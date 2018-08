Márquez: "Estamos on the way"

Google Plus

El gran premio número 100 de Marc Márquez ha estado marcado por el calor y una gran lucha por las primeras posiciones entre Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y el piloto catalán. Al final el de Cervera ha conseguido una tercera posición, su “peor resultado de la temporada” tal y como él ha definido.

En un principio Marc Márquez decía que se conformaba con el podio como resultado para su carrera 100, pero a la hora de verdad Márquez reconoce que le ha sabido a poco el tercer puesto, pero que los 16 puntos conseguidos son muy importantes. “El resultado es bueno, pero tenía algo más, la velocidad estaba y me ha faltado algo, pero luchar contra las dos Ducati era algo muy difícil, tenían más velocidad y más frenada lo que hacía que fuera imposible adelantarlos”.

Las altas temperaturas dificultaban la durabilidad de los neumáticos, el actual campeón del mundo ha confesado que en las curvas de derechas no podía defenderse debido al desgaste del neumático. “ En las curvas de derecha no me podía defender, el neumático lo tenía bastante destrozado, normalmente llevo una goma más dura que las Ducati pero esta vez llevábamos todos el mismo”.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

El hecho de haberse conformado también ha llegado debido a un susto. “En la curva 10 he intentado frenar igual que Lorenzo para estar lo más cerca posible y se me ha cerrado de delante y he pensado, 16 puntos y ya veremos qué pasa en la siguiente”.

Brno no era un circuito favorable para Honda a nivel de moto y aun así han sabido sacarle provecho suficiente antes . Según Márquez tanto él como el equipo están “ on the way”, ya que con estos 16 puntos abre un poco más de distancia, estando ahora a 49 puntos del segundo clasificado de la general, Valentino Rossi. El próximo fin de semana Márquez tiene otra oportunidad de seguir aumentando ventaja en el Red Bull Ring de Austria.