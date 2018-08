Un año sin ti, Ángel

Hace justo un año, el paddock de MotoGP lloró la dolorosa muerte de Ángel Nieto. La noticia recorrió medios de comunicación, boxes, pasillos y entresijos del circuito de Brno, llenando de consternación un Gran Premio de la República Checa teñido desde entonces de luto.

Con 12+1 títulos, 90 victorias y 139 pódiums, Nieto es toda una leyenda del motociclismo, siendo el mejor piloto español de la historia. Sus números están ahí. Deportivamente, quizá se superen sus registros de victorias y títulos mundiales, pero nunca se podrá igualar la huella y el legado que dejó en este mundo terrestre que, de vez en cuando, pisan extraterrestres como él.

No cualquier ángel se fue al cielo aquel 3 de agosto. La relación de su familia se distanció, por la herencia y la manera de repartirla. Y pasarán los años. Sin embargo, nadie conseguirá lo que hizo por el motociclismo español. Lo sacrificó todo para fundar, además de la que ya tenía, una nueva familia, formada por cientos de miles de personas, bajo una misma pasión, las dos ruedas.

Foto: Vanity Fair

"A Nieto se le ha echado de menos cuando el Mundial pedía a gritos un poco de coherencia" (Fanny Villaécija - @FannyUveGe)

“Pocos, por no decir nadie, desconocen el nombre de Ángel Nieto. Como tampoco es fácil encontrar a alguien que no conozca todo lo que el Maestro le dio al motociclismo español. Fue un pionero, en todos los sentidos. Él consiguió los primeros títulos y las primeras victorias cuando era piloto, y fue el guía, la inspiración para todos los que llegaron tras él, una generación tras otra. Ángel Nieto era, y sigue siendo, una de las figuras más respetadas y queridas del paddock. En el último año, estos últimos doce meses en los que el 12+1 ha faltado, cuánto se le ha echado de menos. Pero no solo en los buenos momentos. No, a Nieto se le ha echado de menos cuando el Mundial pedía a gritos un poco de coherencia, de sentido común, de respeto. Porque todo eso, y más, era lo que el Maestro aportaba. El amor por las dos ruedas, por las motos, por encima de todo: de pilotos, de marcas, de cualquier cosa. Ese es el legado más importante de Ángel Nieto.”

"Desde que no estás, el motociclismo no es lo mismo" (María Viñas - @mariaviilo)

“Un año. 365 días desde que no estás, desde que los motores no rugen con la misma intensidad que antes. Se nota tu ausencia. Todos lo notamos. Y es que desde que no estás, el motociclismo no es lo mismo. Tú fuiste quien nos llevó tan lejos, quien dejó este país en tan alto lugar, y ya no estás. Ha sido un año en el que te hemos pensado mucho, en el que te hemos homenajeado como te mereces. Aunque, en verdad, poco es para agradecerte lo que has hecho por todos los que amamos este deporte. Sí, es que tú nos has enseñado a amarlo. Y es por eso que eres y serás siempre el Maestro.

Foto: Vanity Fair

Sigue dando gas allá donde estés, nosotros seguiremos aquí, recordándote con esa sonrisa tan particular. Gracias por todo y, sobre todo, por haber sido tan humilde. Con ello te ganaste el cariño de todos. Por eso serás eterno.”

"La pérdida de Ángel supuso la pérdida de una persona que transmitía luz, paz y optimismo" (Raquel Jiménez - @Rachelina20)

“Hace un año el mundo de las dos ruedas lloraba la pérdida del más grande, el maestro, el 12+1. Doce meses echando de menos la sabiduría con la que retransmitía cada paso por curva, su optimismo y apoyo hacia aquellos que lo necesitaban.

Un periodo que ha dejado un claro legado: el motociclismo. Las luchas cuerpo a cuerpos que hacen saltar a todos los aficionados, los pasos por curva, la lindeza de un estilo de pilotaje. Todo ello es obra y arte de Ángel Nieto.

