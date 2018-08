Entrevista a Nick Kalinin: "Me siento preparado para subir de categoría"

Google Plus

Nick Kalinin es un joven piloto ucraniano de 19 años que actualmente disputa el Campeonato Mundial de Supersport300 y el Campeonato Ucraniano de Supersport600. Comenzó con la modalidad de motocross, lo que le ha llevado a ser campeón de varios campeonatos y llegar a correr en el mundial de WorldSBK en la categoría pequeña.

El primer logro en su palmarés fue en 2011 cuando ganó el Ucraniano de Supermoto en la categoría junior de 65cc y el MoTo Tarakan Trophy de la misma cilindrada. Al año siguiente también pudo coronarse en el Campeonato Ucraniano de Aquabike, a su vez categoría junior, aunque en otras dos competiciones fue segundo y tercero, tales como el Campeonato de Supermoto y en la final de Motocross de Crimea con una moto de 85cc.

En 2013 volvería a ganar el Campeonato de Supermoto y terminaría segundo en ucraniano de aquabike, pero 2014 sería un gran cambio en su vida. En el nacional de Supermoto finalizó tercero en la categoría Open, pero lo más importante fue la selección de la Red Bull Rookies Cup donde fue elegido como uno de los pilotos que estarían en una de las competiciones trampolín hacia el mundial de MotoGP.

Nick Kalinin en su wildcard en el CIV de Misano | Foto: Cedida por Nick Kalinin

Durante su primer año en la Rookies tuvo como mejor resultado la decimosexta plaza y compaginó la temporada con la del Campeonato de España de Velocidad obteniendo una octava posición como mejor final en la carrera de Aragón, aunque también entró en el libro ucraniano de los récords como “avance ucraniano en MotoGP”, algo muy importante a nivel nacional ya que no había un piloto ucraniano cerca del mundial desde 2010.

"En mi país no tenemos algo como tenéis en España" Durante 2016 ganó el UASBK de Ucrania en la clase de Superstock600 y mejoraría su pilotaje en la Rookies Cup siendo octavo en el GP de Assen, aunque el plato fuerte continuaría en 2017 cuando formó parte de la temporada inaugural de la nueva categoría de Superbike, Supersport300 de la mano del reto blU crU de Yamaha con la oportunidad de ganar y subir de categoría en 2018, aunque ese reto no pudo conseguirlo a pesar de tener un podio en la carrera de Imola. Finalizó en el top 10 de la categoría y ganó el ucraniano de Supersport600 para aumentar su palmarés.

Este año inició de nuevo en Supersport300 pero cambiando de estructura de Yamaha a Kawasaki con el equipo italiano GP Project Team, aunque con algunas dificultades al principio de la temporada para saber si podría cubrir los gastos del campeonato. Además, está participando de nuevo en el campeonato ucraniano de Supersport600 y formó parte de la parrilla de Supersport300 del Campeonato Italiano de Velocidad en la cita de Misano. Actualmente está duodécimo en la categoría pequeña de WorldSBK y el ucraniano de Supersport600.

Kalinin en la cita de Assen | Foto: Cedida por Nick Kalinin

Pregunta. Empezó con el motocross cuando era pequeño, pero, ¿qué tipo de entrenamiento prefiere cuando no tiene carreras?

Respuesta. Me gusta el deporte de motos en general. Disfruto pilotando todo tipo de motos. Cuando estoy en casa y no tengo carreras normalmente hago minimoto, flat track y gimnasio. También me gusta correr, especialmente en la playa.

P. Desde 2014 no ha participado en un campeonato de Superbike, incluso quedó segundo. ¿Cómo fueron sus sensaciones en una moto diferente?

R. En 2014 participé en el Campeonato de Superbike de Rusia. Ahora estoy participando en el Ucraniano en la categoría de Supersport y en el mundial de Supersport300. También piloté una Moto3. Me adapto muy rápido a las nuevas motos, circuitos y condiciones. Es importante para cualquier piloto. Cada año mejoro mis habilidades de pilotaje y en todas mis experiencias pasadas en motos diferentes me han hecho ser quien soy ahora. Ahora me siento confiado y preparado para subir a la categoría de 600 del mundial.

P. En ese año fue seleccionado para participar en la Red Bull Rookies Cup y estuvo dos años, ¿qué aprendió en ese campeonato?

R. Fue una experiencia increíble. Creo que todo piloto joven tiene que intentar unirse a este campeonato. Los primeros pasos fueron difíciles; nueva moto, nuevos circuitos... tenía que estar concentrado al 200% a cada palabra de los entrenadores de la Rookies Cup. ¡Nos dieron muchos consejos para pilotar! Gracias a ello di un gran paso el segundo año. El primer año tuve que luchar para no ser el último y el segundo pude luchar en el top 10 durante las carreras. En la Red Bull Rookies Cup aprendí mucho sobre tácticas y cómo pilotar en grupos grandes con batallas de contacto, pero principalmente aprendí a escuchar a la gente que trabaja contigo, porque en la moto estás solo, pero antes de que empiecen las carreras tienes un gran equipo trabajando.

