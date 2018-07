Honda probará las evoluciones de Rossi Racing a finales de agosto

En las pruebas programadas para finales del mes que está a punto de llegar en el circuito de Portimao, situado en Portugal, el equipo Honda World Superbike probará un motor de evolución creado por la ingeniería italiana Rossi Racing, que durante algunos meses ha estado a cargo del desarrollo de la CBR-RR Fireblade, moto con la que compiten esta temporada Leon Camier y Jake Gagne en el mundial de Superbikes.

Durante años, el Red Bull Honda World Superbike Team contó con la colaboración de Ten Kate, maquinista holandesa que gestiona la logística del equipo, y contó también con el británico Cosworth, que hasta el pasado mes de abril también suministró productos electrónicos. El cambio a Magneti Marelli, posibilitado por una anulación reglamentaria otorgada por Dorna, allanó el camino para probar las novedades, de ahí viene la relación con Rossi Racing, que ha estado en las últimas etapas trabajando en varios aspectos: potencia máxima, suministro y refinamiento de la electrónica.

En Portimao, los días 23 y 24 de agosto, Leon Camier que ya está confirmado en el equipo para la temporada que viene, y por lo contrario Jake Gagne que no continuará en Honda en 2019, harán comparaciones entre las diversas posibilidades de motores disponibles. No es evidente, pero no debe descartase, que los motores Rossi tuning no se pueden usar en la fase final de esta temporada, que dará comienzo los días 15 y 16 de septiembre en la misma pista portuguesa.

Leon Camier, piloto del Red Bull Honda | Foto: WorldSBK.com

El mercado de fichajes no está cerrado, y como se ha mencionado anteriormente, Jake Gagne deja Honda. Y aunque no se sabe nada, nombres como el de Chaz Davies suenan para sustituir al piloto estadounidense.

En las ocho horas de Suzuka celebradas del 27 al 29 de julio, Honda posicionó segundo con su piloto privado PJ Jacobsen, que tuvo que sustitutir a un Camier lesionado en las prácticas de la misma cita del mundial de resistencia.