraba un Dani Pedrosa entre lágrimas acerca de su retirada.