Kalinin liderando un grupo en carrera | Foto: Cedida por Nick Kalinin

P. También participó en el RFME CEV en la temporada 2015, ¿cómo fue su adaptación en los nuevos circuitos españoles?

R. Participé en el RFME, fue una competición importante para mí, usé ese par de carreras para aprender a manejar la Moto3. Ese año muchos circuitos eran nuevos para mí. Puedo decir que disfruté cada trazado, porque en mi país no tenemos algo como tenéis en España.

P. El año pasado fue importante para usted porque fue uno de los pilotos del reto blU crU de Yamaha, incluso fue al Master Camp y al rancho de Valentino Rossi, ¿cómo se sintió con esta oportunidad de mejorar como piloto y como persona?

R. No puedo describir esta experiencia en pocas palabras. ¡Desearía que comenzara de nuevo desde el principio hasta el final! Durante los fines de semana de WorldSBK, Yamaha hacía mucha promoción en el paddock: aprendimos a trabajar con los medios de comunicación, televisión y aficionados. El Master Camp fue un gran regalo para nosotros. Durante una semana formamos parte de la academia de Valentino y entrenamos junto con grandes pilotos, pero también vimos la otra parte de su vida cuando descansan. En pista tuvimos la oportunidad de correr juntos con Valentino. Es una gran motivación por ser mejor para cualquier piloto.

P. 2017 fue un gran año para usted también por acabar en el top 10 de Supersport300 con un podio y además fue campeón de Ucrania en Supersport600, ¿qué recuerda con más cariño?

R. Un podio en el mundial y ganar un campeonato nacional me dio muchas emociones porque hice feliz a mi equipo que trabajó duro para eso, mi familia y mis aficionados. Para mí hubieron dos carreras especiales: Aragón y Magny-Cours. Aragón fue mi primera carrera en una moto de 300cc y en un campeonato mundial adulto. Lideré esa carrera durante unas cuantas vueltas y eso me dio confianza y estaba preparado para luchar por la victoria. Me caí, pero sabía que era suficientemente rápido, sólo tenía que aprender a ser más tranquilo en las batallas. Con Magny-Cours es una historia diferente. Tenía la pole y tuve un fin de semana muy difícil y en carrera –la penúltima de la temporada- adelanté a 12 pilotos. Fue la lucha más dura de mi temporada.

Kalinin es duocécimo en el campeonato de Supersport300 | Foto: Cedida por Nick Kalinin

P. Este año hay muchas diferencias entre Kawasaki, KTM y Yamaha. ¿Qué opina de eso?

R. Es difícil porque Kawasaki, KTM y Yamaha tienen pilotos diferentes. Dorna se interesa por que todos los fabricantes tengan las mismas condiciones. Hemos visto a todos los fabricantes en el podio, así que todas las motos pueden ser fuertes en diferentes circuitos.

P. Su mejor resultado este año ha sido cuarto en Aragón, la primera carrera de la temporada. ¿Cómo empezó tan fuerte en esta categoría difícil?

R. Empleé mucho tiempo con la moto en España durante el invierno. Trabajé muy duro para estar psicológicamente preparado para la temporada. Desafortunadamente no tuve test en Aragón y muchos pilotos de WorldSSP300 los tuvieron. Quizás si los hubiera tenido también no habría sido cuarto, sino que habría estado en el podio.

P. Sólo en la tercera carrera tuvo una caída que le produjo varias lesiones, ¿qué pensó sobre la rehabilitación sabiendo que se perdería la cita de Donington?

R. Hasta los últimos días pensé de ir a Donington, pero el lunes de la semana de carreras tuve una revisión médica y no había posibilidades de correr en Gran Bretaña. Si hubiera empezado a trabajar con mi pierna en la moto tan pronto podría haber tenido problemas para toda la vida. Perder una ronda era la decisión correcta. En Misano en julio tuve una revisión con un médico que también trabaja con Rossi, y me dijo que un piloto con mis lesiones tardaría dos meses en recuperarse. Volví a Brno. Fue posible porque mucha gente me apoyó en ese momento.

Kalinin en Aragón, primera cita del año | Foto: Cedida por Nick Kalinin

P. Quedan las citas de Portimao y Magny-Cours y acabará la temporada. ¿Qué circuito le favorece más y por qué?

R. Me gustan todos los circuitos por distintos motivos. Para ser sincero, estoy muy feliz por que Brno volviera al calendario de WorldSBK este año. Hay muchos sitios para adelantar y para mostrar a los aficionados grandes batallas. Pero me faltará Jerez. Siempre he disfrutado corriendo allí. Es una pista genial, buenos aficionados y la cultura del motociclismo. Por supuesto que necesitamos descubrir nuevos sitios y circuitos, pero Jerez es un sitio especial para los pilotos.