Foto: Vanity Fair

Sin embargo, este año no ha sido en balde, numerosos homenajes en su nombre han hecho que el 12+1 siga presente, el nombramiento del circuito de Jerez con su nombre, lo mismo con el equipo de Aspar, su amigo que a día de hoy sigue llorando su pérdida o todas y cada una de las victorias.

Y es que, la pérdida de Ángel no solo supuso la pérdida de un hito del motociclismo, sino la de una persona que transmitía luz, paz y optimismo, que vibraba por cada logro español y que admiraba a cada piloto que pasaba por meta. El legado de Ángel Nieto siempre quedará en el corazón de los moteros que, un día, lloraron la pérdida del más grande.”

"España no sólo perdió al pionero del motociclismo, sino a una gran persona" (Ana Puerto - @AnaPuertoGP)

“Se nos fue la auténtica leyenda de este bello deporte en España. Sin lugar a dudas, Ángel Nieto era, es y será la persona más importante tanto a nivel nacional como internacional. Tanto, que los aficionados al motociclismo siempre recordaremos con cariño las palabras de nuestros familiares -también unidos al mundo de las motos- contando las grandes hazañas del 12+1 veces campeón mundial, todo un pionero al traer este deporte hasta España, permitiendo así a sus sucesores labrar su futuro. Tanto éxito tuvo que gracias a él podemos decir que el motociclismo español tiene 48 títulos mundiales, así como 531 victorias en grandes premios y 403 poles, siendo el segundo país con más logros en todo el mundo.

Aun así, España no sólo perdió al pionero del motociclismo, sino a una gran persona, siempre dispuesto a ayudar a los jóvenes talentos del país para salir adelante, siempre mirando el lado positivo de las cosas y paseando su sonrisa por el paddock, especialmente por su amado Circuito de Jerez, que ahora ha adoptado su nombre junto con un busto en su memoria a las puertas del mismo trazado.”

"Ángel Nieto ha creado una afición que no entiende de edades" (Paula Bernabéu - @bernabeupaula21)

“Para muchos hace un año se fue una leyenda, el padre del motociclismo, el maestro de nuestro deporte. Y sí, lo era, pero, para muchos, era también un referente. Muchos, desde que eran pequeños, han podido disfrutar de él desde su época como piloto. Otros llegaron más tarde y le conocieron ya como la leyenda de los 12+1 títulos mundiales, pero no importa la diferencia de edad. Ángel Nieto ha creado una afición que no entiende de edades.

Foto: Diario de Ibiza

Ángel Nieto ha sabido cómo hacer que la gente sintiera este deporte, que todo lo que el motociclismo le hacía sentir lo sintiera la afición también, contagiando a la gente la emoción de cada carrera y lo maravilloso que era para él este mundo, que ahora lo es también para los seguidores. En el paddock era amigo de todos, y todos amigos suyos. Nunca pasaba desapercibido, ni en la historia de este deporte, ni para los aficionados, y es que cuando alguien como Ángel se va, se nota. Infinitas gracias, maestro, por todo lo conseguido en y con el motociclismo, nunca se te olvidará.”

"Fue el pionero de esta nueva generación de pilotos que intentan igualarle" (Erika Jiménez - @Akiire92)

“Hace un año que el mundo del motor, y más particularmente el de las dos ruedas, lloraba la pérdida del más grande, el 12+1 veces campeón del mundo Ángel Nieto. En cierto modo, todos los amantes del motociclismo se quedaban huérfanos.

Foto: Vanity Fair

El paddock se quedó mudo, pero ese silencio se rompió con el rugido de miles y miles de motos que al unísono lloraron tu partida. Qué grandes fueron todos aquellos homenajes, Ángel. Y es que él se merece eso y mucho más, porque aquí abajo seguirá siendo siempre el más grande. Fue el pionero de esta nueva generación de pilotos españoles que intentan igualarle y que, carrera tras carrera, demuestran que tuvieron el mejor guía.

Gracias por todo lo que has aportado al mundo de las motos, por cada lección que has dado, por cada carrera que has regalado. Simplemente, gracias por ser el más grande, Maestro.”