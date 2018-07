Ecuador Mundial Moto3: lucha de titanes

Moto3 siempre ha sido una categoría de locura, de juventud y de ambición. Es la de menor cilindrada del mundial y donde los pilotos más jóvenes comienzan su sueño, el camino hacia MotoGP, la liga de campeones del motociclismo. Cada año es una historia diferente, pero no hay lugar a dudas de que la emoción nunca va a faltar en todas las carreras, ya que todos tienen un único objetivo: ganar.

La tercera guerra mundial: Martín vs Bezzecchi

Hasta la cita de Assen ha liderado el mundial el italiano Marco Bezzecchi, la brutal revelación de esta temporada. Desde Jerez hasta Assen, ya que cometió un error, pero nadie sabe si aún podría estar encabezando Moto3, aunque hay alguien que siempre va a intentar impedirlo, un tal Jorge Martín que lo quiere dar todo antes de subir a Moto2 el año que viene, y hasta ahora ha podido vencer.

El madrileño cuenta ya con cinco victorias esta temporada y 6 en total en Moto3, pero hay algo que le hace destacar también, y es que Jorge es el piloto con más poles de la categoría pequeña con nada más y nada menos que catorce. En los Países Bajos ganó una carrera de infarto con un grupo de cabeza de 5 pilotos, y además de eso se hizo con el liderato por la caída de Marco. A partir de ahí ha conseguido ganar también en Alemania y está 7 puntos por delante de el piloto del Pruestel GP.

Jorge Martín, líder del mundial | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

No obstante el gran nivel de ambos pilotos, siempre hay más gente que quiere unirse a la fiesta aunque sea un poco más lejos. Es el caso de Aron Canet, tercero en la tabla con 92 puntos pero con muchísima hambre de victoria, pero esta temporada no está teniendo mucha suerte. Le sigue Fabio Di Giannantonio a tan sólo un punto por debajo y, aunque casi siempre esté delante, al compañero del líder le hace falta algo más para ganar. Otro que debería de estar más arriba pero no lo está es Enea Bastianini, que empezaba el año con aires de dar guerra a Martín, sin embargo no lo ha conseguido, aunque cuenta con una victoria este año.

La locura de los jóvenes

En la cita inaugural del mundial 2018 se alzó victorioso Martín por tan sólo 23 milésimas por delante de Aron Canet, que comenzaba el año motivado. Completó el podio a casi 7 segundos un sorprendente Lorenzo Dalla Porta que cosechaba su primer podio en Moto3. Durante la segunda cita el único que se mantuvo en los cajones de honor fue Canet repitiendo su segundo puesto, pero por otra parte ganó Bezzecchi y Di Giannantonio subía como tercer clasificado. A Martín le costó estar delante por las condiciones de lluvia y fue octavo.

El cielo se volvió a abrir para el piloto del equipo de Fausto Gresini logrando una nueva victoria en la tercera parada de la temporada: Austin. Seguía teniendo el liderato del campeonato, pero tendría que tener un ojo en Marco Bezzecchi que de nuevo subía al podio, aunque esta vez tercero, superado por Enea Bastianini.

Marco Bezzecchi, segundo en el mundial | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

En el GP de España todo dio un giro importante. El líder Martín se fue al suelo y Bezzecchi salió encabezando la menor categoría además de subir al podio, pero algo sorprendente también fue la victoria de Philipp Oettl, así como la alegría para Marcos Ramírez que quedaba tercero en su carrera de casa. Algo inusual también ocurrió en Francia, donde Jorge volvió a caer pero también Bezzecchi, mientras que el podio lo compusieron Albert Arenas, Andrea Migno y de nuevo Marcos Ramírez respectivamente.

Todo volvió a la normalidad de Moto3 en Mugello. Jorge Martín ganaba aunque casi le costó la victoria el cruzarse con una liebre en la pista, ya que la pista está entre montaña y campo. Marco fue segundo y Fabio Di Giannantonio iniciaba su retorno al podio después de hacerlo en Argentina. No obstante, aparecían los demonios para Jorge en Catalunya, gran premio donde se fue al suelo en varias ocasiones a lo largo del fin de semana, lo que le hizo perder confianza y cayó en carrera también. Ganó Enea por primera vez en 2018, seguido de el del Pruestel GP y Gabri Rodrigo saboreando su primer podio en Moto3.

Assen cambiaría la historia radicalmente. El madrileño conseguía su cuarta victoria del año seguido de Canet y Bastianini, antiguos compañeros de equipo, pero algo impactante fue la caída de Bezzecchi a escasos metros de acabar la carrera, todo un golpe de efecto para el campeonato que después de volver a ganar en Alemania está inclinado hacia el lado de Jorge Martín. Hacia el verano recuperaban sus actuaciones de Assen Marco y John McPhee, ya que ambos cayeron en el último giro del GP de los Países Bajos.

Aron Canet, tercero en el mundial | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Final, ¿decidido o de infarto?

De cara a la segunda mitad de la temporada todo puede pasar vistos los resultados hasta ahora. Lo que sí está claro es que si Martín sigue con su psicología y nivel ante todos los demás fácilmente se meterá el título en el bolsillo antes de que la campaña acabe en Valencia. Por lo contrario, si Marco también continua en su línea esto puede demorarse incluso hasta la última curva del Circuito Ricardo Tormo tal y como terminó el campeonato de la categoría reina en 2017. Para el subcampeonato o cerrar los tres primeros del mundial podría haber una bonita batalla entre Aron Canet (3º) y Fabio Di Giannantonio (4º) ya que están a tan sólo un punto de distancia y hambre de conseguir buenas hazañas.